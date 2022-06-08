Instagram CEO’su Adam Mosseri, Twitter’daki resmi profilinde bir mesaj yayınladı ve sosyal ağ kullanıcılarına bazı haberler duyurdu. Artık 90 saniyeye kadar Reels videoları oluşturabilir ve gönderileri ve videoları bir zaman çizelgesinin en üstüne sabitleyebilirsiniz. İşte detaylar.

Meta geçen hafta değişikliği duyurmuştu şimdi, dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucular artık yeni özellikleri kullanmaya başlayabilir. Şirket ayrıca, kullanıcıların en az beş saniye uzunluğundaki herhangi bir videoya ses eklemesine olanak tanıyan, videolara ses aktarma özelliğiyle Reels’i güncelliyor.

Ayrıca bkz: Telegram Premium’un Ücretli Sürüm Fiyatı ve Özellikleri Sızdı!

📣 New Features for Creators 📣 Some fun, new features built for creators that make it easier to engage and share: – 90-second Reels

– Import audio in Reels

– Interactive stickers in Reels

– Grid pinning Let me know what you think👇🏼 See you next week ✌🏼 pic.twitter.com/VrW5IWmWcZ — Adam Mosseri (@mosseri) June 7, 2022

Reels için kullanılabilen bir başka özellik de, uzun süredir Hikayelerde bulunan etkileşimli çıkartmalardır, böylece içerik oluşturucular 90 saniyeye kadar olan videolarını anketler gibi farklı çıkartmalarla süsleyebilecekler.

Gönderileri Instagram profilinize sabitlemek için, ızgaranın ilk sırasını kapatarak bir seferde yalnızca üç gönderi eklenebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özelliği ilk kez kullanırken, “Artık gönderileri profilinize sabitleyebileceğinizi” belirten bir uyarı size bildirecektir.

Gönderileri nasıl sabitleyeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

İlk olarak, Instagram profil sekmesine erişin;

Bir gönderi seçin ve seçenekler menüsünü açmak için üç nokta düğmesine dokunun;

Şimdi, “Profilinize sabitleyin” seçeneğine tıklayın;

Bitti, gönderi, vurguyu belirtmek için bir “sabitleme” ile akışınızın ilk satırına sabitlenir.

Bir fotoğraf veya videonun sabitlemesini kaldırmak için, yukarıda açıklanan işlemin aynısını uygulayın, sabitlenmiş bir fotoğraf seçin, seçeneklere gidin ve “Profilinizden sabitlemeyi kaldır” seçeneğini belirleyin. Yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.