İşletim Sistemleri
AMD daha fazla Linux mühendisi işe alacak
İşlemci devi AMD, Linux ile alakalı birkaç iş ilanı paylaştı. Firma görünüşe göre açık kaynaklı yazılım için desteğini geliştirmek istiyor.
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Firmanın bu alanda kat ettiği mesafe firmayı bu konuda daha da ileri gitmeye itmişe benziyor. Aynı zamanda Linux kullanıcıları tarafından parçalarının sisteme olan uyumuyla alakalı aldıkları destek de kayda değer. Bu gibi gelişmelerin ardından firma şimdi AMD parçalarının Linux üzerindeki kullanımını daha da kolaylaştırmaya çalışıyor gibi. Öyle ki ana sistemin yanında popüler işletim sistemleriyle alakalı çalışacak mühendisler arıyor.
Yapılan paylaşımda farklı türden görevler ve tecrübe gereksinimleri yer alıyor. Alışılageldik Linux ve sistem mühendislerinin yanı sıra firma; yazılımı ve sanallaştırmaları kontrol edecek bir yönetici de arıyor. Ayrıca OEM işbirlikçileri ve farklı Linux dağıtımlarıyla AMD donanım uyumu için görüşmeler yapacak birisi de arananlar arasında. Dolayısıyla AMD’nin Linux ile alakalı planlarını genişlettiğini daha da rahat söyleyebiliriz gibi duruyor.
İş ilanlarının ardından Phoronix, firmaya yeni bir Linux organizasyonu olup olmadığını da sordu. Bununla alakalı gelen cevap olumsuz olsa da AMD; bu hamlenin firmanın olağan büyümesinin bir parçası olduğunun da altını çiziyor.
Rekabetin işlemci tarafında Intel ise daha çok son zamanlarda çiplerinde gördüğümüz indirimlerle öne çıkıyor.
Güncelleme
Windows 10 mavi ekran hataları için acil bir güncelleme alıyor
Windows 10 bazı bilgisayarlarda Mavi Ekran sorunu veren hata için bir güncelleme aldı. Hata özellikle de Kasım 2019 güncellemesi çalıştıran bilgisayarlarda etkisini gösteriyordu. Böylelikle Microsoft, KB5001028 isimli güncellemeyi acil bir şekilde sisteme dahil ederek bu önemli sorunu çözmüş oldu.
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Sorun, bazı sistemlerde güncel WPA3 güvenlik standardını kullanarak bir kablosuz ağa bağlanmaya çalışıldığında ortaya çıkıyordu. 2018 yılında yayınlanan bu en son güvenlik standardının desteklenmesi ise 2020 ortası gibi zorunlu olmuştu.
Microsoft yeni gelen güncelleme için paylaşılan yazıda, WPA3 bağlantısının denenmesi sonucu bazı cihazlarda görülen mavi ekran hatasının bu güncellemeyle birlikte çözüldüğünün altını çiziyor. Bununla beraber Windows Latest tarafından tespit edildiğine göre Microsoft; etkilenen cihazların sayısının az olduğunu da bildiriyor.
Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi çalıştıran sistemler için mavi ekran sorununun kaynağı olarak; son iki ayda gördüğümüz iki güncelleme gösteriliyor. Ki bazı sorunları giderip yeni sorunlar açabilen sistem güncellemeleri Microsoft için yeni bir sorun değil. Özellikle Windows 10 sisteminde bir süredir bu tip olaylar görülebiliyor.
Ancak dediğimiz gibi hatayı yaşan kişi sayısı oldukça az gibi. Ama yine de böyle bir sorun oldukça sinir bozucu olabilme kapasitesine sahip. Dolayısıyla Microsoft’un diğer sorunlar için de sıkça getirdiği güncellemeler arasında bunun da gelmiş olması iyi bir haber diyebiliriz.
Güncelleme
Windows 10 webcam kullanımını daha güvenli hale getirebilir
Windows 10, görünüşe göre yakın zamanda daha güvenli webcam kullanımı için bir güncelleme alacak. Öyle ki Microsoft; kameranın kullanımda olduğunu ve hangi uygulamanın kullandığını bildiren yeni bir ayar üzerinde çalışıyor.
