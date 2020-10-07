Sosyal Medya
Instagram, saldırgan yorumlara karşı özellik test ediyor
Ekim, Ulusal Zorbalığı Önleme ayıdır. Instagram da farkındalık artışına paralel olarak , uygulamasında siber zorbalığı azaltmaya ve özellikle daha genç, daha duyarlı kitlesini korumaya yardımcı olacak bazı yeni araçlar ekliyor. İlk olarak Instagram, daha önce bildirilmiş olanlara benzer yorumları otomatik olarak gizleyecek bir özelliğin yeni bir testini başlatıyor. Otomatik olarak gizlenen sorgu daha sonra “Gizli yorum görüntüleme” komut istemine dokunarak erişilebilir olacaktır.
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Instagram yeni önlemleriyle ne sağlıyor?
Süreç, sorunlu yorumları gizlemenin daha proaktif bir yolu. Platform zaten, sistemi saldırgan olarak görülebilecek yorumları göndermeye çalıştıklarında kullanıcıları uyaran otomatik bir uyarı sisteme sahip.
Bu yeni öğe aynı işlemi kullanacak, ancak bu yorumları aktif olarak gizleyerek onları gözden uzak tutacak. Maruz kalmayı sınırlamak ve yorumları daha medeni tutmak için etkili bir araç olabilir, ancak pratikte ne kadar aktif olduğunu görmek ilginç olacak.
Buna ek olarak, Instagram yorum uyarılarını bir sonraki seviyeye taşıyor. İnsanların uyarılarına rağmen potansiyel olarak saldırgan yorumları tekrar tekrar yayınlamaları için yeni bir uyarı veriyor. Bu, uygulama için kritik öneme sahip bir alan. 2017‘de yapılan bir ankete göre Instagram, diğer sorunların yanı sıra, platformun daha yüksek anksiyete ve depresyon düzeylerine katkıda bulunduğu bildirilen “akıl sağlığı ve refahı için en kötü sosyal medya ağı” oldu. Ayrıca gençlerin, yeterince beğenilmeyen gönderilerini düzenli olarak sildiğini de düşündüğünüzde, insanların platformda nasıl tepki verdikleriyle bağlantılı bir endişe seviyesi olduğu açık. Saldırgan ifadeler bunda başka bir unsur. Umarım bu yeni önlemler ekstra koruma sağlar ve kullanıcıların yanıtlarını nasıl ifade edecekleri konusunda iki kez düşünmelerini sağlar.
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Facebook, yeni Duygusal Sağlık Kaynak Merkezi’ni duyurdu
Küresel bir pandemi kendi başına yeterince zor değilmiş gibi, COVID-19 kapılarını dünya çapında ruh sağlığı sorunlarına açtı. Küresel ruh sağlığı sorunlarının artmasıyla birlikte tıp uzmanları, farkındalığı artırmak ve ihtiyacı olanlara yardımcı kaynaklar sağlamak için sosyal medya platformlarıyla birlikte çalışıyor. Bu yüzden Facebook, Dünya Ruh Sağlığı Günü için tam zamanında yeni Duygusal Sağlık Kaynak Merkezinin lansmanını duyurdu.
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Facebook duygusal sağlık merkezi ne gibi etkiler yaratır?
Şirket, yeni merkeziyle ilgili; “Finansal stresle başa çıkma, ebeveynlik desteği, kayıp ve kederle başa çıkma, yönetme dahil olmak üzere ruh sağlığı desteğinin kritik alanlarına yatırım yapmak için dünyanın dört bir yanındaki önde gelen yetkililerle – NAMI, Kids Help Phone ve It’s OK to Talk gibi – birlikte çalışıyoruz. Bugün, önde gelen uzmanlardan ipuçları ve bilgiler içeren, Facebook uygulamasında merkezi bir kaynak merkezi olan Duygusal Sağlık’ı tanıtıyoruz. ” dedi. Bu özellik, insanların ruh sağlığı sorunları ile mücadele ederken ihtiyaç duydukları uzman desteğine bağlanmalarını kolaylaştırıyor. Facebook, zorlu zamanlarda gerçek değer sağlayan bir alan yaratmak için akıl sağlığı uzmanlarıyla işbirliği yaptı. Birlikte, mevcut ihtiyaçlar hakkında daha fazla şey öğrenirken, sağlanan bilgi ve kaynakları genişletmeye devam edecekler.
