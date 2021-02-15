Intel görünüşe göre 8 çekirdekli işlemcilerde durumu ileri taşıyor gibi. Öyle ki konuşulanlara göre gelecek Tiger Lake laptop işlemcileri arasında üç tane 8; bir tane de 6 çekirdekli işlemci yer alıyor.

Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırmak, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.

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Donanım sızıntılarında tanındık bir isim olan momomo_us gelecek işlemcileri Twitter üzerinden paylaştı. Listeye göre hız aşırtma mümkün olan i9-11980HK işlemcisinin yanında i9-11900H ve i7-11800H de görülebiliyor. Bunların hepsi 8 çekirdekli işlemciler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yanında bir de 6 çekirdekli i5-11400H işlemcisi yer alıyor.

Intel dizüstü bilgisayarlar için ilk Tiger Lake işlemcilerini duyurduğunda dört çekirdekli olanları görmüştük. Ancak sekiz çekirdekli çiplerinde de yolda olduğunu Intel’in de onaylamasıyla söyleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra söylentilere göre bunların çıkış tarihleri de ikinci çeyrek sonunda; muhtemelen Computex fuarında gerçekleşecek. Ama daha önce de Haziran tarihini sizlerle paylaşmış ve stokla beraber mevcut durumlardan dolayı bu tarihlerde değişiklik görülmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söylemiştik. Burada da aynı şeyi hatırlatmakta fayda var.

Son olarak Tiger Lake işlemcileriyle ilgili bir başka detay olarak hem tek çekirdek, hem de çoklu çekirdekte 5GHz hızında olmalarının beklendiğini not düşelim. Ki bu durum da doğal olarak heyecan uyandırmış durumda. Üstelik 11980HK amiral gemisi dediğimiz gibi hız aşırtmaya ve çeşitli soğutmalara da izin veriyor. Dolayısıyla birçok kişi Intel tarafından bir oyuncu laptopu beklentisine de sahip.