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Buna göre Webcam kamerası kullanımda olduğu zaman görev çubuğunda bir simge belirip kullanıcıyı uyaracak. Sonrasında kullanıcının çıkan simgenin üzerine imlecini getirmesi durumunda ise; webcam kamerasını anlık olarak kullanan bütün uygulamaların bir listesi belirecek. Yani işlev görünüşe göre Windows 10 sisteminin mikrofon kullanımında kullanıcıyı uyarmasıyla benzer şekilde çalışacak.
Windows Latest tarafından gelen bilgilere göre ise; yeni özellik şu anda Windows 10X işletim sisteminin test versiyonlarında denemeye tabi tutuluyor. Ama aynı zamanda normal Windows 10 işletim sistemi versiyonlarına da gelmesi planların içerisinde yer alıyor.
Günlük kullanımlarda webcam kullanımı durumunda bilgi verilmesi kullanışlı bir işlev olacak gibi duruyor. Özellikle de bugünlerde olduğu gibi gün içerisinde birden fazla video görüşmesi yapılıyorsa.
Bu şekilde kameranın açık ve görüntüyü iletiyor olduğunun bilinmesi kullanıcı için pratiklik açısından yarar sağlayabilir. Onun dışında bu yeni işlevin bilinmeyen veya kötü amaçlı bir uygulamanın kullanıcının haberi olmadan kameraya ulaşması durumunda da uyarı gösterebileceğinden dolayı önem teşkil edebileceğini belirtelim.
Her ne kadar bazı webcamler kullanımda oldukları zaman LED ışıkları kullanıcıyı uyarsalar da bunun kaçırılması çok kolay olabiliyor. Aynı zamanda tabii ki bu bildiri hangi uygulamanın kamerayı kullandığını da söylemiyor. Dolayısıyla Microsoft’un bu kullanışlı işlevi Windows 10 için yakın zamanda getirmesi muhtemel.
Apple
macOS Big Sur güncellemesi için Mac sahipleri dikkatli olmalı
macOS Big Sur güncellemesine geçecek olan Mac sahipleri eğer az yere sahiplerse dikkatli olmalılar. Çünkü böyle bir durumda süreç sonunda veri kaybı oluşabiliyor.
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Big Sur için gelen güncellemenin ilk kısmı 35.5GB boyutunda bir indirme gerektiriyor. Ardından ayriyeten bir 13GB indirme de gerekiyor. Böylelikle 48.5GB’lık bir güncellemeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili Mr Macintosh, yeterince yer olmaması durumunda işlerin kötüye gidebileceğini bildiriyor.
Sorun macOS sisteminin sürücüde o boyutta bir yer olup olmadığını kontrol etmemesiyle oluşuyor. Böylelikle kurulum sürecini bu şekilde başlatan sistem, yer kalmayınca hata mesajı veriyor. Sonrasında bu durumda sıkışık kalan işletim sistemiyle birlikte, diskteki veriler kaybolma tehlikesi yaşıyor.
Hatanın 11.2’den 11.3’e geçilmesi gibi farklı bir versiyona geçen kişileri etkilemediğini iletelim. Ancak direkt olarak 11.2 veya 11.3 beta tam kurulumu yapacak kişilerde bu durum görülebiliyor.
Sorunun çözümü ise farklı durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak Mr Macintosh’un paylaşımında belirttiğine göre sistemde FileVault şifrelemesi açık ise durum daha da kötüye gidebiliyor. Böyle bir durumda veriyi kurtarmanın yolu bilgisayarı başka bir Mac cihazına bağlamaktan geçiyor. Başka bir Mac bulmanın çok da kolay olmadığını düşününce bu da bir sorun teşkil edebiliyor. Diğer türlü güncel bir yedeklemeye sahip olanlar için ise en kolay yol macOS sistemini silip yeniden kurmaları gibi gözüküyor.
Apple henüz hataya tam olarak hakim olmuş değil. Ancak macOS Big Sur 11.3 betasında hatanın hala aktif olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bir süredir bu hatanın altının çizilmesiyle birlikte Amerikalı şirketin yakın zamanda konuyla ilgileneceğini tahmin ediyoruz.
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