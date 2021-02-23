Intel Core i5-11400 10.nesil amiral gemisini geçebilir

Ortaya çıkan testlere göre 11.nesil Intel Core i5-11400 işlemcisi; tekli çekirdekte önceki neslin bütün işlemcilerini geçiyor. 11.neslin giriş seviyesi işlemcisi için bu sonuçlar oldukça etkileyici.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.

reklam

Geekbench veritabanında bulunan bu bilgiler; 11.nesil giriş seviyesi işlemcinin bir önceki neslin en hızlı işlemcisini tekli çekirdekte geride bıraktığını gösteriyor. Aradaki fark ise uç değer sonucuna göre 1000 civarı olarak karşımıza çıkıyor. Çoklu çekirdek performansında ise i9-10900K işlemcisinin gerisinde kaldığını görebiliyoruz. Ancak 10.nesil işlemcinin 10 çekirdek ve 20 işlem parçacığına; Intel Core i5-11400 işlemcisinin ise 6 çekirdek ve 12 işlem parçacığına sahip olduğunu düşünürsek çok da şaşırmamak gerek. Ayrıca işlemci 10.nesil i9’dan çoklu çekirdek testinin uç değerinde sadece 1000 küsür puan geride kalıyor.

Diğer yandan işlemci, PCGamesN’in belirttiğine göre AMD’nin nispeten bütçe dostu Ryzen 5 5600X işlemcisine yetişemiyor. Yine de 11.nesil bütçe dostu işlemcisinin oldukça etkileyici bir performans sağladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla serinin geri kalanının göstereceği performans için oluşan merak da yükselmiş durumda.

Özellikle sene başında AMD tarafına kaptırdığı pazar payı ve yaşanan üretim sorunları nedeniyle firma; 7nm üretimini birkaç yıl ertelemişti. Dolayısıyla bu gibi iyi sonuçlara ve masaüstü tarafından gelecek iyi haberlere Mavi Takım’ın özellikle ihtiyacı var gibi duruyor. Bu nedenle de hem 11.nesil Rocket Lake-S işlemcilere, hem de birkaç ay sonrasında görebileceğimiz ve Arm çiplerine benzer bir tasarıma sahip olacak olan sonraki nesil Alder Lake işlemcilerine yaptıkları yatırım onlar için önem taşıyor.