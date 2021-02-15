İşlemci
Intel AMD karşısına sızıntılara göre 8 çekirdekli üç laptop işlemcisiyle çıkabilir
Intel görünüşe göre 8 çekirdekli işlemcilerde durumu ileri taşıyor gibi. Öyle ki konuşulanlara göre gelecek Tiger Lake laptop işlemcileri arasında üç tane 8; bir tane de 6 çekirdekli işlemci yer alıyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırmak, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Donanım sızıntılarında tanındık bir isim olan momomo_us gelecek işlemcileri Twitter üzerinden paylaştı. Listeye göre hız aşırtma mümkün olan i9-11980HK işlemcisinin yanında i9-11900H ve i7-11800H de görülebiliyor. Bunların hepsi 8 çekirdekli işlemciler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yanında bir de 6 çekirdekli i5-11400H işlemcisi yer alıyor.
Intel dizüstü bilgisayarlar için ilk Tiger Lake işlemcilerini duyurduğunda dört çekirdekli olanları görmüştük. Ancak sekiz çekirdekli çiplerinde de yolda olduğunu Intel’in de onaylamasıyla söyleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra söylentilere göre bunların çıkış tarihleri de ikinci çeyrek sonunda; muhtemelen Computex fuarında gerçekleşecek. Ama daha önce de Haziran tarihini sizlerle paylaşmış ve stokla beraber mevcut durumlardan dolayı bu tarihlerde değişiklik görülmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söylemiştik. Burada da aynı şeyi hatırlatmakta fayda var.
Son olarak Tiger Lake işlemcileriyle ilgili bir başka detay olarak hem tek çekirdek, hem de çoklu çekirdekte 5GHz hızında olmalarının beklendiğini not düşelim. Ki bu durum da doğal olarak heyecan uyandırmış durumda. Üstelik 11980HK amiral gemisi dediğimiz gibi hız aşırtmaya ve çeşitli soğutmalara da izin veriyor. Dolayısıyla birçok kişi Intel tarafından bir oyuncu laptopu beklentisine de sahip.
İşlemci
Intel Core i7-11700K sızan test sonuçları bekleneni vermiyor
Rus sitesi Lab501 tarafından paylaşılan i7-11700K erken performans sonuçları pek de beklenen gelişmeyi göstermiyor. Satış için hazırlanan işlemciye yakın bir versiyon olan mühendislik numunesi ile yapılan testler; diğer bazı Intel Core ve AMD Ryzen işlemcileriyle de karşılaştırılıyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz. İşlemcilerin performans karşılaştırmalarıyla alakalı özel bir sorunuz olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz.
Şimdiye kadar gelen bilgiler Intel Core i7-11700K çipinin i9 akranı gibi 8 çekirdekli olacağını söylüyor. Ancak saat hızı biraz daha düşük olacak. 14nm işlem mimarisine sahip i7 çipi 3.6GHz temel saat hızı imkanı verecek. Tek çekirdekte artırılan hızı 5GHz olurken çoklu çekirdekte bu rakam 4.6GHz olacak.
Lab501 tarafından Z590 anakart, 16GB DDR4-3200MHz RAM ve Nvidia RTX 2080 Ti donanımlı bir sistemde yapılan teste göre, Intel’in yeni Cypress Cove mimarisinin komut sayısında hız kazandıracağını söylemesine rağmen i7-11700K işlemcisi ana rakibi Ryzen 7 5800X ile olan yarışta çok az geride kalıyor gibi.
Örneğin Fire Strike Extreme fizik testinde i7-11700K Ryzen 5800X’den yaklaşık 5.000 puan daha az alıyor. Ryzen işlemci oyun performansında da Intel işlemcisini birçok oyunda geçmeyi başarıyor. Intel Core i7 çipinin aynı zamanda akranı i9-11900K’dan da yaklaşık 1000 puan uzakta olduğu görülebiliyor.
Bunun yanı sıra gelen bilgiler; Intel Rocket Lake işlemcisinin güç tüketiminin de daha yüksek olduğunu gösteriyor. Intel Core i7-11700K, 286W ile rakibinden 64W, önceki nesil i7-10700K’dan 76W daha fazla güç tüketiyor. Bunda AMD tarafındaki daha gelişmiş 7nm’sine nazaran kullanılan 14nm’lik mimarinin de etkisi var. Diğer taraftan Intel işlemcisinin 71C ile Ryzen 7 5800X’e göre yaklaşık 18C daha soğuk çalıştığını da vurgulamak lazım.