Yeni Duygusal Sağlık kaynaklarına ek olarak, Facebook artık sosyal medyanın zihinsel sağlığımızı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için araştırmalara yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Facebook, “yalnızlık, sosyal bağlantı, teknoloji ve hepsinin nasıl kesiştiğine dair kolektif anlayışı geliştirmek için” Aspen Enstitüsü ile ortaklık kurdu. Birlikte, bulgularının ilk sonucu olarak “Yalnızlık Dersleri” adlı raporu yayınladılar. Facebook, ruh sağlığı uzmanlarıyla çalışmaya ve kimlik tespiti amacıyla araştırma yapmaya devam edecek.
Pek çok insan, sosyal medyayı artan ruh sağlığı sorunlarının ana itici gücü olarak görüyor, ancak uzun mesafeli insan bağlantısı ve çevrimiçi topluluklar gibi faydaları ile bunun tersini kolayca tartışabiliriz. Artıları ve eksileri değerlendirebiliriz, ancak gerçek şu ki Facebook yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor. En azından şirketin bu kritik sorunlarla doğrudan yüzleştiğini görerek rahatlayabiliriz.
Haber
Instagram, devlet kontrolündeki hesapları etiketlemeye başladı
Instagram, kısmen veya tamamen devlet kontrolü altında olduğunu tespit ettiği medya kuruluşlarının hesaplarını “devlet kontrolündeki medya” etiketiyle belirtmeye başladı.
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Instagram devlete bağlı medya kuruluşlarını etiketliyor
Geçtiğimiz hafta Instagram, ana ortağı Facebook’un geçen yılın ekim ayında duyurduğu ve geçtiğimiz haziran ayında uygulamaya başladığı bir politikayı izleyerek, devlet destekli medya kuruluşlarını etiketlemeye başladı. İlk olarak gazeteci Casey Michel tarafından tespit edilen “devlet kontrolündeki medya” etiketi, kullanıcılara ilgili hesapların profil açıklamasında, paylaşımlarında ve Bu Hesap Hakkında bölümünde gösterilecek.
Instagram has begun rolling out new “state-controlled media” labels—here are the ones for Kremlin outlets aimed at younger Americans: pic.twitter.com/vyUySA1zbW
— Casey Michel 🇰🇿 (@cjcmichel) October 5, 2020
Etikete dokunulduğunda ise bahse konu politika hakkında Instagram tarafından hazırlanan destek sayfası açılacak. Bu destek sayfasında, “devlet kontrolündeki medya” etiketinin neye göre verildiği ve verilirken dikkat edilen kriterler hakkında detaylı bilgiler yazıyor. Ayrıca etiket şu an için tüm hesaplarda yaygınlaşmadı; ancak yurt dışı kaynaklı Redfish, In the Now ve Soapbox gibi birkaç hesapta görülüyor.
Devlet kontrolündeki medya neye göre belirleniyor?
Konuyla alakalı olarak Instagram yaptığı açıklamada, etiketi belirlerken neyi göz önünde bulundurduklarıyla alakalı şunları söyledi:
“Instagram, ‘devlet kontrolündeki medya’ ifadesini Instagram’ın bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş bir dizi kritere kıyasla kendi araştırmalarına ve değerlendirmelerine dayalı olarak, kısmen veya tamamen devletin editöryel kontrolü altında olabileceğini düşündüğü medya kuruluşları olarak tanımlar.”
Açıklamadaki “olabileceğini düşündüğü” ifadesi çok göreceli. Burada aslında şirket, hangi hesabı devlet destekli olarak belirleyeceği konusunda yanlı ve sübjektif davranma ihtimalinin olduğunu açıkça belirtiyor. Bazı kullanıcılara göre Instagram’ın bu tutumu, 3 Kasım’daki 2020 başkanlık seçimleri öncesi ABD’deki kullanıcılara yönelik bir manipülasyon.
