Çin’in en iyi üniversitelerinden araştırmacılar COVID-19 salgını sırasında ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının yerini alabilecek bir robot tasarladılar.

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Çin’de tasarlanan robot COVID-19 mücadelesinde ön saflarda yer alabilir!

Tekerlekler üzerinde konumlandırılmış robotik bir koldan oluşan robot ağızdan örnek alma, ultrason ve genellikle stetoskop ile yapılan hastanın organlarının seslerini dinleme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen bu tür görevler kameralarla donatılmış robot sayesinde tıbbi personel hasta ile aynı odada bulunmadan da gerçekleştirebiliyor.

Robotun baş tasarımcısı Tsinghua Üniversitesi profesörü Zheng Gangtie şunları söyledi: “Doktorların hepsi çok cesur ama bu virüs çok bulaşıcı. Robotları en tehlikeli görevleri yerine getirmek için kullanabiliriz.”

Profesör Zheng Wuhan’ın kapatılması, vaka ve ölüm sayılarının hızla artmasının ardından bu fikrin aklına geldiğini belirtti. Bir mühendis olarak salgınla mücadeleye katkıda bulunmak istediği ve Çin yeni yılının ilk gününde Pekin Tsinghua Changgung Hastenesi’nde yönetici olan arkadaşı Dong Jiahong’dan en büyük sorunun ön cephede çalışan sağlık personelinin enfekte olmaları olduğunu duydu.

Bir ekip toplayan Zheng uzay istasyonları ve ay keşiflerinde kullanılan teknoloji ile iki robotik kol üzerinde çalışmaya başladı. Profesör Zheng robotların neredeyse tamamen otomatik olduğunu ve temas gerektiren eylemler gerçekleştirdikten sonra kendilerini dezenfekte edebileceklerini söyledi.

Ekip tarafından geliştirilen iki robot Pekin’deki hastanelerde doktorlar tarafından denendiler. Şu anda robotlardan biri ekibin üniversitedeki laboratuvarında geliştirilmeye devam ederken diğeri ise Wuhan Union Hastanesi’nde. Zheng her şeyin yolunda gitmesi halinde robotun kısa bir süre içerisinde Wuhan’daki Corona virüs hastalarında kullanılabileceğini söyledi.

Profesör Zheng daha fazla robot inşa etmek istediğini ancak üniversite fonlarının tükendiğini her bir robotun maliyetinin 72.000 dolar olduğunu açıklamasına ekledi. Robotun tasarımını ticarileştirmeyi düşünmediklerini ancak içinde bulunduğumuz COVID-19 salgınıyla mücadelede şirketlerin üreticiliği üstleneceğini umuyorum dedi.