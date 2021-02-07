İşlemci
Intel 8 çekirdek işlemcili laptop işlemcisini Haziran’da getirebilir
Intel Tiger Lake işlemcileri bu yılın ikinci çeyreğinin sonlarına doğru daha da güçlenebilirler. Öyle ki dedikodulara göre mevcut seriye bir de 8 çekirdekli işlemcilerin katılması muhtemel.
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Intel 8 çekirdekli işlemcilerinin yolda olduğunu daha önce de onaylamıştı. Ancak şimdi VideoCardz tarafından Reddit üzerinden laptop üreticisi XMG’nin paylaşımında tespit edildiğine göre; 45W TDP (güç tüketimi) sahibi olacak Tiger Lake H45 işlemciler 2021 ikinci yarısına girmeden gelecek.
XMG temsilcisi AMD ve Nvidia tedarikiyle ilgili yaptığı paylaşımında Intel çiplerinden de bahsetti. Mevcut XMG laptoplarının 6 ve 8 çekirdekli Tiger Lake işlemcilerle geleceğini söyleyen temsilci; bu işlemcilerin çıkışının ise yılın ikinci çeyreğinin sonlarında olacağının konuşulduğunu söyledi. Temsilci zamanı geldiğinde birçok XMG ürününü Comet Lake’den Tiger Lake H45’e taşıyacaklarını da belirtti. Son olarak ise bazı ailelerde AMD ile Intel işlemcilerin paralel olarak sunulabileceğini de not düştü.
Dediğimiz gibi bu bilgiler şimdilik söylenti olmaktan öteye geçemiyor. Ancak diğer kaynaklardan alınan bilgiler de ikinci çeyreğin sonlarını, yani muhtemelen Haziranı hedef gösteriyor. Ancak mevcut ortamı ve tedarik durumunu düşünürsek bu tip takvimlerde esneklik olursa da şaşırmamak gerek.
Daha önce de bildiğimiz üzere Intel firmasının 4 çekirdekli Tiger Lake çipleri halihazırda oldukça etkileyiciler. Dolayısıyla 8 çekirdekli yeni işlemcilerin performansının nasıl olacağı merak edilenler arasında. Özellikle de AMD firmasının Ryzen 4000’lerini geliştirip çıkartmaya yeni yeni başladığı Ryzen 5000 işlemcileri gibi bir rakipleri varken Intel’in bu alanda bir yanıt verme çabası göstermesi muhtemel.
Diğer
Nvidia Arm anlaşması Avrupa Birliği tarafından araştırılacak
Nvidia firmasının Arm firmasıyla yaptığı işbirliği bir engele daha uğradı. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık anlaşma için soruşturma başlatacağını duyurdu.
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Geçtiğimiz Eylül ayında İngiliz işlemci firması Arm’yi 40 milyar Dolara almak için anlaştığını duyurmuştu. O günden bu yana ise anlaşma hakkında çeşitli eleştiriler gözlemlemiştik. Çünkü Arm işlemcileri akıllı telefonların çoğunda yer alan işlemciler olup; şirketin müşteri tarafsızlığına dayalı açık lisans bir iş modeli vardı. Dolayısıyla Nvidia firmasının satın alışıyla bu yaklaşımda değişimler olabileceği endişeleri kol geziyordu.
Yeni gelen bilgiler de Avrupa Birliği ve Birleşik Krallığın anlaşmayı daha da fazla araştıracağını söylüyor. Bu süreçte ise yapılan itiraz kabul edilmeyecek ve anlaşma duracak. Bunun yanı sıra ise bekleyen imtiyazlara izin vermeleri mümkün.
Arm sahibi SoftBank ve Nvidia anlaşmasının koydukları zaman sınırı ise 18 ay olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreç içerisinde başka prosedürler de devreye girecek gibi. Misal geçen yılın sonlarında Birleşik Devletler Federal Ticaret Komisyonu da; anlaşmanın rekabet kurallarını ihlal etmediğinden emin olmak için araştırmalar yapacağını bildirmişti.
Araştırmanın Avrupa Birliği’nden önce başlayan İngiltere tarafında işletmelerden anlaşmayla alakalı görüşlerini iletmeleri istenmiş durumda. Bununla beraber iki araştırmanın da başlangıç aşamalarında olduklarını hatırlatmakta fayda var.
Anlık olarak ise anlaşmayla alakalı durum pek de iyi gözükmüyor. Öyle ki Amerikan firmasının piyasa rekabetinde bir yarar görmemesi durumunda Arm’yi satın almak için böylesine yüksek bir ücret vermek istemesi pek muhtemel değil. Dolayısıyla da akıllı telefon alanlarındaki rakiplerin bu durumdan oldukça zararlı çıkabileceği düşünülüyor. Bu da yetmezmiş gibi Birleşik Krallık tarafında Nvidia anlaşmasının ulusal güvenliğe etkisi de araştırılanlar arasında yer alıyor.
