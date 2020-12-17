Instagram, Reels ve Hikayelere yeni yaratıcı araçlar ekliyor

Instagram, hem Reels hem de Hikayelerdeki yaratıcı seçeneklerinize bazı yeni eklemeler ekledi ve aynı zamanda mevcut birkaç işlevi değiştirdi. İlk olarak, sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşıldığı üzere, Instagram’ın Reels’da Reels kompozisyon araçlarınıza yeni ‘Audio Mix’ ve Voice-over ‘seçenekleri eklediği bildirildi.

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Instagram Reels yeni özellikler neler?

Seçenekler, kullanıcıların Reels kliplerine ses veya müzik klibi yoluyla ek ses parçaları eklemelerine olanak sağlarken, sunumunuzu daha fazla düzenlemek için ses seviyesi kontrolleri de sağlıyor. TikTok da aynı işleve sahip, bu yüzden onun aynı zamanda TikTok’un bir kopyası olan Reels de bu özelliğin görünmesi şaşırtıcı değil. Reels composer ekranının üst kısmındaki mikrofona dokunarak yeni ‘Sesi karıştır’ ve Seslendirme ‘seçeneklerine erişebilirsiniz. Navarra, Instagram’ın artık kliplerinizin sol üst kısmına bir ‘Reels” sekmesi eklediğini ve Reels kliplerinizin yeniden paylaşılması durumunda marka bilincini oluşturmaya yardımcı olacağını belirtti.

Buna ek olarak, Lindsey Gamble, Instagram’ın Reels içindeki ‘Klipleri Düzenle’ seçeneğini de güncellediğini duyurdu. Özellik, kullanıcılara her bir öğeyi değiştirmek için daha spesifik kapasite sağlıyor. Instagram, iyileştirilmiş kırpma ve silme seçenekleri dahil olmak üzere, Reels düzenleme seçeneklerini Eylül ayında güncelledi. Ancak bu yeni kontrol, her bölümde daha özel düzenleme kapasitesi sağlıyor gibi görünüyor. Gamble ayrıca, Reels için Markalı İçerik etiketlerinin artık daha fazla kullanıcı için göründüğüne dikkat çekiyor.

Hikayalerde “Kamera Kabini” özelliği

Instagram Hikayelerinde, Amrit Kumar isimli bir kullanıcı, sırayla çekim yapan yeni bir ‘Kamera Kabini’ modunun ekran görüntüsülerini paylaştı.

Bazı kullanıcılar, aynı işlevi kolaylaştıran, düğmeye tekrar tekrar basmanıza gerek kalmadan aynı anda birkaç fotoğraf çeken yeni bir ‘Çoklu çekim’ modu da görüyor. Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi, Hikayeler’de fotoğrafa / videoya uygulanacak filtrenin yoğunluğunu ayarlamanıza olanak tanıyan yeni bir ‘Renk Filtresi’ modunun bu görüntüsünü de kullanıcılarla paylaştı.

Bunların tümü nispeten küçük eklemeler. Ancak Reels ve Hikayelerinizi öne çıkarmada işe yarayabilirler.

Instagram her biri için tam çıkış tarihlerini onaylamadı. Ancak uygulamanızı en son güncellemeden sonra kontrol etmediyseniz, bir göz atıp araçlarınızda nelere erişebildiğinize bakabilirsiniz.