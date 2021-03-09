Intel 11.nesil Tiger Lake son sızıntıları hayal kırıklığı oluşturabilir

Intel firmasının 11.nesil mobil işlemcileri Tiger Lake hakkında yeni bilgiler var. Bu bilgilerin arasında işlemcilerin isimleri ve saat hızları da yer alıyor.

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Daha öncesinde @momomo_us tarafından Twitter üzerinde yeni işlemcilerle alakalı sızıntılar geliyordu. Buna göre 11.nesil Tiger Lake işlemci serisi Intel Core i9-11980HK, i9-11900H ve i7-11800H çiplerini barındıracaktı. Şimdi de bir iş istasyonundan görüntülenen yeni bilgiler var. Bu bilgilere göre Core i9-11900H 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı olacak. i7-11800H işlemcisi de aynı şekilde 8 çekirdek ve 16 işlem parçacığına sahip olacak.

Önceden sızan bilgi hakkında ise bir düzeltme de görebiliyoruz. Öyle ki işlemcilerin önceden bildirilen saat hızlarında bir düşüş gözlemlenebiliyor. Öncesinde 2.5GHz temel saat hızı olacağı söylenen i9-11900H işlemcisinin 2.1GHz saat hızı olduğu görülebiliyor. Diğer yandan i7-11800H da 2.4 yerine 1.9, i5-11400H ise 2.7 yerine 2.2GHz ile karşımıza çıkıyor.

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Bir başka tanındık isim @OneRachu şu anlık bilinmeyen 11260H işlemcisini de sızdırıyor. Aynı zamanda kendisi bu işlemcilerin 45W güç tüketimi sunacaklarını söylerken; söylenene göre i9-11980HK için görebileceğimiz 65W tüketim modu işlemcinin saat hızını 5.0GHz’e çıkarabiliyor.

Her zaman söylediğimiz gibi resmi bir kaynaktan gelmeyen sızıntılar; doğru çıkabilseler de nispeten yanlış ya da eksik olma durumları da gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla bu tip bilgiler hakkında çok dikkatli olmak gerektiğini hatırlatalım.

Intel firmasının resmi bir çıkış tarihi vermediği işlemcilerin birkaç ay içerisinde kullanıcıyla buluşmaları muhtemel. Özellikle Computex fuarı bunun için iyi bir platform gibi duruyor. Bu çipler arasında ise özellikle de doğru donanımlarla kullanılması durumunda sağlam bir hız aşırtma imkanı sağlayacak olmasıyla i9-11980HK işlemcisi Intel için önemli bir hamle olabilme potansiyeline sahip.