Akıllı Telefonlar
Honor CEO’su Intel ve Qualcomm ortaklıklarını duyurdu
Honor, Huawei ile ayrılığının ardından büyük atılımlar için yola çıkıyor. Şirketin CEO’su George Zhao, Intel, Qualcomm, Microsoft ve Sony gibi çeşitli şirketlerle ortaklıklarını duyurdu.
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Honor, Huawei’in alt markası olarak kullanıcılara daha uygun fiyatlı telefonlar sunmak ve ürün çeşitliliğini arttırmak için kuruldu. Oldukça başarılı olan şirket, Huawei çatısı altında oldukça başarılı modeller üreterek iyi bir Pazar payı elde etmeyi başarmıştı. Daha sonra ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının ortasında kalan Huawei’in, ABD’li şirketlerle ticaret yapması yasaklanmış ve ürün tedariki konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Honor’un da bu ambargodan payına düşeni almasıyla akıllı telefon satışları yavaşlamış ve tedarik sıkıntıları sebebiyle üretim azalmıştı. Daha sonra gittikçe kan kaybeden marka, Huawei tarafından hala değerliyken elden çıkarıldı ve Shenzen Zhixin New Information Technology Co’ya satıldı. Bu gelişmeden sonra ilk akıllı telefonunu V40 modelini piyasaya süren şirketin CEO’su bazı açıklamalarda bulundu.
Honor ve yeni ortaklıkları
Honor CEO’su George Zhao, yaptığı bir açıklamada Honor’un MediaTek, Qualcomm, AMD, Intel, Micron, Microsoft, Samsung ve Sony gibi teknoloji şirketleriyle iş birliği yapacağını açıkladı. Son beş ayın oldukça zorlu geçtiğini belirten Zhao, şirketin orta ve üst düzey akıllı telefon pazarında iyi işler çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Analistler markanın temel hedefinin Huawei çatısı altında sundukları kaliteyi yakalamayı hedeflediğini iddia etti. Şirketin ilk işlerinden biri 8 bin çalışanına yuva olacak yeni bir genel merkez bulmak olacak.
Huawei çatısında 50 milyon satış
Honor, Canalys raporuna göre Huawei çatısı altındayken 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 38 milyon adet telefon satmayı başardı. Bu şirketin yıllık 50 milyon telefon satış hedeflerine oldukça yakın olduğu anlamına geliyor. Huawei çatısı altında, Huawei Mobile Services ( HMS ) ile bu satış rakamlara ulaşan şirketin, Google servisleriyle neler yapacağı merak konusu. Konuyla yeni ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Honor V40, iPhone 12 Pro’dan daha iyi 5G hızına sahip!
Honor, Huawei‘den ayrılmasının ardından Honor V40 adlı ilk amiral gemisi akıllı telefonunu bugün resmi olarak bir lansman ile tanıttı. Akıllı telefon ile birlikte, daha yüksek hızda veri indirebilmek için geliştirilen Link Turbo teknolojisi de duyuruldu.
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Honor V40, 5G testlerinde hangi sonuçları aldı?
Resmi bilgilere göre Honor V40‘ın en yüksek indirme hızı 2.3 Gbps’ye ulaşıyor. Honor, basın toplantısında Honor V40, Oppo Reno 5 Pro ve iPhone 12 Pro‘yu içeren bir speedtest karşılaştırması gösterdi. Bu speedtest karşılaştırmasında cihazların arasındaki indirme hızları kıyaslandı. Ölçümler, China Unicom’un 5G ağında gerçekleştirildi. Sonuçlar, Honor V40‘ın indirme hızının 2 Gbps’yi aştığını gösterdi. Ulaşılan 5G hızı cihazın tepe indirme hızı değil, ortalama indirme hızıdır. Karşılaştırmaya katılan diğer telefonlar ise bu hızın yarısı kadar bir ortalama hız ile değerlendirildi.
Link Turbo teknolojisi nedir?
Link Turbo teknolojisi, yüksek bant genişliği kullanan ve daha hızlı internet bağlantısı gerektiren durumlarda kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, sorunsuz ağ bağlantısı sağlamak için hem 5G hem 4G hem de Wi-Fi ağını otomatik olarak kullanıyor. Honor‘un CEO’su Zhao Ming, Honor‘un donanım ve yazılım yeteneklerine dikkat çekti. Zhao Ming‘e göre, kullanıcılara mümkün olan en iyi performansın bu teknoloji ile sağlanması planlanıyor. Huawei‘den ayrılan ve yeni teknolojiler üretmeye çalışan Honor için şimdilik işlerin iyi gittiği söylenebilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi İstanbul’da üretime başlıyor
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, Türkiye’deki üretim faaliyetleri devam ediyor. Gelen bilgiye göre Xiaomi, İstanbul Avcılar’da yerli üretime başlıyor.
