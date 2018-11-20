Marvel’dan League of Legends çizgi romanı geliyor!

Çizgi roman denildiğinde ilk akla gelen firmalardan olan Marvel, Riot Games ile yaptığı anlaşma neticesinde League of Legends çizgi romanını sunacak!

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Özellikle sinema ve dizi tarafında (MCU) elini fazlasıyla güçlendiren ve dünyanın en büyük çizgi roman firmalarının başında gelen Marvel, Riot Games ile dev bir anlaşma yaptı. E-spor dünyasının en büyük firmalarından olan Riot Games, dünyanın en büyük e-spor oyunlarından biri olan LoL için dev bir anlaşma imzaladı. LoL’ün hikayesini çizgi romanlaştırmak için el sıkışan Riot ve Marvel, LoL için bir çizgi roman yayınlayacak.

League of Legends Ashe: Savaş Anası geliyor!

Mayıs 2019’da basılı yayınlanacak olan ilk e-spor çizgi romanı olacak olan League of Legends Ashe: Savaş Anası (League of Legends Ashe: Warmother), LoL karakterlerinin de bir tanıtımı olarak dikkat çekecek. Dijital olarak edinmek isteyenler için ise 19 Aralık 2018 tarihinde okunabilir olacak. Bakalım hem e-spor meraklısı oyuncular hem de çizgi roman severler açısından nasıl bir ilgi göreceğini hep beraber göreceğiz.