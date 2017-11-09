Intel, AMD ve Apple’ın Eski Grafik Direktörü Raja Koduri’yi Ekibine Dahil Etti!

AMD’nin ekran kartı tarafının en önemli isimlerinden olan Raja Koduri, artık Intel’de.

AMD’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Mimarı olarak uzun süre görev alan Raja Koduri, resmen Intel’e geçti. AMD tarafında Radeon bölümünden, APU sisteminden ve GPU tarafında oldukça önemli adımlar atan ve gelişim gösteren Koduri, kariyerinin bir bölümünde de Apple’da da grafik mimarisi konusunda çalışmıştı.

Apple’da çalışırken Retina Ekran teknolojisine de önemli katkılar sağlayan Raja Koduri, AMD’den önce bulunan ATI tarafında da Radeon için gelişmeler sunuyordu. Şimdi ise Intel’de harikalar yapmaya gelen Raja Koduri, AMD tarafında olduğu gibi Intel markalı ekran kartı üretimine odaklanacak.

Evet, Intel tarafında ilerleyen yıllarda AMD ve Nvidia’ya rakip ekran kartları göreceğiz gibi duruyor. “Core and Visual Computing Group” adında bir ekip kurularak başına getirilen Koduri, özellikle yüksek performans sunan ekran kartları için çalışacak. Beklentiler 2020 sonrasında bu kartları göreceğimizi gösterirken bu transferin Intel ile AMD’nin mobil yonga setlerindeki ortaklığa da katkı sağlayacağı konuşuluyor.