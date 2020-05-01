Akıllı Telefonlar
Xiaomi cihazların gizli tarayıcı verilerini topladığı iddia edildi!
Forbes dergisi bugün itibarıyla yapılan bir araştırmayı web sitesi üzerinden paylaştı. Yapılan araştırmaya göre Xiaomi ve Redmi markalı akıllı telefonların tarayıcı verilerini topladığı iddia edildi.
Forbes tarafından yayımlanan araştırmada Xiaomi ve Redmi markalı akıllı cihazlarda ön yüklü olarak bulunan tarayıcının veri topladığı iddia edildi. Söz konusu tarayıcının gizli modda dahi veri topladığını gösteren araştırmada, “Gizlilik” mottosuyla kullanıcılara lanse edilen DuckDuck Go arama motoru verilerinin de toplandığı söyleniyor.
Forbes ile çalışan araştırmacı Gabriel Cirlig, Redmi Note 8 modelini günlük cihazı olarak kullandığını ve cihazın tüm kullanıcı verilerini Rusya ve Singapur’da bulunan sunuculara gönderdiğini farkettiğini belirtiyor. Araştırmacı, tarayıcı verilerine ek olarak ekran görüntüleri, ziyaret edilen web siteleri, açılan klasörler, değiştirilen ayarlar, cihazda çalınan müzikler hakkında bilgilerin de Xiaomi sunucularına gönderildiğini iddia ediyor. İddialarını bir adım öteye taşıyan Cirlig, verilerin base64 biçiminde kötü bir şifrelemeye sahip olduğunu ve kolayca metin haline dönüştürülebildiğini belirtiyor.
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Elde ettiği veriler ile yetinmeyen araştırmacı Xiaomi Mi 10, Redmi K20 ve Xiaomi Mi Mix 3 modellerine ait ROM’ları da incelemiş. Söz konusu ROM’larda da aynı güvenlik açıklarına rastlamış. Bir diğer araştırmacı olan Andrew Tierney, Mi Tarayıcı Pro ve Mint Tarayıcı uygulamalarında şüpheli etkinlikler gözlemlediğini belirtiyor.
Haberimize konu olan iddialara Xiaomi tarafından gecikme olmadan bir yanıt geldi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, markanın kullanıcı verilerinin gizliliğini koruyan tüm yerel yasa ve düzenlemelere uyduğunu ve toplanan verilerin anonim olarak saklandığını söyledi. Verilerin toplanma sebebinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek olduğunu belirten şirket sözcüsü, uygulamanın standart olduğunu söylüyor. Son olarak açıklamada söz konusu verilerin son kaynağının izlenemez biçimde olduğuda belirtilmiş.
Açıklamaya karşılık olarak Gabriel Cirlig, başka bir kullanıcı tarafından çekilen bir videoyu firmaya gönderdi. Videoda gizli mod aktif iken cihazın veri gönderimi yaptığı görülüyor. Söz konusu videoyu haberimizin devamından izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Akıllı telefon satışlarında önemli düşüş yaşandı!
Pazar araştırması şirketi Counterpoint Research, 2020’nin ilk yarısındaki akıllı telefon satışlarına ilişkin istatistikleri yayınladı. Mobil cihaz pazarında önemli bir daralma gözlemlenirken, Koronavirüs etkisiyle son 6 yılın en düşüş satış rakamları elde edildi.
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Koronavirüs salgını akıllı telefon satışlarına büyük darbe vurdu!
Counterpoint’in paylaştığı verilere göre akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 295 milyon cihaza geriledi. Koronavirüs nedeniyle yaşanan bu düşüş, 2014’ün ilk çeyreğinde kırılan 300 milyon barajının da altında kalınmasına neden oldu. Çeyrekte yapılan satışların ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan pazarında gerçekleşmesi de bu gerekçeyi doğruluyor.
Marka bazında satış istatistiklerine bakıldığında ise daha karamsar bir tablo ortaya çıkıyor. %20’lik pazar payı ile liderliğini sürdüren Samsung’un, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 13 milyon adetlik satış kaybı yaşadığı görülüyor. Akıllı telefon satışlarının yarısını Çin’de gerçekleştiren Huawei, %17’lik pazar payı ve 49 milyon cihaz satışı ile yeniden ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sıradaki Apple ise Çin pazarındaki satışlarını artırdığı için pazar payını %14’e yükseltmeyi başardı.
Yılın ilk çeyreğinde satışlarını artıran markalar ise Xiaomi ve Realme oldu. %10’luk pazar payını yakalayan Xiaomi dördüncü sıradaki yerini güçlendirirken, Realme ise geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını %250 oranında artırdı.
Analistlere göre, akıllı telefon pazarındaki durumun ikinci çeyrekte daha da kötüleşmesi bekleniyor. Fabrikalar bu süreçte ara verdikleri üretim sürecine geri dönerken, perakende teknoloji mağazalarının ne zaman açılacağı belli değil. Bu da tüketici tarafında önemli bir belirsizlik yaratıyor. Ayrıca 300 dolar altı telefon pazarının durumdan daha az etkilendiği ve önümüzdeki dönemde online kanallardan yapılan satışların önemli rol üstleneceği belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3 ve Pro modeli 8 Mayıs’ta Avrupa pazarında!
