Samsung Exynos 9820 duyuruldu! Galaxy S10 serisinde kullanılacak

Samsung tarafından Galaxy S10’da kullanılacak olan Exynos 9820 işlemcisinin detaylarını resmi olarak duyurdu. 8 nm üretim teknoloji ile üretilen işlemci, yeni çıkan 7 nm bandındaki işlemcilere rakip olacak gibi görünüyor.

İlginizi çekebilir: Yılın oyunları için adaylar belli oldu!

Samsung güç verimliliği konusunda iddialı

Yeni Exynos yonga seti eski modellere kıyasla yüzde 50 oranında daha iyi performans sunarken, Nöral işletim ünitesinde sahip. Nu ünite yapay zekanın bizlere sunduğu tüm nimetlerden faydalanmamızı sağlıyor. Bu sayede yapay zeka işlemleri Exynos 9820’de diğerlerine göre 7 kat daha hızlı yapılıyor. Ayrıca bu yeni ünite ile daha iyi yapay zekaya sahip kamera özellikleri sunulacak. Exynos 9820 ile işlemci pazarı oldukça hareketlenecek gibi görünüyor. CPU kısmında bizi iki adet özelleştirilmiş CPU karşılarken, iki adet ARM Cortex A76 çekirdeği de bizi yonga seti üzerinde karşılıyor. Günlük kullanım kısmında ise Samsung dört adet Cortex A55 çekirdeğine yonga seti üzerinde yer vermiş.

Exynos 9820, önceki yonga seti 9810 yonga setine göre yüzde 20 daha fazla güç verimliliği sağlıyor. Samsung tarafından kâğıt üzerinde bu verimlilik yüzde 40 olarak gösterilmiş durumda. 8 nm üretim teknoloji ile üretilen yeni işlemci, eski nesil 10 nm üretim teknolojisine göre yüzde 10 daha az güç tüketiyor. Bu şekilde Samsung’un Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modellerinde daha güç tüketimi yapılacağı sanılıyor. 5 kamera desteği ile gelen yonga seti, 8K çözünürlüğün de 30 fps kare hızında video çekmemize imkân tanıyor. 4K çözünürlüğünde ise 150 fps değerlerine çıkabiliyor.

Yüksek hızıyla dikkat çeken işlemci LTE-Advanced Pro modemi 2 Gbps indirme hızına ulaşabiliyor. İşlemcinin grafik tarafında ise ARM Mali G76 GPU bizi karşılıyor. Grafik konusunda ise yonga seti bizlere yüzde 35-40 arasında güç verimliliği sunuyor. Exynos 9820 yonga setinin seri üretimi ise 2018 yılının sonuna kadar başlayacak. Bu şekilde Galaxy S10 serisi ile birlikte bu işlemci karşımıza çıkacak.