Sosyal Medya
Instagram Threads uygulaması, Direct özelliklerini taşıyor
Geçtiğimiz yıl Instagram, Direct olarak bilinen ve kullanıcıların hızlı bir şekilde mesaj oluşturup arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyan bağımsız mobil mesajlaşma uygulaması desteğini sona erdirdiğini duyurdu. Kısa süre sonra şirket, durum güncellemelerine ve yalnızca Instagram’da “Yakın Arkadaşlarınız” olarak tanımladığınız kişilerle iletişime odaklanan yeni bir mesajlaşma uygulaması olan Threads’ı başlattı. Şimdi, bu iki mesajlaşma kavramı birleşiyor. Threads uygulamasının en son güncellemeyle, Instagram yine tam gelen kutusu deneyiminden yararlanıyor diyor.
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Instagram Threads nasıl çalışıyor?
En son güncellemede, Threads artık iki sekmeli bir gelen kutusu sunacak. “Yakın Arkadaşlar” bölümünde, daha önce olduğu gibi en sık görüştüğünüz kişilerle mesajlaşmaya devam edebilirsiniz. Yeni ikinci sekme olan “Diğer Herkes” daha büyük Instagram gelen kutunuza erişmenizi sağlar. Uygulama, “Arkadaşları Kapat” sekmesine öncelik vermeye devam edecek ve durumunuz yalnızca Yakın Arkadaşlar tarafından da görülebilecek. İnstagram ayrıca, varsayılan olarak, Threads kullanıcılarının yalnızca Yakın Arkadaşları için bildirim almaya devam edeceklerini söylüyor. Ancak, bunun yerine tüm mesajlar için bildirim almak istiyorsanız, bu artık uygulamanın Ayarlarından ayarlanabilir.Threads’teki değişikliklerle, Facebook’un artık bağımsız sohbet uygulamasını daha büyük mesajlaşma platformuna giriş noktası olarak görüp görmediği merak ediliyor. Instagram durumun böyle olmadığını söylüyor. Bir sözcü TechCrunch‘a “Uygulamalar arası iletişim Instagram kullanan kişiler için isteğe bağlı bir güncellemedir ve Threads için etkinleştirilmeyecektir” dedi.
Bu, Mesajlaşma deneyimlerini yükseltmeyi seçerlerse, Instagram kullanıcılarının artık yararlanabilecekleri diğer değişikliklerden bazılarını daha sonra sunacak şekilde güncellenmeyeceği anlamına gelmiyor. Aslında, Instagram’ın gelecekte bu yeni özelliklerden bazılarını Threads’e getirmeyi düşündüğünü anlıyoruz. Yine de bu noktada bu proje için kesin bir zaman çerçevesi yok. Muhtemelen bu, arka uçtaki Threads uygulamasını yeni oluşturulan mesajlaşma altyapısına bağlamak anlamına gelir.
Bu doğruysa, Facebook uygulamalar arası iletişimi yalnızca Instagram için (ve yalnızca Messenger için) bir deneyim olarak tutmayı seçse bile, yine de başka bir temel uygulama olan Threads’te yeni mesajlaşma platformuna bağlı olacak. Ve bu da, eğer düzenleyiciler onu bir tekel ilan ederse, Facebook’un işini dağıtmak zorunda kalması durumunda uygulamaların sıralanmasını zorlaştırabilir.
Ancak, Threads’ın bu altyapıya henüz bağlanıp bağlanmadığı veya daha ileride olup olmayacağı belli değil. Threads güncellemesi şimdi yayında.
Sosyal Medya
Twitter Android’de ‘Önerilen Takip’ listesini güncelliyor
Twitter, hesapları takip etmenin yeni bir yolunu test ediyor. Şirket bugün, takip ettiğiniz birinin profil sayfasında takip etmek isteyebileceğiniz diğer hesapların bir listesini açacak yeni bir “Önerilen Takip” özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Twitter şimdi bu özelliği Android cihazlarda test edilecek.
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Twitter önerilen takip listesi nasıl çalışıyor?
Bu özellik, takip öneri özelliğinin şu anda mobil cihazlarda nasıl çalıştığına dair bir ince ayar sunuyor. Şu anda, bir kullanıcının profil sayfasında “İzle” ye dokunduğunuzda, takip etmek isteyebileceğiniz önerilen hesapların küçük bir listesi sunulur. Twitter Önerile Takip listesinin, bir dizi faktöre dayandığını ve genellikle kişiselleştirildiğini açıklıyor. Ancak, önerilenler söz konusu olduğunda, daha önce ziyaret ettiğiniz profille hangi hesapların ilgili olabileceğini veya bu kullanıcıyı izleyen kişilerin belirli diğer kullanıcıları takip etme eğiliminde olup olmadığını belirlemek için algoritmalar kullanıyor.
Bu nedenle, örneğin, profilleri notları belirli bir şirkette çalışan birini takip ettiğinizde, Önerilenler Takip orada çalışan diğer kişileri de içerebilir. Ya da neden bir tür ünlüyü takip ettiğinizde, size diğer yüksek profilli hesaplarla öneri olarak sunulabilir. Twitter Önerilen Takip listesinin yeni testi, tek bir dokunuşla takip edebileceğiniz çok sayıda öneriyi gruplandırıyor. Ardından, ilk olarak tüm grubu ekledikten sonra takip etmek istemeyebileceğiniz hesapları kaldırmayı seçebilirsiniz. Bu, hesapları çok sayıda takip gören başka bir hesapla bir şekilde ilişkiliyse, kullanıcıların takip elde etmesini kolaylaştırabilir. Ayrıca, Twitter’a yeni gelenlerin ağlarını oluşturmalarına yardımcı olurken, mevcut kullanıcıların da kendi ağlarını genişletmelerine yardımcı olabilir.
