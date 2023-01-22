Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter, ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından dillerden düşmedi. Uzun süredir yeni CEO’nun çarpıcı açıklamaları ve ilginç kararları gündemi meşgul etti. İşte bu söz konusu açıklamalara dün bir yenisi daha eklendi. Elon Musk, sahibi olduğu Twitter’da kaç kişinin aktif olarak çalıştığını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında el değiştiren popüler platform yeni CEO tarafından oldukça farklı politikalarla yürütülmeye başlandı. Şirkette uzun yıllardır görev yapan çalışanlar ve yöneticiler istifa etmeye zorlandı veya kovuldu. Firmanın kadrosundaki büyük bir kısımda kendi isteğiyle Twitter’dan ayrıldı. Tüm bu olayların sonunda insanların aklındaki tek soru şirkette hala hizmet veren kaç çalışanın olduğuydu. Ünlü milyarder dün çoğu kişinin merakını bitirdi.

Elon Musk, İş Gücünü %70 Oranında Azalttı

Dev şirketin el değiştirmesinin hemen sonrasında yaşanan reklam krizi sebebiyle maliyetleri acilen dengelemek isteyen yeni CEO, birçok çalışan ile yollarını ayırdı. Ünlü iş adamı, şirketin aslında kaldırabileceğinden çok daha fazla yük taşıdığına inanıyor. Musk görevi devraldığında Twitter’ın 7000’in biraz üzerinde personeli vardı. Ancak yeni CEO en az 3500 çalışanı işten çıkarırken, birçoğu da gönüllü olarak şirketten istifa etti. Bugün, Elon Musk bir Twitter paylaşımında şirketin yaklaşık 2.300 aktif çalışanı olduğunu açıkladı.

CNBC Cuma günü Twitter’ın tam zamanlı işgücünün yaklaşık 1.300 aktif çalışana indirildiğini bildirdi. Haberde bu sayının 550’den az tam zamanlı mühendisi içerdiği iddia ediliyor. Ünlü haber ajansı ayrıca şirketin 1.300 çalışanından yaklaşık 75’inin şu anda izinli olduğunu da belirtiyor. CNBC’nin şirket içi kayıtlara dayandırdığı habere göre bu sayı yaklaşık 40 mühendisi de kapsıyor.

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Ünlü CEO haberin hemen ardından tüm bu açıklamaları yalanlayan bir tweet gönderisi yayınladı. “Twitter’ın yaklaşık 2.300 aktif çalışanı var.” ifadelerini kuran Musk, “Hala güven ve güvenlik üzerine çalışan yüzlerce çalışan ve birkaç bin personel var. Diğer şirketlerimde Twitter’da 10’dan az kişi çalışıyor.” sözleriyle de Twitter’daki çalışan sayısının şu an için yeterli olduğunu belirtti.