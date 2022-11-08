Önizleme sürümlerinde görülen yeni özelliklere göre Windows 11 daha fazla reklam ve açılır pencere alabilir. Gördüğümüz yeni reklamlar şu anda işletim sistemi için test aşamasında olsa da, reklamların sonunda üretim yapılarında görünmeye başlaması muhtemeldir.

En son önizleme sürümlerinde Microsoft, görev çubuğundaki reklamlar ve açılır pencereler de dahil olmak üzere bir dizi küçük ve büyük değişikliği test ediyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, Microsoft Başlat menüsünde Microsoft hesabı ve OneDrive uyarılarını deniyor ki bu Windows topluluğunu çok rahatsız edebilecek yeni bir fikir.

Reklamlar, Başlat Menüsü’ndeki oturum açılır menüsünde (Kilitle veya Oturumu Kapat gibi seçeneklere erişmenizi sağlayan menü) görülebilir. Profil simgesine tıkladığınızda “Dosyalarınızı yedekleyin”, “Bir Microsoft hesabına kaydolun” ve “Profilinizi tamamlayın” gibi uyarıları içeren OneDrive ve Microsoft hesabı önerilerini göreceksiniz.

Microsoft yetkilileri Başlat menüsündeki bu yeni OneDrive reklamlarını acemi bilgisayar kullanıcıları için ‘yararlı’ rozetler olarak gerekçelendirdi, ancak bunlar açıkça reklam. Daha da can sıkıcı olanı, reklamın oturum kapatma seçeneği ve hesap ayarlarını değiştirme gibi önemli düğmelerin yanında listelenmesi ve bunların devre dışı bırakılamamasıdır.

Microsoft yaptığı açıklamada, Başlat menüsünde kullanıcıların “kullanıcı profillerinde belirli işlemlerin yapılması gerektiğini bildiren rozetler” görebilecekleri bir değişiklik de dahil olmak üzere bir dizi değişikliği test ettiğini doğruladı.

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Elbette, yeni başlayanlar bu reklamları çeşitli bağlamlarda yararlı bulabilir. Microsoft, geçmişte de gördüğümüz gibi, bunun acemi kullanıcılar için yararlı olabileceğine inanıyor. Örneğin, Windows İpuçları uygulaması, şirketin yeni başlayanlara yardımcı olma çabalarının bir parçası olarak geçen yıl benzer açılır pencerelerle güncellendi.

Öte yandan, teknoloji meraklısı kullanıcılar bu bariz OneDrive tanıtımlarını yararlı bulmayacak ve işletim sisteminde yüzen tüm ekstra ipuçlarını isteyeceklerdir. Sorun şu ki, Windows 11 işletim sistemindeki tüm reklamları devre dışı bırakmak için herhangi bir seçenekle birlikte gelmiyor.

Microsoft bunu hala belirli bir kullanıcı grubuyla test ediyor, bu nedenle topluluktan gelen geri bildirim ve eleştirilere göre değişebilir (ve muhtemelen değişecektir).