İşlemci
Intel üç yıldır ilk kez işlemci alanında AMD’yi geçti
Yeni bir rapora göre Intel 2020 son çeyreğinde işlemci pazar payında AMD firmasının önüne geçti. Bu atak ise sadece firmanın zaten baskın olduğu dizüstü bilgisayarlarda değil; aynı zamanda masaüstü cihazlarda da görülebiliyor. Bu da son zamanlardaki AMD’nin domine ettiği piyasada önemli bir gelişme.
Mercury Research 2020 yılının son çeyreği için işlemci piyasasıyla alakalı bilgileri paylaştı. Bu süreçte AMD her ne kadar Intel’e genel pazar payını kaptırmış gibi görünüyorsa da hala önemli bir kazanç elde etti. Bu durumda tabii ki mevcut salgının da etkisi olduğunu belirtmek gerek.
Mercury Research’e göre x86 işlemci piyasası 2020 son çeyrekte %20.1’lik büyük bir gelişme yaşadı. AMD tarafında ise masaüstü tarafında %19.3’e düşen pazar payını gözlemlemek mümkün. Bu rakam bir önceki çeyrek için %20.1 idi. Yine de AMD firması yıllık bazda hala gelişme göstermiş durumda. Çünkü 2019 son çeyreğinde firmanın piyasa payı %18.3 olarak karşımıza çıkıyordu.
Genel piyasadaki durumu da düşünürsek AMD aslında bu dönemde oldukça fazla gelir elde etti. Hatta 2019 yılına oranla %50 gibi bir kâr artışı gördüğümüz 2020 son çeyreği, firmanın en iyi dönemi oldu.
Yani Intel yanında AMD firmasının da hala iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki üç yıllık süre zarfında Intel’in ilk defa pazar payını AMD’nin elinden alması şaşkınlık yaratmadı da diyemeyiz. Bu durumun oluşmasında AMD’nin yaşadığı stok sıkıntısının yanında İntel’in yaptığı indirimlerin etkisinin olduğu da konuşuluyor.
Ekran Kartı
AMD ekran kartı ve işlemcilerinin Linux sisteminde kullanımı artıyor
Konu Linux işletim sisteminde oyun oynamak olunca, AMD bu konuda oldukça çaba sarf ediyor. Son gelen rapora göre özellikle de AMD ekran kartı ve işlemcilerinin masaüstü bilgisayarlara olan uyumuyla alakalı.
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AMD ve Nvidia arasındaki rekabet bir süredir zaten dikkat çekici bir hal aldı. Ancak bu rekabetin Linux tarafını da görmek daha da ilginç bir manzara veriyor. Boiling Steam de ProtonDB’den aldığı bilgilerle tam olarak bunu sağladı.
Boiling Steam’in not ettiği üzere Steam donanım raporu çok detaylı bir rapor sunmuyor. Oyunların Valve Proton ile uyumunu ölçen ProtonDB ise bu konuda daha kısıtlı ama daha kullanışlı.
ProtonDB üzerinden 110.000 Linux oyuncusundan alınan bilgilere göre, ekran kartlarında Nvidia hala önde. Ancak eskisi kadar baskın olmadığı görülebiliyor.
Ocak 2021 itibariyle Linux oyuncularının %37.5’luk kısmı AMD tercih etmiş durumda. Bu da Nvidia için %62.5’luk bir market payı demek. Ancak yakın zamanda bu alanda %80 payı görülen Nvidia için bir gerileme olduğu çok açık. Ya da AMD bu konuda bir adım atmış da diyebiliriz. Örneğin Boiling Stats 2019 verilerine bakacak olursak Linux üzerinde AMD’nin %25 payı var. Dolayısıyla bu da iki senede %50’lik büyük bir artış demek oluyor.
Genel olarak Linux oyuncularının AMD ekran kartı tercihini görebiliyoruz. Bunda AMD sürücülerinin açık kaynak olmasının ve firmanın oyuncularla kurduğu iletişimin de etkisinin olduğu bariz.
Linux oyuncularının işlemci tercihinde de AMD öne çıkmış durumda
İşlemci alanında ise iki firmanın yarı yarıya market payına sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İki yıl önce bu rakamlar AMD için %27, Intel için ise %73 idi. Dolayısıyla bu alanda da önemli çabaların sonucu görülebiliyor. Ki Ryzen işlemcilerinde son zamanlarda görülen önemli gelişmeleri düşününce bu durum çok da şaşırtıcı değil.
Bu bilgilere rağmen Linux oyuncularının azınlığı oluşturduğunu unutmamak gerek. Hatta gelen veriler Linux oyuncularının toplam piyasanın aşağı yukarı %1 veya %2’lik kısmını oluşturduğunu belirtiyor. Yine de bu gelişmelerin benzerlerinin genel anlamda da görülmesi olası.
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