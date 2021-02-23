İşlemci
Intel Core i5-11400 10.nesil amiral gemisini geçebilir
Ortaya çıkan testlere göre 11.nesil Intel Core i5-11400 işlemcisi; tekli çekirdekte önceki neslin bütün işlemcilerini geçiyor. 11.neslin giriş seviyesi işlemcisi için bu sonuçlar oldukça etkileyici.
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Geekbench veritabanında bulunan bu bilgiler; 11.nesil giriş seviyesi işlemcinin bir önceki neslin en hızlı işlemcisini tekli çekirdekte geride bıraktığını gösteriyor. Aradaki fark ise uç değer sonucuna göre 1000 civarı olarak karşımıza çıkıyor. Çoklu çekirdek performansında ise i9-10900K işlemcisinin gerisinde kaldığını görebiliyoruz. Ancak 10.nesil işlemcinin 10 çekirdek ve 20 işlem parçacığına; Intel Core i5-11400 işlemcisinin ise 6 çekirdek ve 12 işlem parçacığına sahip olduğunu düşünürsek çok da şaşırmamak gerek. Ayrıca işlemci 10.nesil i9’dan çoklu çekirdek testinin uç değerinde sadece 1000 küsür puan geride kalıyor.
Diğer yandan işlemci, PCGamesN’in belirttiğine göre AMD’nin nispeten bütçe dostu Ryzen 5 5600X işlemcisine yetişemiyor. Yine de 11.nesil bütçe dostu işlemcisinin oldukça etkileyici bir performans sağladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla serinin geri kalanının göstereceği performans için oluşan merak da yükselmiş durumda.
Özellikle sene başında AMD tarafına kaptırdığı pazar payı ve yaşanan üretim sorunları nedeniyle firma; 7nm üretimini birkaç yıl ertelemişti. Dolayısıyla bu gibi iyi sonuçlara ve masaüstü tarafından gelecek iyi haberlere Mavi Takım’ın özellikle ihtiyacı var gibi duruyor. Bu nedenle de hem 11.nesil Rocket Lake-S işlemcilere, hem de birkaç ay sonrasında görebileceğimiz ve Arm çiplerine benzer bir tasarıma sahip olacak olan sonraki nesil Alder Lake işlemcilerine yaptıkları yatırım onlar için önem taşıyor.
İşlemci
AMD Ryzen 7 5700G düşük bütçeli sistemlere önemli şeyler vadediyor
Cezanne ailesinden olan AMD Ryzen 7 5700G internette bir test üzerinde ortaya çıktı. Hiç fena olmayan bir tümleşik ekran kartına sahip olacak işlemcinin; aynı zamanda 8 çekirdek ve 16 işlem parçacığı barındıracağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla özellikle daha düşük bütçeli sistemler için oldukça iyi bir seçenek olması muhtemel.
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Twitter üzerindeki Komachi_Ensaka’nın donanım sızıntılarının sıkça görüldüğü Chiphell forumlarında tespit ettiği üzere; işlemcinin bir mühendislik numunesi, MSI B550 anakart ve DDR4 RAM sahibi bir sistemde teste girdi. Kullanılan 16GB Dual Channel RAM MHz değerleri ise kısa sürelerle yükseltilerek denemeye dahil oldu. Sonuç olarak ise bu sağlam sistemde işlemcinin oldukça hızlı bir performans verdiğinin gözlemlendiği bildiriliyor.
Böylelikle Ryzen 7 5700G işlemcinin 4700G tümleşik ekran kartlı işlemciye nazaran hafıza üzerindeki daha yüksek performansı göze çarpıyor. Üstelik bu bir numune olduğundan 5700G işlemcisinin son versiyonunun daha iyi performans göstermesi olası. Yine de bu testlerin her zaman olduğu gibi dikkatle karşılanması gerektiğini not düşelim.
Ayrıca son zamanlarda 5700G için çıkan benchmark testlerini de hatırlatmak lazım. Öyle ki işlemci testlerde performansları ve 65W işlemci güç tüketimi ile 5800X’e kafa tutacak kapasitede. Dolayısıyla Ryzen 7 5700G heyecan uyandırmadı diyemeyiz. Ama önceki Ryzen 4000 versiyonlarında olduğu gibi bu çiplerin de sadece OEM; yani sadece bilgisayar üreticileri tarafından sistemlerde kullanılma ihtimali de mevcut. Böyle bir durumda dışarıdan işlemcilere erişimi olmayıp onlarla üretilen bilgisayarları satın almak gerekecek.
İlk kez Ocak ayında duymaya başladığımız Ryzen 7 5700G işlemcisi için farklı bilgiler de gelmeye devam edecek gibi duruyor.