Son olarak tekrardan bu sonuçların bir numune üzerinden yapıldığını ve değişmeye açık olduğunu da belirtelim.
Genel
Intel Comet Lake varyantı yeni bir işlemci gelebilir
Yeni gelen bilgilere göre Intel Comet Lake işlemcilerinden 10900K çipinin yeni bir versiyonunu görebiliriz. Öyle ki Tom’s Hardware tarafından tespit edilen Intel’in paylaştığı bir yazılım programı listesinde; Crysis Remastered oyun paketi için düşünülen işlemcilerin adı geçiyor. Paylaşılan işlemcilerin arasında normal 10900K ve 10900KF’nin yanı sıra 10900KS ismi de görülebiliyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz. İşlemcilerin performans karşılaştırmalarıyla alakalı özel bir sorunuz olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz.
Buna göre yeni bir işlemcinin yolda olması ihtimal dahilinde. Özellikle Mart ayında çıkacak yeni nesil Rocket Lake çipleri de düşünürsek; 10.nesil varyantı yeni işlemcilerin onlardan önce gelmeleri olası.
Konuşulanlar arasında bu işlemcinin özel bir versiyon olacağı var. Yani Intel bu işlemci için en seçkin parçaları seçecek. Dolayısıyla işlemcinin saat hızında ufak bir artış gözlemlenmesi muhtemel. Buna benzer bir durumu 5.0GHz hıza yükselen 9900KS işlemcisinde de görmüştük.
Bununla beraber başka durumlar da ihtimal dahilinde. Gördüğümüz şeyin firma tarafından yapılan bir hata olması da mümkün. Ancak 10900KS kodlu işlemcilerin gelme ihtimali hiç de az değil gibi. Ki haberin başında da bahsettiğimiz üzere eğer gelecek olurlarsa Crysis Remastered oyunu ile birlikte sunulabilirler.
Stok sorunu yaşayan AMD tarafına karşılık gelen bu hamlenin yanı sıra Intel, bazı Comet Lake işlemcilerinde indirime de gidiyor. Dolayısıyla iki firma arasındaki rekabet farklı hamlelerle daha da yol kat edecek gibi duruyor.
Donanım
Nvidia Arm anlaşmasına Qualcomm da karşı çıktı
İngiltere merkezli Arm işlemci firmasının Nvidia tarafından satın alınması birçok otorite tarafından eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bilindik bir başka işlemci firması Qualcomm da konuyla alakalı görüşünü bildirdi.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Avrupa Komisyonu yanında Birleşik Krallık ve Çin otoritelerine görüş bildiren Nvidia; söz konusu anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Bunun dışında anlaşma üzerinde halihazırda araştırma başlatan otoriteler de mevcut.
Bu sırada FTC, yani Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu da araştırmasında ikinci aşamaya geçti. CNBC’ye konuşan iki kaynağa göre komisyon; Softbank, Arm ve Nvidia’dan anlaşmayla alakalı daha fazla bilgi vermesini istedi. İstenilen bilgilerin gelmesinin ise biraz zaman alması muhtemel gibi duruyor. Çünkü hem istenenler ufak çaplı belgeler değiller; hem de komisyon karar vermeden önce başka şirketlerin de fikirlerini soracak.
Bunun yanı sıra Qualcomm dünya çapında kendi araştırmasını da yürütmeye karar verdi. Firmaya göre Nvidia-Arm işbirliğinin onaylanıp onaylanmamasında bunun önemli bir etkisi olacak.
Diğer taraftan Nvidia ise CNBC’ye yaptığı bir konuşmada; yetkililerin araştırma sonucunda bu anlaşmanın yararlı olduğunu göreceklerine güvendiklerinden bahsediyor.
Arm işlemcileri şu anda dünya üzerindeki akıllı telefonların %95’inde kullanılıyorlar. O yüzden de Qualcomm ve diğer bazı firmalara göre bu anlaşmanın onaylanması durumunda firmanın işlemcilerini kullanmak çok daha zorlaşacak. Dolayısıyla Qualcomm bu anlaşmaya karşı çıkan tek işlemci firması değil.
Nvidia Arm anlaşmasının onaylanıp onaylanmayacağını araştırmalar bitene kadar bilmemiz çok zor. Anlaşmanın ve etkilerinin potansiyel büyüklüğünü de düşünürsek, bu süreç biraz uzayabilir gibi duruyor.
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