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Ülkemizde oldukça sevilen Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, Türkiye’de üretime başlıyor. Bir süre önce ülkemize gelen 200 dolar altındaki telefonlarla ilgili ithalat yasaları, Covid-19 pandemisi sebebiyle az da olsa Çin’den kayan üretim ve düşük kur bir araya geldiğinde son dönemlerde ortaya yeni bir trend çıktı yerli üretim. Samsung, Oppo, Vivo, TCL, Tecno, Infinix ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, Türkiye’de üretim yapmak için çalışmalara başladı. Bu şirketlerden biri ve Dünya’nın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Xiaomi, yerli üretim için İstanbul Avcılar’da üretime başlıyor.
Xiaomi yerli üretime başlıyor
Ortaya atılan iddiaya göre, Xiaomi, Salcomp’un İstanbul / Avcılar’da bulunan fabrikasında üretim yapacak. Apple ve Xiaomi’nin tedarikçilerinden biri olan bu şirket, Avcılar’da 14 bin metrekarelik bir fabrikasında iki bin kişi çalıştıracak. Yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen fabrika ülkemiz için hem katma değer, hem de ciddi bir istihdam kapısı olacak. Amiral gemisi modellerin üretim sürecinin daha karmaşık ve daha ciddi yatırımlar istemesi sebebiyle Xiaomi, ülkemizde sadece giriş ve orta seviye telefonlar üretecek. Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Çinli teknoloji devinin, gelişmeleri önümüzdeki hafta yapacağı bir lansmanla basına duyurması bekleniyor. Türkiye’de oldukça sevilen ve tercih edilen şirket bu hamlesiyle tekrar kullanıcıların gönüllerini kazanacak gibi duruyor.
Başka üreticiler de geliyor
Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek olan tek şirket değil. Gelen bilgilere göre diğer üreticiler de Türkiye’de yatırım ve üretim için çalışmalar yapıyor. Oppo, Vivo, Tecno, TCL , Infinix, Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticileri de ülkemizde Vestel, Arçelik ve diğer şirketlerle iş birliği yaparak akıllı telefon üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Umarız ülkemizde yerli üretim gibi ılımlı ekonomik hamleler devam eder ve kullanıcılar uygun fiyata bu teknolojilere erişebilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A82 yolda
Samsung Galaxy A82, arka tarafa konumlandırılmış dönebilen bir motorize kamerayla gelebilir. A80 tasarımına sadık kalınıyor.
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Akıllı telefon üreticileri, yıllardır kullanıcılarına tam ekran deneyimi yaşatmak için uğraşıyor. Bunun için ilk olarak çerçeveleri ortadan kaldıran üreticiler, ön kamera söz konusu olunca biraz daha yaratıcı olmak zorunda kalıyor. Şu ana kadar çentik, motorize kameralar ve ekran altı kamera teknolojileri gibi yöntemler denendi. Samsung da bu şirketlerden biri. Şirketin 2019 Nisan ayında piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy A80 modeli, dönebilen motorize bir arka kamera sayesinde, ön tarafta bir kamera konumlandırmaya gerek kalmadan kullanılabiliyordu. Bunu arka taraftan açılan motorize bir mekanizmayla arka kamerayı öne çevirerek başaran şirket, ilk modelden itibaren suskunluğunu korumuştu. Şimdi bu değişiyor. Samsung Galaxy A82 geliyor.
Samsung Galaxy A82
Dedikodulara göre Samsung, SN-A826B model numaralı bir telefon üzerine çalışıyor. İddialara göre bu model, Galaxy A80’in devamı niteliğinde olacak ve 5G özelliği ile dönebilen motorize bir arka kameraya sahip olacak. Samsung Galaxy A82 olarak isimlendirilecek olan telefon hakkında şimdilik çok fazla bilgi olmazken, geliştirilme sürecinin erken aşamalarında olduğunu belirtmekte de fayda var. Ekran altı kamera teknolojisi daha fazla gelişene ve her telefonda kullanılmaya uygun hale gelene kadar, bu alternatifler kullanılmaya devam edecek gibi görülüyor. Kullanıcılar, özellikle bozulma ve ekstra kırılgan olma ihtimaline karşı motorize parçası olan telefonlara önyargılı yaklaşıyor.
İlk ekran altı kameralı telefon
Samsung Galaxy A82 gibi modeller üzerinde çalışmaya devam ederken, ilk ekran altı kameraya sahip telefon ise ZTE’den geldi. Çinli akıllı telefon üreticisinin ZTE AXON 20 modeli, kendini gizleyebilen ekran altında bir kameraya sahip ve kullanıcılara herhangi bir sorun olmadan tam ekran deneyimini yaşatabiliyor. Henüz erken aşlamada olan bu teknolojinin kısa süre içerisinde diğer üreticilere de yayılması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 20 saat önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 5 gün önce
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