Instagram CEO’su Adam Mosseri, Twitter’daki resmi profilinde bir mesaj yayınladı ve sosyal ağ kullanıcılarına bazı haberler duyurdu. Artık 90 saniyeye kadar Reels videoları oluşturabilir ve gönderileri ve videoları bir zaman çizelgesinin en üstüne sabitleyebilirsiniz. İşte detaylar.

Meta geçen hafta değişikliği duyurmuştu şimdi, dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucular artık yeni özellikleri kullanmaya başlayabilir. Şirket ayrıca, kullanıcıların en az beş saniye uzunluğundaki herhangi bir videoya ses eklemesine olanak tanıyan, videolara ses aktarma özelliğiyle Reels’i güncelliyor.

📣 New Features for Creators 📣

Some fun, new features built for creators that make it easier to engage and share:

– 90-second Reels

– Import audio in Reels

– Interactive stickers in Reels

– Grid pinning

Let me know what you think👇🏼 See you next week ✌🏼 pic.twitter.com/VrW5IWmWcZ

— Adam Mosseri (@mosseri) June 7, 2022