Sosyal Medya
Instagram, saldırgan yorumlara karşı özellik test ediyor
Ekim, Ulusal Zorbalığı Önleme ayıdır. Instagram da farkındalık artışına paralel olarak , uygulamasında siber zorbalığı azaltmaya ve özellikle daha genç, daha duyarlı kitlesini korumaya yardımcı olacak bazı yeni araçlar ekliyor. İlk olarak Instagram, daha önce bildirilmiş olanlara benzer yorumları otomatik olarak gizleyecek bir özelliğin yeni bir testini başlatıyor. Otomatik olarak gizlenen sorgu daha sonra “Gizli yorum görüntüleme” komut istemine dokunarak erişilebilir olacaktır.
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Instagram yeni önlemleriyle ne sağlıyor?
Süreç, sorunlu yorumları gizlemenin daha proaktif bir yolu. Platform zaten, sistemi saldırgan olarak görülebilecek yorumları göndermeye çalıştıklarında kullanıcıları uyaran otomatik bir uyarı sisteme sahip.
Bu yeni öğe aynı işlemi kullanacak, ancak bu yorumları aktif olarak gizleyerek onları gözden uzak tutacak. Maruz kalmayı sınırlamak ve yorumları daha medeni tutmak için etkili bir araç olabilir, ancak pratikte ne kadar aktif olduğunu görmek ilginç olacak.
Buna ek olarak, Instagram yorum uyarılarını bir sonraki seviyeye taşıyor. İnsanların uyarılarına rağmen potansiyel olarak saldırgan yorumları tekrar tekrar yayınlamaları için yeni bir uyarı veriyor. Bu, uygulama için kritik öneme sahip bir alan. 2017‘de yapılan bir ankete göre Instagram, diğer sorunların yanı sıra, platformun daha yüksek anksiyete ve depresyon düzeylerine katkıda bulunduğu bildirilen “akıl sağlığı ve refahı için en kötü sosyal medya ağı” oldu. Ayrıca gençlerin, yeterince beğenilmeyen gönderilerini düzenli olarak sildiğini de düşündüğünüzde, insanların platformda nasıl tepki verdikleriyle bağlantılı bir endişe seviyesi olduğu açık. Saldırgan ifadeler bunda başka bir unsur. Umarım bu yeni önlemler ekstra koruma sağlar ve kullanıcıların yanıtlarını nasıl ifade edecekleri konusunda iki kez düşünmelerini sağlar.
İnternet
Facebook, yeni Duygusal Sağlık Kaynak Merkezi’ni duyurdu
Küresel bir pandemi kendi başına yeterince zor değilmiş gibi, COVID-19 kapılarını dünya çapında ruh sağlığı sorunlarına açtı. Küresel ruh sağlığı sorunlarının artmasıyla birlikte tıp uzmanları, farkındalığı artırmak ve ihtiyacı olanlara yardımcı kaynaklar sağlamak için sosyal medya platformlarıyla birlikte çalışıyor. Bu yüzden Facebook, Dünya Ruh Sağlığı Günü için tam zamanında yeni Duygusal Sağlık Kaynak Merkezinin lansmanını duyurdu.
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Facebook duygusal sağlık merkezi ne gibi etkiler yaratır?
Şirket, yeni merkeziyle ilgili; “Finansal stresle başa çıkma, ebeveynlik desteği, kayıp ve kederle başa çıkma, yönetme dahil olmak üzere ruh sağlığı desteğinin kritik alanlarına yatırım yapmak için dünyanın dört bir yanındaki önde gelen yetkililerle – NAMI, Kids Help Phone ve It’s OK to Talk gibi – birlikte çalışıyoruz. Bugün, önde gelen uzmanlardan ipuçları ve bilgiler içeren, Facebook uygulamasında merkezi bir kaynak merkezi olan Duygusal Sağlık’ı tanıtıyoruz. ” dedi. Bu özellik, insanların ruh sağlığı sorunları ile mücadele ederken ihtiyaç duydukları uzman desteğine bağlanmalarını kolaylaştırıyor. Facebook, zorlu zamanlarda gerçek değer sağlayan bir alan yaratmak için akıl sağlığı uzmanlarıyla işbirliği yaptı. Birlikte, mevcut ihtiyaçlar hakkında daha fazla şey öğrenirken, sağlanan bilgi ve kaynakları genişletmeye devam edecekler.
Yeni Duygusal Sağlık kaynaklarına ek olarak, Facebook artık sosyal medyanın zihinsel sağlığımızı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için araştırmalara yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Facebook, “yalnızlık, sosyal bağlantı, teknoloji ve hepsinin nasıl kesiştiğine dair kolektif anlayışı geliştirmek için” Aspen Enstitüsü ile ortaklık kurdu. Birlikte, bulgularının ilk sonucu olarak “Yalnızlık Dersleri” adlı raporu yayınladılar. Facebook, ruh sağlığı uzmanlarıyla çalışmaya ve kimlik tespiti amacıyla araştırma yapmaya devam edecek.
Pek çok insan, sosyal medyayı artan ruh sağlığı sorunlarının ana itici gücü olarak görüyor, ancak uzun mesafeli insan bağlantısı ve çevrimiçi topluluklar gibi faydaları ile bunun tersini kolayca tartışabiliriz. Artıları ve eksileri değerlendirebiliriz, ancak gerçek şu ki Facebook yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor. En azından şirketin bu kritik sorunlarla doğrudan yüzleştiğini görerek rahatlayabiliriz.