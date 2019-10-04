Genel
Instagram Threads uygulamasını duyurdu
Instagram, Threads isimli yeni bir uygulamasını kullanıma sundu. Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, bugün geniş kitlelere ulaşabilen başarılı bir uygulama haline geldi. Sık sık yayınladığı güncellemelerle uygulamaya yeni özellikler kazandıran şirketin yeni ürünü ise Threads uygulaması oldu.
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Instagram’ın bir süredir üzerinde çalıştığı içerik odaklı yakın arkadaş ile sohbet uygulaması Threads indirmeye sunuldu. Threads için Direct özelliğinin daha gelişmiş hali ifadesi kullanılıyor. Kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek olan Threads uygulaması, Instagram’daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek.
Threads uygulaması, Instagram ile uyumlu olacak ve Instagram’ın şu anki mesajlaşma sistemine benzer özellikler taşıyacak. Uygulamada kimlerin size ulaşabileceğini belirleyebiliyor ve en yakın arkadaşlarınızla etkileşiminizi özelleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza ait özel gelen kutusu ve bildirimler de mevcut olacak ayrıca bu mesajlara Instagram’da da erişmeye devam edilebilecek. Uygulama içerisinden yakın arkadaş listesi de oluşturabiliyorsunuz.
Threads, SnapChat gibi uygulama açıldığında direkt kamera erişimi sağlayacak. Filtre, etiket gibi özelliklerin ekrana birkaç dokunma ile yapılabileceğini belirten şirket kullanımı kolay bir uygulama olacağının altını çizdi. Şirket, geliştirdiği bu yeni uygulamayla, Snapchat ve TikTok kullanıcılarını da kendine çekmeyi planlıyor. Instagram Threads uygulamasının, ne zaman ülkemizde kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.
Genel
WhatsApp için ortaya çıkan ciddi GIF tehlikesi!
WhatsApp, bu sefer can sıkıcı duran bir güvenlik açığı ile gündemde. WhatsApp açığı, kötü niyetleri kişilerin GIF’lerle kullanıcıları kandırmasına izin veriyor.
Popüler mesajlaşma uygulamasında kullanımın daha iyi hale gelmesi için yenilikler yapılıyor, ancak bu yeni özellikler zaman zaman olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. Bilindiği üzere WhatsApp’a uzun zaman önce GIF oluşturma ve gönderme özelliği gelmişti. Şimdi yeni bir rapora göre GIF özelliğinin altında büyük bir güvenlik açığı var.
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WhatsApp uygulamasının yeni hizmetlerinden biri olan GIF özelliğini kullanmaya başlayan hacker’lar, kullanıcıların zararlı içerik barındıran GIF’leri telefonlarına indirmesiyle erişim hakkı kazanıyor. Yani siz farkında olmadan bu GIF’i telefonunuza yüklediğinizde sizin haberiniz olmadan rehberiniz, telefonda kayıtlı fotoğraf ve diğer özel dosyalarınız hacker’ların kontrolüne geçiyor.
Genellikle Android işletim sistemi yüklü telefonları etkileyen bu güvenlik açığının daha çok Android 8.1 ve Android 9 Pie işletim sistemini etkiliyor olması ise oldukça dikkat çekici. Zira bu işletim sistemleri, en çok kullanılan Android sürümleri olma özelliği taşıyor. Diğer yandan Android 8.0 ve öncesi sürümlerde ise bir güvenlik riski bulunmuyor.
Şirket, WhatsApp üzerinde bulduğu açığı Facebook’a bildiren Awakened’ın ardından yeni bir güncelleme yayınladı. Kullanıcıların bu hatadan kurtulması için, yayınlanan 2.19.244 veya daha üst bir sürüme güncellenmesi gerektiği belirtildi.
Konu hakkında bir açıklama yapan şirket, bu sorundan kimsenin etkilenmediğini belirtiyor. Ayrıca WhatsApp sözcüsü, “ Sorun geçen ay rapor edildi ve hızlı bir şekilde ele alındı. Bunun elbette herhangi bir kullanıcıyı etkilediğine inanmak için hiçbir nedenimiz yok, her zaman kullanıcılarımıza en son güvenlik özelliklerini sağlamak için çalışıyoruz. “dedi.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Çin’de telefon üretimine son verdi
Samsung, Çin’de cep telefonu üretimine son verdiğini açıkladı. Çarşamba günü açıklama yapan Samsung yetkilileri, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’de bulunan yerli rakiplerin rekabeti sıkılaştırmasından dolayı zarar gördüklerini belirtti.
