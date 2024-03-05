Meta, Instagram kullanıcıları için heyecan verici yeni özellikleri duyurdu. Bu yenilikler, Instagram DM’lerini daha etkili bir şekilde kullanmayı ve iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşte bu yeniliklerin detayları:

1. Mesajları Düzenleme Özelliği

Artık Instagram DM’leri üzerinde gönderdiğiniz mesajları son dakika değişiklikleri yaparak düzenleyebilirsiniz. Gönderdiğiniz bir mesajı düzenlemek için, basılı tutmanız ve ardından açılan menüden “düzenle” seçeneğini seçmeniz yeterli olacak.

2. Sohbetleri Sabitleme İmkanı

Gelen kutunuzdaki önemli grup veya bireysel sohbetleri üst kısımda sabitleyebileceksiniz. Böylece sık kullandığınız sohbetlere hızlıca erişebilecek ve kaybolmalarını önleyebileceksiniz. Bir sohbeti sabitlemek için sola kaydırın veya sohbete dokunup basılı tutun, ardından “sabitle”ye dokunarak en üste taşıyın. İstediğiniz zaman sabitlemeyi kaldırabilirsiniz.

3. Okundu Bilgilerini Kontrol Etme

Artık okundu bilgilerini istediğiniz şekilde yönetebileceksiniz. Bu özellik sayesinde tüm sohbetlerde mi yoksa belirli sohbetlerde mi okundu bilgisinin gösterileceğini seçebileceksiniz. Ayarları düzenlemek için hesap ayarlarına gidin, “Mesajlar ve hikaye yanıtları”na dokunun ve ardından okundu bilgisi seçeneğini açın.

4. Favori Çıkartmaları ve Yanıtları Kolayca Erişme

DM’lerde sık kullandığınız çıkartmaları favorilere kaydederek kolayca erişebileceksiniz. Ayrıca, mesajlara çıkartmalar, GIF’ler, videolar, fotoğraflar ve sesli mesajlarla yanıt verebileceksiniz. Yanıtlamak istediğiniz mesajı basılı tutmanız ve ardından “yanıtla” seçeneğini seçmeniz yeterli olacak.

5. Sohbet Temalarıyla Kişiselleştirme

Sohbetlerinizi farklı temalarla kişiselleştirme imkanı sunuluyor. Eğer bir etkinlik planlıyorsanız veya sadece arkadaşlarınızla sohbet ediyorsanız, her duruma uygun bir tema bulabilirsiniz. Temalar arasında Aşk, Lolipop ve Avatar: Son Hava Bükücü gibi seçenekler bulunuyor. Temayı değiştirmek için sohbet adına dokunun, temalara gidin ve istediğiniz temayı seçin.

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Bu yeni özelliklerle birlikte Instagram kullanıcıları, DM’leri daha verimli bir şekilde yönetebilecek ve iletişimlerini daha keyifli hale getirebilecekler.