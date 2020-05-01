İşlemci
Intel, 10. nesil Comet Lake işlemcilerini duyurdu!
Uzun süredir yeni işlemci modelleri beklenen Intel, nihayet Comet Lake mimariye sahip 10. nesil işlemcilerini duyurdu. Daha düşük güç tüketimi ve daha fazla performans hedefleyen yeni işlemciler, GPU tarafında da önemli yenilikler barındırıyor.
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Intel, Comet Lake mimarili yeni işlemcilerini görücüye çıkardı
Intel’in 14 nm mimari altında geliştirdiği Comet Lake işlemciler, 6. nesil Skylake mimarisinin güncellenmiş sürümü olmaya devam ediyor. Toplam 32 farklı modelden oluşan seri, çekirdek teknolojisi anlamında önemli yenilikler barındırmıyor. Ancak çekirdek sayısı ve frekans hızı tarafında değişiklikler kendisini gösteriyor. Bunun yanı sıra Intel, kullanıcıların sıkça eleştirdiği GPU tarafında ise artık farklı çözümler sunuyor. Sonu F ile biten işlemcilerde UHD Graphics 630 grafik arabirimi bulunmazken, KF tipi işlemcilerde ise dahili GPU devre dışı bırakılabiliyor.
10. nesil işlemcilerin tepe noktası olan Intel Core i9-10900K, 10 çekirdek ve 20 izlek teknolojisi ile üst düzey performans hedefliyor. 3.7 GHz taban frekansına sahip işlemcinin Turbo Boost Max 3.0 ile ulaştığı en yüksek hız ise 5.2 GHz olarak belirtiliyor. Bunun haricinde i9-10900K’nın çarpan kilidi açık olduğu için frekans hızı daha da yukarı çekilebiliyor. 125W TDP değeri ise sunulan performansa kıyasla etkileyici görünüyor.
Çoğu masaüstü bilgisayar kullanıcısının tercih ettiği Core i7 serisinde de i7-10700K modeli dikkat çekiyor. 8 çekirdek ve 16 izlekli bir yapıya sahip olan Intel Core i7-10700K, turbo frekansta 5.0 GHz değerini aşmayı başarıyor. Çarpan kilidi açık bir şekilde gelen işlemcinin TDP değeri ise 125W olarak açıklandı.
6 çekirdek ve 12 izlek teknolojisi sunan Intel Core i5-10600K ise orta donanıma sahip bilgisayarlara güç verecek. 4.1 GHz taban ve 4.8 GHz turbo frekans hızlarına sahip olan işlemcide çarpan kilidi açık tutuluyor. 125W TDP değeri de bu işlemcinin özellikleri arasında yer alıyor.
Giriş seviyesinde ise daha düşük özellikler sunan Core i3, Pentium ve Celeron sınıfı işlemciler göze çarpıyor. 4 çekirdek ve 8 izlek sunan 10. nesil Intel Core i3 serisi, 4.6 GHz’e kadar çekirdek hızı ve 65W TDP değerleriyle dikkat çekiyor. Pentium ve Celeron serisi işlemciler ise çift çekirdek ve uygun fiyatlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yalnızca LGA-1200 soketli anakartlara destek veren işlemcilerin 42 dolardan 488 dolara varan geniş bir fiyatlandırma ile satışa sunulduğunu belirtelim.
İşlemci
TSMC, 2 nm işlemciler üzerine çalışmalara başladı
İşlemcilerin sahip olduğu üretim teknolojisi, akıllı telefonların performansı ve enerji verimliliği konusunda önemli bir etki yaratıyor. TSMC ise günümüzde 7 nm düzeylerine kadar inen üretim teknolojisini 2 nm’ye indirmek adına çalışmalara başladığını duyurdu.
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TSMC, işlemci üretim teknolojisini 2 nm değerine kadar indirecek!
Moore Yasası’na göre, performansın artırılması için işlemcilerde yer alan transistör sayısının her yıl ikiye katlanması gerekiyor. Bu da işlemci üretim teknolojilerinin sürekli güncellenmesi anlamına geliyor. Güncel olarak 7 nm’ye kadar inen üretim teknolojisi, bu yıl piyasaya çıkan yeni işlemcilerde ise 5 nm değerine gelecek. Ancak TSMC’nin son açıklamasına göre, Moore Kanunu’nun yakın zamanda tarih olması bile gündeme gelebilir.
Hissedarlara yönelik düzenlenen yıllık raporlarda, 2 nm üretim teknolojisine yönelik AR-GE çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlandığı belirtildi. İşlemci boyutlarına göre transistör sayısını çok yüksek sayılara çıkaracak gelişme, akıllı telefonların performansını da önemli ölçüde artıracak. Perde arkasında sürdürülen bu çalışmaların ilk meyvelerini ise 2025 yılında vermesi bekleniyor. Yani TSMC’nin önünde hala kat etmesi gereken gereken uzun bir yol var diyebiliriz.
TSMC, bu sürpriz gelişmenin yanı sıra önümüzdeki yıllarda kullanacağı yol haritasını da yatırımcılarıyla paylaştı. Buna göre, bu yıl ilk olarak iPhone 12’de kullanılması beklenen 5 nm üretim teknolojisinin kullanıcılar ile buluşması planlanıyor. 2022’nin ikinci yarısında ise 3 nm işlemciler için hacimli üretim süreci başlayacak. Tayvan merkezli firma, böylece COVID-19 nedeniyle planlarını erteleyen en büyük rakibi Samsung’a da yetişmiş olacak.
Donanım
Intel 10. nesil masaüstü işlemcilere ait Benchmark sonuçları sızdırıldı!
