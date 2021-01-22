Honor CEO’su Intel ve Qualcomm ortaklıklarını duyurdu

Honor, Huawei ile ayrılığının ardından büyük atılımlar için yola çıkıyor. Şirketin CEO’su George Zhao, Intel, Qualcomm, Microsoft ve Sony gibi çeşitli şirketlerle ortaklıklarını duyurdu.

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Honor, Huawei’in alt markası olarak kullanıcılara daha uygun fiyatlı telefonlar sunmak ve ürün çeşitliliğini arttırmak için kuruldu. Oldukça başarılı olan şirket, Huawei çatısı altında oldukça başarılı modeller üreterek iyi bir Pazar payı elde etmeyi başarmıştı. Daha sonra ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının ortasında kalan Huawei’in, ABD’li şirketlerle ticaret yapması yasaklanmış ve ürün tedariki konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Honor’un da bu ambargodan payına düşeni almasıyla akıllı telefon satışları yavaşlamış ve tedarik sıkıntıları sebebiyle üretim azalmıştı. Daha sonra gittikçe kan kaybeden marka, Huawei tarafından hala değerliyken elden çıkarıldı ve Shenzen Zhixin New Information Technology Co’ya satıldı. Bu gelişmeden sonra ilk akıllı telefonunu V40 modelini piyasaya süren şirketin CEO’su bazı açıklamalarda bulundu.

Honor ve yeni ortaklıkları

Honor CEO’su George Zhao, yaptığı bir açıklamada Honor’un MediaTek, Qualcomm, AMD, Intel, Micron, Microsoft, Samsung ve Sony gibi teknoloji şirketleriyle iş birliği yapacağını açıkladı. Son beş ayın oldukça zorlu geçtiğini belirten Zhao, şirketin orta ve üst düzey akıllı telefon pazarında iyi işler çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Analistler markanın temel hedefinin Huawei çatısı altında sundukları kaliteyi yakalamayı hedeflediğini iddia etti. Şirketin ilk işlerinden biri 8 bin çalışanına yuva olacak yeni bir genel merkez bulmak olacak.

Huawei çatısında 50 milyon satış

Honor, Canalys raporuna göre Huawei çatısı altındayken 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 38 milyon adet telefon satmayı başardı. Bu şirketin yıllık 50 milyon telefon satış hedeflerine oldukça yakın olduğu anlamına geliyor. Huawei çatısı altında, Huawei Mobile Services ( HMS ) ile bu satış rakamlara ulaşan şirketin, Google servisleriyle neler yapacağı merak konusu. Konuyla yeni ilgili gelişmeler için takipte kalın…