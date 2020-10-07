Instagram, saldırgan yorumlara karşı özellik test ediyor

Ekim, Ulusal Zorbalığı Önleme ayıdır. Instagram da farkındalık artışına paralel olarak , uygulamasında siber zorbalığı azaltmaya ve özellikle daha genç, daha duyarlı kitlesini korumaya yardımcı olacak bazı yeni araçlar ekliyor. İlk olarak Instagram, daha önce bildirilmiş olanlara benzer yorumları otomatik olarak gizleyecek bir özelliğin yeni bir testini başlatıyor. Otomatik olarak gizlenen sorgu daha sonra “Gizli yorum görüntüleme” komut istemine dokunarak erişilebilir olacaktır.

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Instagram yeni önlemleriyle ne sağlıyor?

Süreç, sorunlu yorumları gizlemenin daha proaktif bir yolu. Platform zaten, sistemi saldırgan olarak görülebilecek yorumları göndermeye çalıştıklarında kullanıcıları uyaran otomatik bir uyarı sisteme sahip.

Bu yeni öğe aynı işlemi kullanacak, ancak bu yorumları aktif olarak gizleyerek onları gözden uzak tutacak. Maruz kalmayı sınırlamak ve yorumları daha medeni tutmak için etkili bir araç olabilir, ancak pratikte ne kadar aktif olduğunu görmek ilginç olacak.

Buna ek olarak, Instagram yorum uyarılarını bir sonraki seviyeye taşıyor. İnsanların uyarılarına rağmen potansiyel olarak saldırgan yorumları tekrar tekrar yayınlamaları için yeni bir uyarı veriyor. Bu, uygulama için kritik öneme sahip bir alan. 2017‘de yapılan bir ankete göre Instagram, diğer sorunların yanı sıra, platformun daha yüksek anksiyete ve depresyon düzeylerine katkıda bulunduğu bildirilen “akıl sağlığı ve refahı için en kötü sosyal medya ağı” oldu. Ayrıca gençlerin, yeterince beğenilmeyen gönderilerini düzenli olarak sildiğini de düşündüğünüzde, insanların platformda nasıl tepki verdikleriyle bağlantılı bir endişe seviyesi olduğu açık. Saldırgan ifadeler bunda başka bir unsur. Umarım bu yeni önlemler ekstra koruma sağlar ve kullanıcıların yanıtlarını nasıl ifade edecekleri konusunda iki kez düşünmelerini sağlar.