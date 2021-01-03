Instagram ve TikTok videoları Google aramalarında gösterilecek

Instagram ve TikTok sosyal medya kullanıcılarının en sevdiği platformlar arasında listelerin başında geliyor. Evlerde kaldığımız şu günlerde, sosyal medya alışkanlıklarımızın süreklilik kazanması nedeniyle, bazen görüp sevdiğimiz videoları, beğen butonuna basmadan veya yakın arkadaşlarımızla paylaşmadan atladığımız olabiliyor. Bu gibi durumlarda, tekrar izlemek veya paylaşmak istediğimiz zaman da geri dönüp aynı videoyu bulmak çok zor oluyor. Birçok kişinin çözülmesini istediği bu duruma Google nihayet el attı.

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Instagram videolarını bulmak artık daha kolay olacak

Geçtiğimiz Nisan ayında, Google yeni bir video arama sonucu kategorisi olan “Kısa Videolar” sekmesini test etmeye başlamıştı. Özelliğin ilk dönemlerinde, sadece YouTube videoları gösterilirken, şimdilerde henüz deneme aşamasında olsa da, Instagram ve TikTok’tan da içerikler görüldüğü söyleniyor. Bu özellik, yalnızca mobil cihazlarda ulaşılabilir olacak. Yabancı kaynaklara göre bu hamlenin sebebi, Google’ın kullanıcıları sosyal medya içeriği tüketirken Google’dan da tam olarak ayrılmamasını istemesi.

Duyurusunda özelliğin henüz küçük bir grup kullanıcıya sunulduğunu belirten Google, bu Kısa Videolar sekmesinin her arama sonucunda gösterilmeyeceğini de belirtti. Bu özellik bazı kullanıcılar ve bazı aramalar için, mobil cihazların tarayıcılarında ve Android ve iOS cihazların Google Arama uygulamasında ulaşılabilir durumda olabilir.

Instagram ve TikTok videoları için arama yapmayı deneyen kullanıcılar, videoların uygulamada değil, tarayıcıda açıldığını belirttiler. Bunun sebebinin ise kullanıcıları sosyal medya platformları yerine Google üzerinde daha çok zaman geçirtmeye yönlendirmek olduğu düşünülüyor.

Daha önce 2015 yılında Twitter ile arama sonuçları konusunda resmi bir anlaşma yapan Google’ın, TikTok ve Instagram ile böyle bir anlaşma yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor. Ancak henüz çok kısıtlı olan bu özellik geliştirilirse ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilir.