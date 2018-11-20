Instagram sahte takipçili hesap sorununa el atacak!

Instagram, sahte takipçi ve beğenme satın alan hesapları kapatacak. Uygulamanın son birkaç yılda hızla popülerleşmesi bu tür sorunlara da sebep oluyor.

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Instagram bu hesapları nasıl tespit edecek?

Uygulama, bu yaptırımını duyururken; kullanıcıların gerçek deneyimler yaşamalarını ve etkileşimlerde bulunmalarını istediklerini söyledi. Ve üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla yapay bir şekilde büyütülen hesapların bu hakiki deneyimin bir parçası olmadıklarını da ekledi.

Uygulama yeni algoritması sayesinde bu hesapları tespit edecek. Ayrıca sahte beğenmeleri, takipçileri ve yorumları ortadan kaldıracak. Şirket, tespit edilen hesapları uyardı ve kullandıkları üçüncü parti uygulamaların hesaplarına erişimlerini sona erdirmek için şifrelerini değiştirmelerini istedi. Uygulama, bu hesapları tespit etme çalışmalarının devam edeceğini de belirtti.