Genel
Intel Core i5-11600K Ryzen 5 5600X işlemcisinden geride kaldı
Intel Rocket Lake işlemcilerinin çıkışları gittikçe yaklaşırken, Intel Core i5-11600K Geekbench üzerinde görücüye çıktı. Daha önce bu neslin i7 ve i9 varyantlarını test üzerinde görmüştük. Şimdi ise i5 Rocket Lake-S işlemcisinden neler bekleyeceğimizle alakalı ilk defa bir fikrimiz olacak.
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Resmi olarak gelecek ay çıkması planlanan işlemci 6 çekirdekli ve 12 işlem parçacığı ile geliyor. Çipin temel saat hızı 3.9 GHz, artırılan hızı ise 4.9 GHz olarak karşımıza çıkıyor.
Ancak Geekbench üzerinde görülen testlere göre i5-11600K, performans açısından AMD muadilinden biraz geride kalıyor gibi. Rocket Lake-S işlemci tekli çekirdekte 1565, çoklu çekirdekte ise 6220 puan almayı başarıyor. AMD Ryzen 5 5600X ise aynı testlerde sırasıyla 1600 ve 7500 puana ulaşıyor.
İşlemcinin şu anlık bir mühendislik numunesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine testte Z490M anakart ve 2133MHz’lik nispeten yavaş DDR4 RAM donanımının kullanıldığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla kullanılan bu sistem de görülen düşük performansta etki sahibi gibi duruyor.
Diğer yandan yeni nesil işlemci performansında; daha zayıf donanımda denenmesine rağmen Comet Lake-S öncül işlemcisine nazaran %19’luk bir yükselme gözlemlenebiliyor. Tekli çekirdekten görülen bu orana karşılık çoklu çekirdekte ise %13’lük bir artış görebiliyoruz.
Intel Core i5-11600K performansı çığır açıcı bir performans gibi durmuyor. Ancak test edildiği sistemden dolayı genel performansta bir artış da gözlemlenmesi muhtemel. Diğer yandan yeni nesil işlemcilerin daha önce de bahsettiğimiz gibi Geekbench üzerinde rekor kıran i9-11900K liderliğinde büyük ihtimalle 15 Mart tarihinde tanıtılacaklarını da buraya not olarak düşebiliriz.
İşlemci
Intel Rocket Lake rekor sahibi işlemcisiyle 15 Mart’ta gelebilir
Yeni bir söylentiye göre yeni nesil Intel Rocket Lake işlemcileri Mart ayının ortaları civarında görebiliriz. Videocardz tarafından tespit edildiğine göre Hong Kong merkezli HKEPC, çiplerin 15 Mart’ta geleceğini söylüyor. İşlemcilere ise Geekbench üzerindeki en yüksek tek çekirdekli skora imza atan i9-11900K liderlik yapıyor.
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Bunların dışında Intel firmasının da Rocket Lake işlemcileri için yılın ilk çeyreğini gösterdiğini biliyoruz. Mart ayını gösteren diğer söylentilerle birlikte bu tarihin artık önümüzdeki ay olduğunu söyleyebiliriz gibi duruyor. Çünkü her ne kadar bunlar hala söylentilerden ibaret olsa da; 11.nesil Intel işlemcilerinin çok geç olmadan çıkacaklarını tahmin edebiliyoruz. Özellikle de 12.nesil ile aralarındaki kısa zaman farkını düşünürsek.
Öyle ki Intel 12.nesil Alder Lake işlemcileri için ise 2021 ikinci yarısını tarih veriyor. HKEPC platformu bununla alakalı olarak da bazı bilgiler sağlıyor ve Eylül ayını hedef gösteriyor. Bu da bir önceki nesilden tam altı ay sonra demek oluyor. Ancak bunun işlemcilerin çıkışı değil tanıtımı için verilen tarih olduğunu hatırlatalım. Çiplerin kullanıcılarla buluşması Aralık ayından önce olmayacak. Dolayısıyla Rocket Lake işlemcilerin biraz daha zamanı olacak gibi.
HKEPC’nin verdiği diğer bilgilere göre firma Alder Lake işlemcilerde 10nm’lik SuperFin mimarisine yer verecek. Bu mimari hakkında gelen yeni bilgilerin ise oldukça umut vadettiğini not düşelim.
Son olarak gelecek bu iki işlemciden bahsedersek; Rocket Lake çekirdek sayısını önceki nesil Comet Lake’deki 10 çekirdeğin aksine 8’e indirecek. Ancak yine de şirket önemli bir performans gelişimi sağlanacağını umuyor. Gelen bazı sızıntılar da bunu doğrular nitelikte. Diğer taraftan 12.nesil Alder Lake ile ise normal ve verim odaklı farklı çekirdek türleriyle birlikte yeni bir tasarım ve yeni bir soket girişi sağlanması planların içerisinde yer alıyor.
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