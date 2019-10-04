Instagram Threads uygulamasını duyurdu

Instagram, Threads isimli yeni bir uygulamasını kullanıma sundu. Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, bugün geniş kitlelere ulaşabilen başarılı bir uygulama haline geldi. Sık sık yayınladığı güncellemelerle uygulamaya yeni özellikler kazandıran şirketin yeni ürünü ise Threads uygulaması oldu.

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Instagram’ın bir süredir üzerinde çalıştığı içerik odaklı yakın arkadaş ile sohbet uygulaması Threads indirmeye sunuldu. Threads için Direct özelliğinin daha gelişmiş hali ifadesi kullanılıyor. Kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek olan Threads uygulaması, Instagram’daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek.

Threads uygulaması, Instagram ile uyumlu olacak ve Instagram’ın şu anki mesajlaşma sistemine benzer özellikler taşıyacak. Uygulamada kimlerin size ulaşabileceğini belirleyebiliyor ve en yakın arkadaşlarınızla etkileşiminizi özelleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza ait özel gelen kutusu ve bildirimler de mevcut olacak ayrıca bu mesajlara Instagram’da da erişmeye devam edilebilecek. Uygulama içerisinden yakın arkadaş listesi de oluşturabiliyorsunuz.

Threads, SnapChat gibi uygulama açıldığında direkt kamera erişimi sağlayacak. Filtre, etiket gibi özelliklerin ekrana birkaç dokunma ile yapılabileceğini belirten şirket kullanımı kolay bir uygulama olacağının altını çizdi. Şirket, geliştirdiği bu yeni uygulamayla, Snapchat ve TikTok kullanıcılarını da kendine çekmeyi planlıyor. Instagram Threads uygulamasının, ne zaman ülkemizde kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.