Intel’in yeni Comet Lake-S kodlu 10. nesil masaüstü işlemcilerine ait Benchmark testleri sızdırıldı. Testlerde de görünen 8 çekirdekli i7- 10700K ve 6 çekirdekli i5-10600K modellerinin, AMD tarafında 8 çekirdekli Ryzen 7 ve 6 çekirdekli Ryzen 5 modelleri ile mücadele etmesi bekleniyor.
Veriler geçmişte de bazı sızıntılarla gündeme gelen TUM_APISAK adlı kullanıcı tarafından yayınlandı. 6 çekirdekli Core i5-10600K modeline ek olarak testlerde Core i5-10600KF modeli de bulunuyor. Bahsi edilen KF modelinde i5- 10600K ile aynı yonga seti bulunmasına rağmen, devre dışı bırakılmış bir iGPU ile gelmesi onu farklı bir model olarak tanımlıyor.
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Intel i7-10700K modelinin doğrudan AMD tarafında Ryzen 7 3800X ile rekabet ettiğini görürken, i5-10600K’nın da Ryzen 5 3600X ile eşdeğer sayılabileceğini söylemek mümkün. Her iki CPU’da rakipleriyle aynı çekirdek ve işlem parçacığı sayısına sahip, fakat 7nm ve 14nm üretim teknolojisi farkının piyasaya ne gibi bir etki bırakacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Geekbench v4 Tek Çekirdekli CPU Testleri:
Intel Core i9-10900KF: 6.287 puan
Intel Core i7-10700K: 6.018 puan
Intel Core i5-10600K: 6.081 puan
Intel Core i5-10600KF: 6.070 puan
AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 5.800 puan
AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 5.700 puan
AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 5.700 puan
AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 5.500 puan
Geekbench v4 Çoklu Çekirdek CPU Testleri:
Intel Core i9-10900KF: 39.103 puan
AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 35.000 puan
Intel Core i7-10700K: 34.221 puan
AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 34.000 puan
Intel Core i5-10600K: 28.673 puan
Intel Core i5-10600KF: 28.541 puan
AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 28.400 puan
AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 27.600 puan
Yukarıda belirtilen puanlarda da görüldüğü gibi, Intel’in 10. nesil işlemcileri tek çekirdek performasında, AMD modellere kıyasla daha verimli. Bu farkın Intel modellerinin, AMD’nin Zen 2 mimarisine yetişebilmesi için, tek çekirdek performansında çok daha yüksek frekans hızlarına sabitlenmesi olarak görülüyor.
Tüm kriterleri ve sızıntıları göz önüne aldığımızda ise farkları şöyle sıralandırabiliriz:
Intel’in 10. nesil masaüstü işlemcilerinin artıları:
Daha yüksek tek çekirdek performansı
Daha yüksek frekans ve çalışma hızları
Daha iyi overclock verimi
Katı bellek desteği
AMD’nin 3. nesil Ryzen masaüstü işlemcilerinin artıları:
Daha yüksek çoklu çekirdek performansı
Daha fazla çekirdek / işlem parçacığı / önbellek
7 nm mimarisi
Sabitlenmiş frekans hızlarına rağmen neredeyse Intel’e yakın tek çekirdek performansı
Ciddi miktarda daha düşük güç tüketimi
Uzun süredir, AMD’nin Zen ve Zen 2 mimarisiyle pazarda büyük bir üstünlük sağladığı ve Intel’in bu konuda bir süredir pasif kaldığı bilinen bir gerçek. Fakat görülüyor ki artık, firma rakibine karşı koyabilecek yeni modelleriyle, pazarda uzun sürenin ardından rekabet rüzgarları esmesini sağlayacak.
Akıllı Telefonlar
HiSilicon Kirin 985 işlemcinin özellikleri ortaya çıktı!
Huawei’nin bu yılki orta seviye telefonlarına güç verecek olan HiSilicon Kirin 985 işlemci, özellikleri ile detaylanmaya devam ediyor. Mobil işlemcinin performans verileri, özellikle yapay zeka açısından oldukça başarılı sonuçlar veriyor!
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5G destekli HiSilicon Kirin 985, yapay zeka sonuçlarıyla karşımızda!
Bir Honor yöneticinin paylaştığı görselde; Kirin 985 işlemcinin bellek saat frekansları, çekirdek isimleri ve test sonuçları net şekilde görünüyor. 8 çekirdeğe sahip olan işlemcide 2.58 GHz frekansındaki bir adet Cortex-A76 çekirdek performans tarafını oluşturuyor. 2.4 GHz’lik 3 adet Cortex-A76 çekirdek standart kullanımda güç verirken, 1.84 GHz frekansındaki 4 Cortex-A55 çekirdeği ise tasarruf tarafını oluşturacak.
HiSilicon Kirin 985’in yapay zeka tarafını ise Da Vinci mimarisinde geliştirilen çift çekirdekli NPU yongası tamamlıyor. Nöral işleme ünitesinin çekirdek sayısının artması, doğal olarak performans tarafına da olumlu olarak yansıyor. AI Benchmark uygulamasında görüntülenen test sonuçlarında HiSilicon Kirin 985; Kirin 820 ve MediaTek Dimensity 1000 işlemcilerinin arasında bir performans sergiliyor. Bu noktada MediaTek’in yeni işlemcisinin yapay zeka için 6 adet özelleştirilmiş çekirdek barındırdığını da belirtelim.
Öte yandan, 5G ve 4G bağlantı desteği şeklinde iki farklı seçeneğe sahip olduğu belirtilen Kirin 985’i ilk kullanacak telefon da belli oldu. Şirket içi kaynaklara göre orta seviye cihazlara güç verecek işlemciyi ilk kullanacak cihaz Honor 30 modeli olacak. 15 Nisan tarihinde resmi duyurusu yapılacak telefonun ülkemizde de satışa sunulacağını belirtelim.