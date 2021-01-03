Genel
Instagram ve TikTok videoları Google aramalarında gösterilecek
Instagram ve TikTok sosyal medya kullanıcılarının en sevdiği platformlar arasında listelerin başında geliyor. Evlerde kaldığımız şu günlerde, sosyal medya alışkanlıklarımızın süreklilik kazanması nedeniyle, bazen görüp sevdiğimiz videoları, beğen butonuna basmadan veya yakın arkadaşlarımızla paylaşmadan atladığımız olabiliyor. Bu gibi durumlarda, tekrar izlemek veya paylaşmak istediğimiz zaman da geri dönüp aynı videoyu bulmak çok zor oluyor. Birçok kişinin çözülmesini istediği bu duruma Google nihayet el attı.
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Instagram videolarını bulmak artık daha kolay olacak
Geçtiğimiz Nisan ayında, Google yeni bir video arama sonucu kategorisi olan “Kısa Videolar” sekmesini test etmeye başlamıştı. Özelliğin ilk dönemlerinde, sadece YouTube videoları gösterilirken, şimdilerde henüz deneme aşamasında olsa da, Instagram ve TikTok’tan da içerikler görüldüğü söyleniyor. Bu özellik, yalnızca mobil cihazlarda ulaşılabilir olacak. Yabancı kaynaklara göre bu hamlenin sebebi, Google’ın kullanıcıları sosyal medya içeriği tüketirken Google’dan da tam olarak ayrılmamasını istemesi.
Duyurusunda özelliğin henüz küçük bir grup kullanıcıya sunulduğunu belirten Google, bu Kısa Videolar sekmesinin her arama sonucunda gösterilmeyeceğini de belirtti. Bu özellik bazı kullanıcılar ve bazı aramalar için, mobil cihazların tarayıcılarında ve Android ve iOS cihazların Google Arama uygulamasında ulaşılabilir durumda olabilir.
Instagram ve TikTok videoları için arama yapmayı deneyen kullanıcılar, videoların uygulamada değil, tarayıcıda açıldığını belirttiler. Bunun sebebinin ise kullanıcıları sosyal medya platformları yerine Google üzerinde daha çok zaman geçirtmeye yönlendirmek olduğu düşünülüyor.
Daha önce 2015 yılında Twitter ile arama sonuçları konusunda resmi bir anlaşma yapan Google’ın, TikTok ve Instagram ile böyle bir anlaşma yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor. Ancak henüz çok kısıtlı olan bu özellik geliştirilirse ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilir.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Stylus 2021 Yeniden Sızdırıldı!
Motorola Moto G Stylus 2021 yeniden sızdırıldı. Geçtiğimiz aylarda Amazon’da bile listelenen G Stylus 2021, şimdi farklı bir tasarım ile karşımıza çıkıyor.
Motorola‘nın yeni akıllı telefon modeli G Stylus 2021 hakkında ilginç bir sızıntı daha karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda zaten sızdırılan cihaz, şimdi yeniden sızdırıldı. Önceki sızıntı ve bu sızıntı arasındaki ortak nokta cihazların özellikleri. Ancak tasarım dilleri birbirinden epey farklı.
Geçtiğimiz aylarda sızdırılan Moto G Stylus 2021 yeniden sızdırıldı. O dönemde Amazon‘da bile görüntülenen cihazdan, bir daha ses soluk çıkmamıştı. Şimdi ise yeni gelen sızıntılar cihazın daha farklı bir tasarım ile karşımıza çıkacağını gösteriyor. Gelin iki cihaz arasındaki farklılıklara göz atalım.
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İki tasarım arasındaki farklılıklar!
Geçtiğimiz ay karşımıza çıkan cihaza baktığımızda daha bilindik bir tasarım görüyoruz. O tasarımda sol üst kısımda dörtlü kamera grubu yer alıyor. Ancak 2020-2021 yılı tasarım dilinden biraz daha eski. Aynı zamanda ön kısma baktığımızda ekran çerçevesi tasarımı da biraz daha farklı diyebiliriz. Cihaz bu ekran üzerinde bir adet delikli ön kamera taşıyor. Tasarımda kamera sol üst kısımda yer alıyor.