Instagram ayrıca kullanıcılara itiraz etme seçeneği de sunuyor. Sadece medya kuruluşlarına özel açtığı itiraz formu sayesinde kuruluşlar, yanlışlıkla etiketlendiğini düşünmeleri durumunda itiraz edebiliyorlar. Diğer taraftan Facebook, söz konusu etiketleri önümüzdeki aylarda Instagram reklamlarına da eklemeyi planladığını belirtti. Şirket bu politikasını ilk açıkladığı zaman, “devlet kontrollü” etiketinin ne zaman uygun olduğuna karar vermek adına bir iç kriter oluşturmak için 65 uzmana danıştığını söylemişti.
Sosyal Medya
Instagram 10 yaşında: Yeni simgeler ve bir sürü özellik geldi!
Instagram, 10. yıl dönümü şerefine, yeni uygulama simgeleri ve son 3 yılda paylaştığınız hikayeleri görebileceğiniz bir araç dahil platforma eklediği çeşitli özelliklerini tanıttı.
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5 Ekim 2010 tarihinde Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, 10. yaşını kutluyor. Facebook bünyesinde faaliyetlerine devam eden sosyal medya şirketi yeni yaşının şerefine, kullanıcılara sunduğu çeşitli özellikleri tanıttı.
İsteğe bağlı yeni uygulama simgeleri, hikaye haritası ve diğer ek güncellemelere şimdi daha yakından bakalım.
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— Instagram (@instagram) October 6, 2020
Instagram 10. yıl şerefine gelen yeni özellikler
Yeni simgeler
Instagram’ın kullanıcılara sunduğu en önemli yenilik, isteğe bağlı birbirinden şık renklerle süslenmiş uygulama simgeleri oldu. Güncelleme ile uygulamanın iOS ve Android sürümüne eklenen yeni özellik sayesinde turuncu, sarı, yeşil, mor, siyah, beyaz ve daha pek çok tonda bir dizi simge arasından seçim yapabilirsiniz. Hatta nostalji yaşamak istiyorsanız, Instagram’ın ilk logosunu bile ayarlayabilirsiniz.
Yeni Instagram simgeleri nasıl kullanılır?
Yeni simgeleri ayarlamak için evvela Google Play Store veya App Store üzerinden uygulamanızı güncelleyin. Güncelledikten sonra Instagram’ın Ayarlar bölümünü açın ve o ekranda parmağınızı aşağıya kaydırın, yani sayfa yenileme hareketi yapın. Sonrasında birbirinden güzel şık simgelerden istediğinizi seçebilirsiniz.
Instagram hikaye haritası
Instagram’da yapılan diğer bir yenilik, kullanıcılara sunulan Hikaye Haritası özelliği oldu. Bu özellik basitçe, son üç yılda paylaştığınız hikayeleri gösteriyor. Üstelik hikayelerinizi ister harita ister takvim şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
Yorum uyarısına yeni eklemeler
Instagram yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra, platformu daha güvenli tutmak için de çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda şirket geçen yıl kullanıma sunmaya başladığı yorum uyarısını, artık sürekli potansiyel saldırgan yorumlar yapmaya çalışan insanları da kapsayacak şekilde genişlettiğini söyledi.
Ayrıca Instagram, yorum uyarısını başlattığı günden bu yana insanları zorbalığın sonuçlarına karşı uyarmanın ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlamanın davranışları değiştirmede etkili olduğunun da altını çizdi. Bu yeni uyarılarla beraber sosyal medya şirketi, insanların bir an geri adım atıp sözleri üzerinde düşünmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Yorumlarda zorbalığı önlemenin ek yolları
Ek olarak Instagram son birkaç gün içerisinde, daha önce şikayet edilmiş benzer yorumları otomatik olarak gizleyen yeni bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Şirket, insanlar olumsuz yorumlara maruz kalmak istememesinin yanı sıra gizli olan yorum türlerinde de daha fazla şeffaflık istediğini söylüyor.
Bu bağlamda örneğin sürekli şikayet edilen ve spam olarak işaretlenen şiddet içerikli bir kelime, diğer kullanıcılar tarafından yorumlarda yazıldığında otomatik olarak gizlenecek. Gizlenen yorumlar ise “Gizli Yorumları Görüntüle” bölümünde tutulacak.