Haber
Instagram, Reels ve Hikayelere yeni yaratıcı araçlar ekliyor
Instagram, hem Reels hem de Hikayelerdeki yaratıcı seçeneklerinize bazı yeni eklemeler ekledi ve aynı zamanda mevcut birkaç işlevi değiştirdi. İlk olarak, sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşıldığı üzere, Instagram’ın Reels’da Reels kompozisyon araçlarınıza yeni ‘Audio Mix’ ve Voice-over ‘seçenekleri eklediği bildirildi.
İlginizi çekebilir: Instagram 4 kolay adımda Facebook’a nasıl bağlanır?
Instagram Reels yeni özellikler neler?
Seçenekler, kullanıcıların Reels kliplerine ses veya müzik klibi yoluyla ek ses parçaları eklemelerine olanak sağlarken, sunumunuzu daha fazla düzenlemek için ses seviyesi kontrolleri de sağlıyor. TikTok da aynı işleve sahip, bu yüzden onun aynı zamanda TikTok’un bir kopyası olan Reels de bu özelliğin görünmesi şaşırtıcı değil. Reels composer ekranının üst kısmındaki mikrofona dokunarak yeni ‘Sesi karıştır’ ve Seslendirme ‘seçeneklerine erişebilirsiniz. Navarra, Instagram’ın artık kliplerinizin sol üst kısmına bir ‘Reels” sekmesi eklediğini ve Reels kliplerinizin yeniden paylaşılması durumunda marka bilincini oluşturmaya yardımcı olacağını belirtti.
Buna ek olarak, Lindsey Gamble, Instagram’ın Reels içindeki ‘Klipleri Düzenle’ seçeneğini de güncellediğini duyurdu. Özellik, kullanıcılara her bir öğeyi değiştirmek için daha spesifik kapasite sağlıyor. Instagram, iyileştirilmiş kırpma ve silme seçenekleri dahil olmak üzere, Reels düzenleme seçeneklerini Eylül ayında güncelledi. Ancak bu yeni kontrol, her bölümde daha özel düzenleme kapasitesi sağlıyor gibi görünüyor. Gamble ayrıca, Reels için Markalı İçerik etiketlerinin artık daha fazla kullanıcı için göründüğüne dikkat çekiyor.
Hikayalerde “Kamera Kabini” özelliği
Instagram Hikayelerinde, Amrit Kumar isimli bir kullanıcı, sırayla çekim yapan yeni bir ‘Kamera Kabini’ modunun ekran görüntüsülerini paylaştı.
Bazı kullanıcılar, aynı işlevi kolaylaştıran, düğmeye tekrar tekrar basmanıza gerek kalmadan aynı anda birkaç fotoğraf çeken yeni bir ‘Çoklu çekim’ modu da görüyor. Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi, Hikayeler’de fotoğrafa / videoya uygulanacak filtrenin yoğunluğunu ayarlamanıza olanak tanıyan yeni bir ‘Renk Filtresi’ modunun bu görüntüsünü de kullanıcılarla paylaştı.
Bunların tümü nispeten küçük eklemeler. Ancak Reels ve Hikayelerinizi öne çıkarmada işe yarayabilirler.
Instagram her biri için tam çıkış tarihlerini onaylamadı. Ancak uygulamanızı en son güncellemeden sonra kontrol etmediyseniz, bir göz atıp araçlarınızda nelere erişebildiğinize bakabilirsiniz.
Sosyal Medya
Twitter retweet özelliğini eski haline geri döndürdü
Mikro-blog sitesi Twitter, retweet özelliğini çarşamba gününden itibaren eski haline geri getirdi. Bundan böyle kullanıcılar, Twitter’da bir gönderiyi retweetleme tuşuna bastıklarında karşılarına otomatikman alıntılama ekranı çıkmayacak. Bunun yerine eskiden olduğu gibi retweet tuşu, ilgili tweetin direkt olarak kendi hesabınızda paylaşılmasını sağlayacak.
İlginizi çekebilir: Twitter, Snapchat’te tweet paylaşmaya izin verecek
Twitter, retweet özelliğini normal haline getirdi
Bildiğiniz üzere Twitter, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili aldığı önlemler kapsamında, ekim ayından itibaren retweet özelliğinin çalışma prensibini geçici olarak değiştirmişti. Yapılan değişiklikten sonra kullanıcılar, retweet’e bastıkları zaman karşılarına direkt olarak alıntılama özelliği açılıyordu ve böylelikle Twitter, retweet’i birazcık arka plana atmıştı.
