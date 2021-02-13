AMD daha fazla Linux mühendisi işe alacak

İşlemci devi AMD, Linux ile alakalı birkaç iş ilanı paylaştı. Firma görünüşe göre açık kaynaklı yazılım için desteğini geliştirmek istiyor.

Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye gidebilirsiniz.

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Firmanın bu alanda kat ettiği mesafe firmayı bu konuda daha da ileri gitmeye itmişe benziyor. Aynı zamanda Linux kullanıcıları tarafından parçalarının sisteme olan uyumuyla alakalı aldıkları destek de kayda değer. Bu gibi gelişmelerin ardından firma şimdi AMD parçalarının Linux üzerindeki kullanımını daha da kolaylaştırmaya çalışıyor gibi. Öyle ki ana sistemin yanında popüler işletim sistemleriyle alakalı çalışacak mühendisler arıyor.

Yapılan paylaşımda farklı türden görevler ve tecrübe gereksinimleri yer alıyor. Alışılageldik Linux ve sistem mühendislerinin yanı sıra firma; yazılımı ve sanallaştırmaları kontrol edecek bir yönetici de arıyor. Ayrıca OEM işbirlikçileri ve farklı Linux dağıtımlarıyla AMD donanım uyumu için görüşmeler yapacak birisi de arananlar arasında. Dolayısıyla AMD’nin Linux ile alakalı planlarını genişlettiğini daha da rahat söyleyebiliriz gibi duruyor.

İş ilanlarının ardından Phoronix, firmaya yeni bir Linux organizasyonu olup olmadığını da sordu. Bununla alakalı gelen cevap olumsuz olsa da AMD; bu hamlenin firmanın olağan büyümesinin bir parçası olduğunun da altını çiziyor.

Rekabetin işlemci tarafında Intel ise daha çok son zamanlarda çiplerinde gördüğümüz indirimlerle öne çıkıyor.