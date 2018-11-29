Instagram’dan görme engelliler için yeni özellik

Instagram, görme engelliler için yeni bir özellik yayınladı. Bu yapılan yeniliklerle birlikte ekran okuyucuların fotoğrafları tarif etmesini sağlayacak.

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Yapay zekâ ile fotoğraflar tarif edilecek

Bu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar fotoğraflarını tanımlaya bildiği gibi yapay zekâ ile de özel tanımlar oluşturulacak. Alt text olarak zaten yıllardır internet dünyasında bulunan bu özellik artık Instagram uygulamasına da yerleştirildi. Bu sayede kullanıcılar alt textlerini ekleyerek görme engellilere fotoğraflarını tanımlayabilecek. Kullanıcılar keşfet veya anasayfa da gezerken bu alt textler ses formatına dönüştürülecek.

Eğer fotoğrafta alt text kısmı yer almıyor ise Instagram fotoğraf tanımlama ile görme engellilere fotoğraf hakkında bilgiler verecek. Ayrıca kullanıcılar vereceği alt textler görünür olmayacak. Yani herhangi bir kullanıcı bu textleri göremeyecek. Facebook yıllardır bu özelliği kullansa da Instagram‘da bu yeni bir özellik. Bu şekilde çözümlerin dünya devi sosyal medya tarafından hayata geçirilmesi gerçekten olumlu bir olay. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?