Meta’nın üst düzey yöneticilerinden biri, bugün şirket çapında The Verge tarafından takip edilen bir toplantıda çalışanlara şirketin yaklaşan Twitter rakibinin bir önizlemesini gösterdi. Yeni bağımsız uygulama, Instagram’a dayanacak ve merkezi olmayan sosyal medya protokolü ActivityPub ile entegre olacak. Bu, teorik olarak yeni uygulamanın kullanıcılarının hesaplarını ve takipçilerini ActivityPub’u destekleyen diğer uygulamalara, örneğin Mastodon’a taşımasına olanak tanıyacak.

Düzenlenen toplantıda, Meta’nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, “Twitter’a verdiğimiz yanıt” olarak adlandırdığı gelecek uygulamayı tanıttı. Bu uygulama, kullanıcıların bilgilerini otomatik olarak doldurmak için Instagram’ın hesap sistemini kullanacak. Uygulamanın dahili kod adı “Project 92” olacak. Tabii bu isim nihai sürümde değişecek.

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Konu ile ilgili açıklama yapan Cox, “Aklı başında işletilen bir platforma sahip olmakla ilgilenen yaratıcı ve tanınmış kişilerden, dağıtım için güvenebilecekleri bir platforma ihtiyaç duyduklarını” belirtti. Bu açıklama, Elon Musk’ın Twitter’ı ele almasına doğrudan gönderme yaparak izleyicilerden alkış aldı. Şirketin uygulama için hedefi, güvenlik, kullanım kolaylığı, güvenilirlik sağlamak ve içerik oluşturucularının izleyicilerini oluşturmak ve büyütmek için istikrarlı bir platforma sahip olmalarını sağlamak olacak.

Cox, şirketin DJ Slime gibi uygulamayı aktif olarak kullanan ünlülere sahip olduğunu ve ayrıca Oprah ve Dalai Lama gibi diğer önemli isimlerle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ocak ayında, uygulama için “kodlamaya başlandı” ve Meta’nın uygulamayı “mümkün olan en kısa sürede” kullanıma sunmayı planladığı belirtildi.