Intel 5G modem 6 Gbps hıza ulaşabiliyor

Intel ilk 5G modemi olan XMM 8160’ı duyurdu. Duyurulan bu modem çok modlu modem olarak geçiyor ve 2G standartları kadar eski nesilleri destekliyor.

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LTE modemlerden 3 kat daha hızlı!

Yeni tanıtılan bu modem en yeni LTE modemlerin üç katı daha hızlı olan 6 Gbps’e kadar yüksek hızlı veri aktarımı sunuyor. Çoklu mod ortamında sahip bu modem telefonların, bilgisayarların ve paylaşım noktalarının işlemcilerinde bulunabilir gibi görünüyor. Nedeni ise 2G standartlarına kadar destek sağlaması olarak görünüyor. XMM 8160 5G modem, kısa mesafe / yüksek bant genişliği, mmWare ile 600 MHz’den 6 GHz’e kadar 5G NR’yi destekliyor.

Ayrıca bu modem 4G ve 5G standartlarına aynı anda bağlanabilmesi ile yüksek hızlar gerektiğinde 5G’ye geçiş yapabiliyor. Buna Non Stand Alone bağlantısı adı veriliyor. Bu şekilde modem 4G’den 5G’ye geçiş aşamasında önemli bir role sahip olabilir. XMM 8160 modemi 2019’yılının yarısından önce piyasaya sürülmesi beklenirken, bu modeme sahip cihazların ise 2020 yılında geleceği düşünülüyor.

Apple son olarak Qualcomm ile olan anlaşmasını bitirip yeni modellerde Intel modem kullanmıştı. Yani 2020 yılında 5G destekli iPhone’lar gelebilir. Tabi firmaların bir sonraki modeller için anlaşıp anlaşamayacağı henüz belli değil.