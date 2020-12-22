Instagram Reels için kişi etiketleme özelliği geliyor

Dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, Reels hizmeti için yeni bir özellik üstünde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Reels videolarına insanları etiketleyebilecekler.

Instagram, Çinli kısa video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok’a rakip olarak kullanıma sunduğu kısa video özelliği Reels’a her geçen gün daha kullanışlı hale gelmesini sağlayacak yeni özellikler ekleniyor.

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Akış içerisinde Reels videolarına yer veren Instagram, bundan sonra çok önemli bir karar daha aldı. Buna göre isteyen herkes Reels videoları paylaşırken herhangi birisini istediği gibi etiketleyebilecek.

Bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan görsele göre kullanıcılar, Reels videolarına farklı kişileri etiketleyebilecekler. Böylece Reels videosu çeken bir kişi, bu videoyu profilindeki Reels sekmesine ek olarak akış kısmında da paylaşabilecek. Ayrıca akışta paylaş seçeneğinin hemen altında da kişi etiketleme seçeneği bulunuyor.

Instagram, bugüne kadar Reels paylaşımlarına, videoda bulunan veya videoyu görmesini istedikleri kullanıcıları etiketlenmesine izin vermiyordu. Kullanıcılar artık Reels paylaşımlarına videodaki kişileri veya videoyu görmesini istedikleri kişileri etiketleyebilecekler.

Ünlü sosyal medya yorumcusu Matt Navarra‘ya göre Instagram, rakibi TikTok ile yarışabilmek için yeni özellikleri oldukça hızlı bir şekilde platformuna eklemeye devam ediyor. Matt Navarra’nın takipçileri de Instagram Reels’e gelecek olan bu özellik konusunda oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde pek çok yeni özellik ekleyen Instagram’ın şu an test aşamasında olan kişi etiketleme özelliğinin kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı veya sunulacaksa bunun ne zaman olacağı henüz bilinmiyor.