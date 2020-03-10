Instagram Web sürümü için Direkt Mesaj özelliği aktif hale geldi!

Son günlerde yayılan söylentilerin ardından, Instagram web sürümü için direkt mesajlar özelliği kullanılabilir hale geldi. Bir süredir bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilen ve test aşamasında bulunan özellik, bugün itibariyle global olarak tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda.

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Yıllardır Instagram web sürümü için bu özelliği aktif hale getirmeyen ve bu kararından dolayı sık sık kullanıcı geri bildirimleri alan platform, bugün itibariyle tüm platformlar için direkt mesaj özelliğini kullanılabilir hale getirdi.

Platformun bir süredir kullanıcıların diğer cihazlarıyla birlikte tam olarak etkileşim yakalayabilmesi için bazı değişiklikler yapacağı bilinmekteydi. Şu an için ülkemiz bünyesinde bazı kullanıcıların ulaşabildiği özellik birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek.

Bu aşamada henüz dakikalar önce aktif hale gelen özelliğin dağıtımının bölgesel olarak yayınlandığını ve dalga dalga devam ettiğini unutmamak gerek.