Instagram Threads uygulaması, Direct özelliklerini taşıyor

Geçtiğimiz yıl Instagram, Direct olarak bilinen ve kullanıcıların hızlı bir şekilde mesaj oluşturup arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyan bağımsız mobil mesajlaşma uygulaması desteğini sona erdirdiğini duyurdu. Kısa süre sonra şirket, durum güncellemelerine ve yalnızca Instagram’da “Yakın Arkadaşlarınız” olarak tanımladığınız kişilerle iletişime odaklanan yeni bir mesajlaşma uygulaması olan Threads’ı başlattı. Şimdi, bu iki mesajlaşma kavramı birleşiyor. Threads uygulamasının en son güncellemeyle, Instagram yine tam gelen kutusu deneyiminden yararlanıyor diyor.

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Instagram Threads nasıl çalışıyor?

En son güncellemede, Threads artık iki sekmeli bir gelen kutusu sunacak. “Yakın Arkadaşlar” bölümünde, daha önce olduğu gibi en sık görüştüğünüz kişilerle mesajlaşmaya devam edebilirsiniz. Yeni ikinci sekme olan “Diğer Herkes” daha büyük Instagram gelen kutunuza erişmenizi sağlar. Uygulama, “Arkadaşları Kapat” sekmesine öncelik vermeye devam edecek ve durumunuz yalnızca Yakın Arkadaşlar tarafından da görülebilecek. İnstagram ayrıca, varsayılan olarak, Threads kullanıcılarının yalnızca Yakın Arkadaşları için bildirim almaya devam edeceklerini söylüyor. Ancak, bunun yerine tüm mesajlar için bildirim almak istiyorsanız, bu artık uygulamanın Ayarlarından ayarlanabilir.Threads’teki değişikliklerle, Facebook’un artık bağımsız sohbet uygulamasını daha büyük mesajlaşma platformuna giriş noktası olarak görüp görmediği merak ediliyor. Instagram durumun böyle olmadığını söylüyor. Bir sözcü TechCrunch‘a “Uygulamalar arası iletişim Instagram kullanan kişiler için isteğe bağlı bir güncellemedir ve Threads için etkinleştirilmeyecektir” dedi.

Bu, Mesajlaşma deneyimlerini yükseltmeyi seçerlerse, Instagram kullanıcılarının artık yararlanabilecekleri diğer değişikliklerden bazılarını daha sonra sunacak şekilde güncellenmeyeceği anlamına gelmiyor. Aslında, Instagram’ın gelecekte bu yeni özelliklerden bazılarını Threads’e getirmeyi düşündüğünü anlıyoruz. Yine de bu noktada bu proje için kesin bir zaman çerçevesi yok. Muhtemelen bu, arka uçtaki Threads uygulamasını yeni oluşturulan mesajlaşma altyapısına bağlamak anlamına gelir.

Bu doğruysa, Facebook uygulamalar arası iletişimi yalnızca Instagram için (ve yalnızca Messenger için) bir deneyim olarak tutmayı seçse bile, yine de başka bir temel uygulama olan Threads’te yeni mesajlaşma platformuna bağlı olacak. Ve bu da, eğer düzenleyiciler onu bir tekel ilan ederse, Facebook’un işini dağıtmak zorunda kalması durumunda uygulamaların sıralanmasını zorlaştırabilir.

Ancak, Threads’ın bu altyapıya henüz bağlanıp bağlanmadığı veya daha ileride olup olmayacağı belli değil. Threads güncellemesi şimdi yayında.