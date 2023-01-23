Instagram, kullanıcıların uygulamaya ara vermelerine yardımcı olmayı ve dikkat dağınıklığını azaltmayı amaçlayan “Sessiz Mod” adlı yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu özellik gelen bildirimleri susturuyor, DM’lere otomatik yanıt veriyor ve arkadaşlarınıza o anda uygulamada aktif olmadığınızı bildirmek için durumunuzu Sessiz Mod’da olarak ayarlıyor. Şirket ayrıca, genç kullanıcıların uygulamayı gece geç saatlerde kullanmaları halinde bu özelliği etkinleştirmelerini isteyecek.

Instagram, yeni “Sessiz Mod” Özelliğiyle Uygulamaya Ara Vermenize Yardımcı Oluyor

“Sessiz Mod” güncellemesi, platformun genişletilmiş ebeveyn kontrol araçlarını ve önerileri yönetmek için hazırladığı birkaç yenilikten biri. Bu hamle ile şirket Instagram’ın, sosyal medyanın özellikle genç kullanıcılara yönelik potansiyel zararlarından endişe duyan düzenleyiciler ve kanun koyucular için bir hedef olmamasını umuyor.

Sessiz Mod özelliği sadece kullanıcıları mola vermeye iten bir araç sunmakla kalmıyor, aynı zamanda düzenli olarak kullandığınız ve başkalarının sizden ulaşılabilir olmanızı beklediği bir uygulamadan bir süreliğine uzaklaşmaya eşlik eden gerçek dünyadaki etkilere de odaklanıyor. Instagram şu an özellikle gençler için popüler bir mesajlaşma aracı haline geldi.

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Sessiz Mod ile Instagram kullanıcıları ara vermeyi, ders çalışmayı, uyumayı ya da başka bir nedenden platfromdan uzaklaşmanıza izin veriyor. Yeni özellikten çıktığınızda ise uygulama, ara verdiğiniz süre boyunca neleri kaçırdığınıza dair bir özet sunarak arayı kapatmanıza da yardımcı oluyor.

Instagram ayrıca, gençlerin gizliliğini korumak ve istenmeyen yetişkin temasını azaltmak, reklam hedeflemeyi sınırlamak, gençlerin olgun içeriğe erişimini kısıtlamak ve ebeveynlerin ebeveyn denetimleri aracılığıyla gençlerin uygulama kullanımını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için mevcut yeniliğe ek olarak birkaç özelliği de platforma ekledi.

Güncelleme ile gelen yenilikler ilk olarak ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kullanıcılara sunulacak. Şirket yeni özellikleri yakında daha fazla ülkeye yaymayı hedefliyor. Sessiz Mod ile birlikte Instagram, ebeveynlerin gençlerinin engellediği hesapları görebilmesi ve uygulamanın Keşfet sayfasında nelerin göründüğünün daha iyi kontrol edilebilmesi de dahil olmak üzere bir dizi güncellemeyi de kullanıma sunuyor.