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Haziran ayında benzer şekilde başka bir fabrikasında üretimi askıya alan Samsung, Huizhou kentinde olan tesisini kapatarak Çin’deki telefon üretimine son verdi. Ayrıca Sony de Pekin’deki akılı telefon tesisini kapattığını, bundan sonra yalnızca Tayland’da akıllı telefon üretimi yapacağını açıklamıştı. Her şeye rağmen Apple hala Çin’de üretim yapmaya devam ediyor.
Cape Investment & Securities’in analisti Park Sung-soon‘a göre, Çinli tüketiciler uygun fiyatlı cihazlar için yerel markalara ve birinci sınıf modeller için diğer markalara yönelince Samsung şirketinin Çin’deki pazar payı %1’e kadar geriledi. Güney Koreli teknoloji devinin, Çin’deki pazar payı 2013’ün ortalarında % 15 civarındaydı.
Park Sung ayrıca, “Çin’de insanlar yerli markalardan düşük fiyatlı akıllı telefonlar ve Apple veya Huawei’den yüksek kaliteli telefonlar satın alıyorlar. Samsung’un payını canlandırmak için çok az umudu var “ dedi.
Ülkedeki artan iş gücü maliyetleri ve ekonomik yavaşlama, şirketlerin daha cazip ülkelere taşınmasına neden oluyor. Samsung, üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde üretim kapasitesini artırıyor.
Samsung, üretim ekipmanlarının pazar gereksinimlerine ve küresel stratejilere dayalı olarak başka sahalara aktarılacağını söyledi. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, Çin’de akıllı telefon satışına devam edecek. Şirket, Çin’deki tesisin kapasitesi ve çalışan sayısı hakkındaki soruları geri çevirse de 2017 yılındaki raporlara göre 6,000 çalışan ile birlikte 63 milyon ünite üretim kapasitesinin olduğu bilinmekte.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Mate 30’un bir milyondan fazla sattığını öne sürdü!
Huawei, geçtiğimiz günlerde tanıtımını yapmış olduğu yeni amiral gemisi olan Mate 30’un satış rakamları hakkında şaşırtıcı bir iddia da bulundu.
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Çinli Dev, yaptığı açıklamada Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun bir milyon satış rakamını zaten aştığını belirtti. Cihazlar 26 Eylül’de ilk kez Çin’de satışa çıkmıştı.
Çıkışından bu yana bir hafta geçmesine rağmen şirketin çok etkileyici bir ivme yakaladığını söyleyebiliriz. Birkaç gün önce Çin’in başkenti Shenzen’de Huawei yeni bir mağaza açılışı yaptı. Bu rakamlar da o etkinlikte dile getirilmişti.
Akıllı telefonların satışa çıkışıyla birlikte, dakikada 500 milyon Çin Yuanı toplandığını ve dakika başına 100 milyon satış yapıldığını ima etti.
Çin halkı Huawei’ye milliyetçi tutum sergiledi
Şirketin, gelen bu yoğun talebi karşılaması oldukça zor olmuş. Bununla birlikte firmanın anavatanında Amerika’dan gelen ticari ambargolara karşı Çin halkı oldukça sert cevap verdiğini gösterdi. Yeni bayrak gemisi olan Mate 30 ailesi bilidiği üzere Google Play Servislerini çalıştırmıyor. (Zaten, Çin’de yapılması mümkün değil.)
Aşağıda, binlerce insanın, yeni çıkan cihazı almak için sıra beklediğini görebilirsiniz. Görseller, Çin tabanlı bir forum sitesi olan Weibo’da paylaşılmış.
Mate 30 Pro’nun orman yeşili rengi oldukçu çekici olsa gerek ki ilk tükenenlerden biri olmuş gözüküyor. Münich, Almanya’daki resmi etkinliğe rağmen, cihaz ailesi Avrupa veya Çin dışında herhangi bir yerde satışa çıkmadı. Bu ay içinde satışlara başlanılacağı düşünülüyordu. Fakat, kesin bir çıkış tarihi henüz elimize ulaşmış değil.