Yeni gelen sızıntılardaki görsellere baktığımızda ise, yine arka tarafta dörtlü kamera grubu yer alıyor. Ancak bu sefer daha yenilikçi bir tasarım bizleri karşılıyor. Aynı zamanda buradaki tasarım eskisi gibi dikey değil. Kamera grubunun altına yatay şekilde yerleştirilen LED flaş ise yine öteki tasarıma göre daha güzel duruyor diyebiliriz.
Moto G Stylus 2021 tasarımları arasındaki en dikkat çeken fark ise parmak izi sensörü. Hatırlarsanız önceki sızıntıda parmak izi sensörünün güç düğmesi üzerinde olacağı belirtilmişti. Ancak bu cihazda parmak izi sensörü arka kısımdaki logo üzerinde bariz şekilde görünüyor. Ancak kullanışlılık açısından güç düğmesi üzerinde yer alması daha mantıklı duruyor.
Her iki tasarıma da göz attığımızda ikisi de güzel görünse de, yeni gelen sızıntılardaki tasarımın daha yenilikçi olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki tasarımdan birisi gerçeği yansıtıyorsa, yeni tasarımın piyasayı daha iyi takip ettiğini söyleyebiliriz.
Moto G Stylus 2021’in özellikleri!
Cihazın özelliklerine gelecek olursak, bu iki sızıntı arasında teknik özellik bakımından parmak izi sensöründen başka herhangi bir farklılık yok denilebilir. Cihazın yine Snapdragon 675 yonga setinden beslendiği sızıntılar arasında mevcut. Aynı zamanda 4GB Ram bellek cihazın performansına eşlik ediyor. 128GB depolama ile rahat bir kullanım sunan Moto G Stylus 2021, elektriksel anlamda 4000mAh bataryasından besleniyor.
Ön kısmında 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ bir ekran taşıyan 169.6 x 73.7 x 8.8 mm boyutlarındaki gövde üzerine yerleştirilmiş. Yine ön kısımda 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP‘lik iki adet ek kamera mevcut. Ancak bu 2MP’lik kameraların birisi 5MP olabilir. Moto G Stylus 2021 alt kısmında ise 3.5mm jak girişi, hoparlör ve şarj soketi bulunuyor. Fiyatı ise eski sızıntılara göre 340 Dolar olarak belirlenmiş.
Akıllı Telefonlar
Nubia Snapdragon 888 işlemcili cihazı ile Geekbench’e uğradı!
Nubia Snapdragon 888 işlemcisini kullanan bir akıllı telefon geliştiriyor. Firmanın yeni amiral gemisi Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Nubia NX669J Geekbench üzerinde ortaya çıktı!
Amiral gemisi akıllı telefon rekabeti kızışmaya devam ediyor. Ardı ardına modelin kullanıcılarını karşıladığı rekabette her geçen gün daha yeni daha gelişmiş cihazlar piyasaya sürülüyor. Rekabette yerini alan firmalardan olan Nubia da, yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile alakalı ilk bilgileri yavaştan bizlere sunmaya başladı. Snapdragon 888 işlemcisi ile Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 1004 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3306 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
İsmi henüz belli olmayan akıllı telefonun, Red Magic serinin son üyesi olması bekleniyor. Elektrokromik panel ile piyasaya çıkacağı ortaya çıkan akıllı telefonun, Geekbench‘e uğrayan cihaz olup olmadığı ise henüz kesin değil. Zira geçtiğimiz aylarda Z serisinden bir modelin de Snapdragon 888 işlemcisiyle geleceğini açıklayan Nubia, ser verip sır vermiyor. 8 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacağı öğrenilen akıllı telefonun, Android 11 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha detaylı teknik özelliklerini bizlere sunması beklenen akıllı telefonun amiral gemisi rekabette öne çıkıp çıkamayacağı merak konusu. Bakalım firma, beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Donanım
100-250 TL Arası En İyi 5 Oyuncu Mouse Önerisi!
100-250 TL arasında seçtiğimiz en iyi 5 oyuncu mouse’unu seçmekte zorluk yaşıyorsanız işte karşınızda 100-250 TL civarında aradığınız en iyi oyuncu mouse modelleri.