Xiaomi’nin oyuncu telefonu serisi olan Black Shark ailesi, Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro modelleriyle; 8 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Avrupa’daki kullanıcıların beğenisine sunulmak üzere; raflardaki yerini alacak.
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Black Shark 3 standart ve Pro modeli önümüzdeki hafta Avrupa pazarına giriş yapıyor
Black Shark tarafından resmi olarak duyurulan bilgiye göre, oyunsever kullanıcıların önde gelen tercihlerinden olan Black Shark serisi, 8 Mayıs 2020 itibarı ile Avrupalı müşterilere sunulacak. Cihazın Avrupa fiyatı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da; Çin’deki fiyatın 502 Dolar’a tekabül ettiğini biliyoruz. Bu değer Pro versiyonu için ise 674 Dolar. Cihazların Avrupa fiyatlarının bu değerden az bir miktar daha yüksekte konumlanması bekleniyor. Fakat yine de Black Shark serisi hala birçok amiral gemisi sınıfına göre avantajlı fiyatlara sahip.
Çin’de bir süredir satışta olan Black Shark 3 serisinin bazı teknik özelliklerine değinecek olursak ise; cihazlar, 5G desteğine ve Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisine sahip. 4. Nesil sıvı soğutma ile beraber USB Type-C ve 65 W hızlı şarj desteği mevcut. Black Shark 3 modeli 4.720 mAh bataryaya sahip iken; Pro modelinde 5.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanıcılara sunuluyor. Xiaomi, iki cihaz için de şarj sırasında %50 batarya doluluğuna ulaşmanın 12 dakika sürdüğünü ve cihazın sıfırdan tam şarja 38 dakikada ulaşılabileceğini belirtmişti. Ayrıca cihaz arka tarafta 64MP + 13MP ultra geniş + 5MP derinlik olmak üzere 3’lü kamera modülüne sahip.
Siz Black Shark 3 serisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Poco F2 Pro modelinin Avrupa satış fiyatı sızdırıldı
2018’de piyasaya piyasaya sunulan Pocophone F1 modeli, büyük başarı yakalamıştı. Tam bir amiral gemisi katili olan F1, yakaladığı fiyat performans dengesi ile 2018 yılının en çok satılan cihazlarından biri olmuştu. F1 ardından merakla beklenen Pocophone F2 Pro modelinin ise, Avrupa’daki olası satış fiyatı şimdiden sızdırıldı.
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Poco F2 Pro Avrupa’da ne kadara satılacak
2018 yılında amiral gemisi işlemcilerden Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi ile ve çok uygun fiyatla satışa sunulan Pocophone F1 sonrasında çok büyük başarı yakalayan Poco markası, Xiaomi çatısından ayrılarak kendi başına yol almaya başlamıştı. Markanın hayranları ise, bir süredir Poco F2 Pro modeli için heyecan ve merak ile beklemeye başlamış idi. Sızıntılara göre ise, Poco F2 Pro modeli, 6 GB Ram ve 128 GB depolama opsiyonu ile,Portekiz’de 649 Euro fiyat etiketine sahip olacak. 8 GB Ram ve 256 GB depolama ile satışa sunulacak versiyon ise; 749 Euro’luk bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Avrupa fiyatları amiral katili olabilmek için yüksek bir aralıkta kalmış olsa da; bu fiyatların Portekiz için geçerli olduğunu hatırlatalım. Portekiz’de alınan ek vergiler fiyattan düşülünce, fiyatlar Avrupa’nın geri kalan kısımlarında nispeten daha düşük bir aralıkta bulunacaktır diye tahmin ediyoruz.
Poco F2 Pro modeli, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek. Neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olacak olan model; pop-up kameraya yönelecek. AMOLED ekran paneline sahip olacak olan F2 Pro, 60 HZ ekran yenileme hızına sahip olacak. Oysa Redmi K30, yani diğer adıyla Poco X2 modelinde ise bu değer 120 HZ; fakat bu durum fiyatta ciddi bir yükselişe yol açıyor. Bu yüzden F2 modelinde bu özellik dahil edilmek istenmiyor.
Sızıntılar bu yönde olsa da Poco tarafından F2 serisi ile ilgili yapılan resmi bir açıklama henüz yok. Fakat sızıntılar üzerinden bildiğimiz olası teknik özellikleri de sizlerle paylaşalım.
- 6.67 inç Super AMOLED ekran paneli FHD+ çözünürlük
- Snapdragon 865 işlemcisi ve 5G desteği
- 6GB / 8GB RAM (opsiyonel)
- 128GB / 256GB depolama (opsiyonel)
- 4’lü arka kamera modülü (64MP + 13MP + 5MP + 2MP)
- 20 MP pop-up ön kamera
- 4,700 mAh batarya ve 33 W hızlı şarj desteği
- Android 10 ve MIUI 11
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!