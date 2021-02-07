Intel 8 çekirdek işlemcili laptop işlemcisini Haziran’da getirebilir

Intel Tiger Lake işlemcileri bu yılın ikinci çeyreğinin sonlarına doğru daha da güçlenebilirler. Öyle ki dedikodulara göre mevcut seriye bir de 8 çekirdekli işlemcilerin katılması muhtemel.

Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.

reklam

Intel 8 çekirdekli işlemcilerinin yolda olduğunu daha önce de onaylamıştı. Ancak şimdi VideoCardz tarafından Reddit üzerinden laptop üreticisi XMG’nin paylaşımında tespit edildiğine göre; 45W TDP (güç tüketimi) sahibi olacak Tiger Lake H45 işlemciler 2021 ikinci yarısına girmeden gelecek.

XMG temsilcisi AMD ve Nvidia tedarikiyle ilgili yaptığı paylaşımında Intel çiplerinden de bahsetti. Mevcut XMG laptoplarının 6 ve 8 çekirdekli Tiger Lake işlemcilerle geleceğini söyleyen temsilci; bu işlemcilerin çıkışının ise yılın ikinci çeyreğinin sonlarında olacağının konuşulduğunu söyledi. Temsilci zamanı geldiğinde birçok XMG ürününü Comet Lake’den Tiger Lake H45’e taşıyacaklarını da belirtti. Son olarak ise bazı ailelerde AMD ile Intel işlemcilerin paralel olarak sunulabileceğini de not düştü.

Dediğimiz gibi bu bilgiler şimdilik söylenti olmaktan öteye geçemiyor. Ancak diğer kaynaklardan alınan bilgiler de ikinci çeyreğin sonlarını, yani muhtemelen Haziranı hedef gösteriyor. Ancak mevcut ortamı ve tedarik durumunu düşünürsek bu tip takvimlerde esneklik olursa da şaşırmamak gerek.

Daha önce de bildiğimiz üzere Intel firmasının 4 çekirdekli Tiger Lake çipleri halihazırda oldukça etkileyiciler. Dolayısıyla 8 çekirdekli yeni işlemcilerin performansının nasıl olacağı merak edilenler arasında. Özellikle de AMD firmasının Ryzen 4000’lerini geliştirip çıkartmaya yeni yeni başladığı Ryzen 5000 işlemcileri gibi bir rakipleri varken Intel’in bu alanda bir yanıt verme çabası göstermesi muhtemel.