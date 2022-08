Bu haftanın başlarında, insanların “Instagram’da tam konumunuzu” bulmasını mümkün kılan yeni bir iOS güncellemesinden bahseden bir Instagram gönderisi viral oldu. Kullanıcı, konumunuzu konum etiketleri aracılığıyla eklerseniz, insanların genel konumunuz yerine tam konumunuzu bulabileceğini iddia etti. Bu, birçok kişinin ayarlara girmesine ve konum izinlerini devre dışı bırakmasına neden oldu.

Instagram bu iddialara hızlı bir şekilde yanıt verdi ve konuya bir Twitter dizisinde açıklık getirdi. Şirket, uygulamanın “Kesin Konum” özelliğinin yalnızca konum etiketleri ve harita özellikleri için olduğunu açıkladı. Kişiler isterlerse konum bilgilerini takipçileriyle paylaşabilir ancak bilgiler izin alınmadan herkese açık olarak gösterilmez.

To be clear, we don’t share your location with others. Similar to other social media companies, we use precise location for things like location tags and maps features.

— Instagram Comms (@InstagramComms) August 25, 2022