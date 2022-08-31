Sevilen dizilerin yeni sezonlarının yayınlandığı bu dönemde, eski model tozlu televizyonların yerini minimalist tasarım düz ekranlar almaya başladı. Philips TV de geliştirilmiş ortam aydınlatma özellikli üç yeni premium Ambilight TV’yle kullanıcılara farklı alternatifler sunuyor. Yeni Philips OLED+937, OLED+907 ve PML9507 model TV’ler kristal berraklığında görüntü kalitesinin yanında; ses kalitesi, güçlü oyun performansı ve akıllı özellikler de barındırıyor. Televizyonların zarif ve ince çerçeveleri, Philips TV’nin felsefesi olan Avrupai Tasarım özelliklerini taşıyor.

OLED+937: Yeni Nesil Premium

Yeni 65 inç OLED+937 model TV’ler ekrandan dışarı taşan, geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Televizyon her zamankinden daha hassas ve etkileyici bir halo efekti için ekrandaki görüntünün renklerini duvara yansıtan, yeni nesil dört taraflı Ambilight aydınlatmaya sahip.

Rengarenk filmler, diziler ve doğa belgeselleri; yoğunlaştırılmış seyir deneyimi sayesinde çok daha keyifli hale geliyor. Televizyon; lüks, Kvadrat Audiomix kumaşlı Bowers & Wilkins soundbarlarla eşleştirildiğinde odayı saran düzeyde etkileyici bir ses deneyimi yaşatıyor. Oyunseverler için ideal bir performans sunan televizyonda, yine oyunseverleri memnun edecek özellikler de yer alıyor.

OLED+937’nin premium hissiyatı; geliştirilmiş Avrupai tasarım, metal kenar ve incecik çerçeveyle kendini gösteriyor. Modelin uzaktan kumandası da yüksek kaliteli, gümüş renk bitişli ve Muirhead marka sürdürülebilir deri kaplamalı.

Televizyonda yer alan yeni Aurora Ekran Doldurma Özelliği’yle önceden yüklenmiş video ve fotoğraflardan oluşan galeri, izleyicileri sanat sergisinde gibi hissettiriyor.

Minimalist Tasarım: OLED+907

Yeni OLED+907 model TV’nin genel tasarımına; B&W marka soundbarlar, orjinal OLED+903 televizyon formatına ek olarak kristal berraklığında bir ses kalitesi sunmak ve ekstra geniş bir ses perdesi oluşturmak amacıyla özel olarak eklendi.

Televizyonda, OLED+937 modelle benzer olarak; etkileyici üç taraflı Yeni Nesil Ambilight ve yeni Aurora ekran doldurma özelliği de var. Modelde bulunan özel oyun ayarları çubuğu sunduğu oyun modu sayesinde oyunseverler için de ideal.

Göz alıcı Avrupa dizaynı; saten kromla kaplanmış döndürülebilen stand ve yüksek kaliteli Kvadrat Audiomix kumaşla kapanmış soundbarlarıyla öne çıkıyor.

Minimalist metal çerçeve; 55 inç ve 65 inç olarak satışa sunulan zarif ve ince ekran çerçevesi sayesinde ekran görüntüsünü ve Ambilight deneyimini kusursuz hale getiriyor.

Premium Kalite: PML9507

Yeni PML9507 model televizyon; dört taraflı yeni nesil Ambilight’a yeni Aurora galerisinin de eklenmesiyle kullanıcısına ev sineması deneyimi yaşatıyor. Kusursuz ses ve görüntü kalitesinin yanında içerdiği oyun ayarları, oyun sırasında görüntü ve sese hızlı erişim sağlayan oyun çubuğuyla oyunseverler için ideal bir model. PML9507, odayı dolduran ve etkileyici bir ses deneyimi yaşamak isteyenler için Philips Fidelio FS1 model kablosuz hoparlörlerle de eşleşiyor.

Avrupai tasarımı, ince, şık çerçevesi ve koyu antrasit renkteki metal ayaklı televizyona üst düzey tasarım detayları katıyor. Muirhead deri kaplamalı, sofistike ve şık gümüş renkli uzaktan kumanda da modele ayrı bir eleganlık katıyor.

Philips PML9507 model televizyon 55, 65 ve 75 inçlerde satışa sunulacak.