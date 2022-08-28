Bu haftanın başlarında, insanların “Instagram’da tam konumunuzu” bulmasını mümkün kılan yeni bir iOS güncellemesinden bahseden bir Instagram gönderisi viral oldu. Kullanıcı, konumunuzu konum etiketleri aracılığıyla eklerseniz, insanların genel konumunuz yerine tam konumunuzu bulabileceğini iddia etti. Bu, birçok kişinin ayarlara girmesine ve konum izinlerini devre dışı bırakmasına neden oldu.

Instagram bu iddialara hızlı bir şekilde yanıt verdi ve konuya bir Twitter dizisinde açıklık getirdi. Şirket, uygulamanın “Kesin Konum” özelliğinin yalnızca konum etiketleri ve harita özellikleri için olduğunu açıkladı. Kişiler isterlerse konum bilgilerini takipçileriyle paylaşabilir ancak bilgiler izin alınmadan herkese açık olarak gösterilmez.

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To be clear, we don’t share your location with others. Similar to other social media companies, we use precise location for things like location tags and maps features. — Instagram Comms (@InstagramComms) August 25, 2022

Instagram başkanı Adam Mosseri, Konum Servislerinin akıllı telefonlarda bir cihaz ayarı olduğunu ve Instagram’dan yeni bir özellik olmadığını da açıkladı. Telefon ayarlarından kolayca kapatılabilir.

Viral bir sosyal medya gönderisinin her zaman güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığını belirtmekte fayda var. Orijinal gönderi, konum özelliğinin Instagram’ın yaptığından bahsetmiyor ve herhangi bir dayanağı olmadan yalnızca “iOS güncellemesi” olarak adlandırıyor.

Kullanıcı şimdi Instagram gönderisini güncelledi ve iddialarında birkaç yanlışlık olduğunu itiraf etti. Bununla birlikte, gönderi hala “farkındalık” amaçlıdır.

Bir uygulamanın konumunuzu izlemesinden endişe ediyorsanız, telefonunuzun ayarlarından konum özelliklerini her zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca bir uygulamanın konum izinlerini devre dışı bırakabilir, böylece ona erişimi olmaz. Hem iOS hem de Android telefonlar bunu yapmanıza izin verir ve ayrıca konumunuza erişen uygulamaların günlüklerini kaydeder.