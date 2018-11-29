Nokia 8 için Android Pie güncellemesi göründü

Nokia Ürün müdürü Juho Sarvikas, daha önce yaptığı açıklamada Nokia 8’e Android Pie sürümünün geleceği açıklamıştı. Bu açıklamadan uzun bir süre geçmesine rağmen resmi olarak bir duyuru hala yapılmış değil.

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Yeni güncelleme ile kamera iyileştirilecek

Resmi açıklamaların yapılmamasına rağmen bir GeekBench görüntüsünde Nokia 8 Android Pie güncellemesi aldığı görüldü. Cihazın 4 GB olan varyasyonun bu güncellemeyi aldığı görüldü. Tahminlere göre Nokia şirketi bu cihazlar üzerinde bir deneme yapıyor. Yapılan denemelerden sonra çok yakın bir zamanda güncellemelerin dağıtılacağı sanılıyor.

Ayrıca Sarvikas’a göre bu gelecek yeni güncelleme ile birlikte Face Unlock, ARCore desteği ve kamera iyileştirmeler gelecek. Bu şekilde Nokia 8 daha iyi bir kamera yazılımına sahip olurken, daha güçlü bir yüz tanıma özelliğine sahip olacak.