Oyuncu ekipmanları gün geçtikçe piyasaya hakim oluyor. Tabi ürünler arttıça oyuncuların kafası daha da karışıyor. 2021’e yeni girmişken, sizler için 100-250 TL arasındaki en iyi 5 oyuncu mouse’unu listeledik.
Aynı zamanda ürünleri satın almak isterseniz linklerini yazı içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca ürünlerin tamamına en aşağıdaki bağlantılardan da ulaşabilirsiniz. İşte pahalıdan ucuza 100-250 TL arası en iyi 5 oyuncu mouse önerisi!
HP 1KF75AA OMEN!
Listemizin ilk sırasında bilgisayar dünyasında sıkça adını duyduğumuz HP markasının 1KF75AA OMEN modeli var. Bu oyuncu mouse’u 12000DPI hassasiyet değeri ile listemizin en dikkat çeken modellerinden birisi. Ergonomik tasarımı ile ele oturan HP 1KF75AA OMEN, kablolu tasarımı ile oyundan bir an olsun geri kalmamanızı sağlıyor.
Yan tarafında bulunan iki düğmeyi herhangi bir yazılım kullanmadan istediğiniz oyunda istediğiniz fonksiyona tanımlayabiliyorsunuz. Ayrıca üst kısımdaki DPI tuşu ise mouse hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanız mümkün. HP 1KF75AA OMEN’i Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya, Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech G300s!
Yılların eskitemediği modellerden birisi olan Logitech G300s hala listelerde adını duyuruyor. Gerçekten iyi bir mouse olarak bilinen G300s, ufak tasarımı ile daha küçük elli oyuncular için bulunmaz nimet. 9 adet programlanabilir tuşu üzerinde taşıyan G300s, iki el kullanımına uygun şekilde tasarlanmış.
7 farklı renk seçeneği ile tarzını yansıtan G300s, 1ms tepkime süresi sunuyor. Ayrıca bir yazılımı bulunan mouse’un Hepsiburada üzerindeki fiyatına buradan, Trendyol üzerindeki fiyatına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Logitech G102!
100-250 TL fiyat aralığındaki mouse’lara baktığımızda karşımıza bir Logitech modeli daha çıkıyor. Bu sefer daha sade ve şık tasarımlı G102 bizleri karşılıyor. 8000DPI‘a kadar hassasiyet sunan G102, 6 adet programlanabilir tuş ile birlikte geliyor.
Logitech G HUB programını destekleyen G102, üzerinde RGB aydınlatmalar taşıyor. Arıca ergonomik tasarımı ile rahat bir kullanım sunan G102, 1ms tepkime süresi sunuyor. 85 gram ağırlığındaki hafif oyuncu mouse’u Logitech G102’yi Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Gamepower Ursa!
Ürettiği oyuncu ekipmanları ile tanınan Gamepower, fiyat/performans konusunda yeni bir devrim yaptı diyebiliriz. Ursa modeli ile fiyat/performans odaklı olduğunu bariz belli eden firma, bu modelde kaymaz-terletmez bir yüzey malzemesi kullanmış.
20 milyon tıklama ömrü sunan Gamepower Ursa, 10000DPI‘a kadar hassasiyet sunuyor. Üzerinde bir adet DPI tuşu taşıyan Ursa, yan kısmında 2 adet atanabilir tuş taşıyor. Gamepower Ursa’yı Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage SMX-R9!
Geldik listemizin en uygun modeline. Tabi 100 TL’ye mouse almak isteyen birçok oyuncu mevcut. Burada karşımıza Rampage’in SMX-R9 modeli çıkıyor. 3200DPI‘a kadar hassasiyet sunan SMX-R9, 16 milyon renk seçeneğine sahip RGB tasarımı ile dikkat çekiyor.
Üzerinde taşıdığı DPI tuşu ile hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan Rampage SMX-R9, yan kısmında iki adet, yine üst kısmında ise bir adet renk tuşu taşıyor. Örgü kaplı kablo tasarımına sahip mouse’u Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Listemizin sonuna geldik. Bize göre bu listedeki en uygun mouse modeli G300s. Tabi daha büyük bir ele sahipseniz, HP 1KF75AA OMEN ve Logitech G102 diğer tercihler arasında yer alabilir. Siz olsanız bu listedeki hangi oyuncu mouse’unu alırdınız?
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Yazan: levent_orgun, 13 saat önce
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