Bu geçici değişikliği, kullanıcıların bir tweeti retweetlemeden evvel iyice düşünmeleri ve iyice karar verdikten sonra retweet yapmalarını sağlamak için hayata geçirdiğini ifade eden Twitter, bu hafta yaptığı duyurudaysa retweet özelliğini eski haline getirdiğini açıkladı. Bu bağlamda, Twitter’da bir tweeti retweet yapmak istediğiniz zaman artık alıntılama ekranıyla hiç uğraşmayacaksınız ve ilgili tweet, doğrudan retweetlenecek.
Alıntı tweetlerin kullanımı arttı
Twitter, değişiklikle alakalı olarak yaptığı açıklamada, alıntılama yöntemiyle retweet kullanımının arttığını söyledi. Ancak şirket, yapılan alıntıların %45’inin tek kelimeden; %70’inin de 25 kelimeden daha az karakter içerdiğini ifade etti. Yani anlaşılan o ki insanlar alıntılama özelliğini pek de sevmemişler.
Aslında bakarsanız retweet özelliğinde yapılan geçici değişikliğin kullanılması zor bir yanı yoktu. Yani en azından Twitter, alıntılama ekranını kullanıcıların karşısına otomatikman çıkarmıştı ancak illa da birkaç cümle yazmak gibi bir zorunluluk getirmemişti. Fakat görünüşe göre, retweetlerde yapılan değişiklikler Twitter’ın hayalinde olan şeyi tam olarak gerçekleştirememiş olacak ki, şirket en sonunda geri adım attı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 9 Power resmileşti
Xiaomi, bugün yaptığı açıklamayla yeni telefonu Redmi 9 Power cihazını tanıttı. Aslında belki de yeni dememeliyiz, çünkü telefon, geçen ay Çin’de çıkan Redmi Note 9 4G cihazının neredeyse tamamen aynısı olacak.
İlginizi çekebilir: Xiaomi, Android 11 güncelleme listesini genişletti!
Xiaomi Redmi 9 Power fazladan bir kamerayla geliyor
Sadece fazladan 2MP’lik bir makro kamera eklemesi yapılan cihaz, Snapdragon 662 SoC işlemcisine sahip olup; Android 10 ve MIUI 12 ile çalışacak. 4GB RAM ile gelecek ve 64GB (UFS 2.1) ve 128GB (UFS 2.2) olmak üzere iki farklı depolama seçeneği verilecek. Aynı zamanda microSD kart girişine de sahip olan cihazda böylelikle 512GB’a kadar alan genişletmeye de izin verilecek.
Ekran açısından 6.53inç FullHD+ LCD bir ekran ile gelen Redmi 9 Power, 8MP ön kamerasını kamera deliğinin içinde barındırıyor. Arka tarafa dönecek olursak Realme C3 benzeri bir tasarımla karşılaşıyoruz. 48MP ana kamera, 8MP ultra genişlik sensörü, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kameranın olduğu dörtlü kurulum görülen arka tarafta; parmak izi okuyucusuna uygun bir yapı kullanılmamış.
AI Face Unlock ile yüz tanıma teknolojisini destekleyen telefonun parmak izi okuyucusu yan tarafta tercih edilmiş. Batarya tarafında ise 6000mAh kapasiteli bir pil bütün takıma gücünü verirken, kendi gücünü ise 18W’lık USB-C girişinden alarak şarj oluyor. Ancak Xiaomi’nin kutuda gönderdiği şarj cihazı ilginç bir şekilde 22.5W olarak karşımıza çıkıyor.
3.5mm standart bir kulaklık girişine sahip Redmi 9 Power, bununla beraber stereo hoparlörler, sıçramaya karşı dayanıklık, IR Blaster desteği ve başka bir telefonu şarj etmeye yarayan ters şarj desteğini de kullanıcılara sunuyor.
Akıllı telefon ile Mavi, Elektrik Yeşili, Ateş Kırmızısı ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği veriliyor. 64GB’lık model 10.999 Rupi ile yaklaşık 150 Dolar gelirken, fazladan 1000 Rupi, yani 14 Dolar ile 128GB’lık seçeneğe ulaşılabiliyor. Xiaomi Redmi 9 Power akıllı telefonu 22 Aralık’ta ise Hindistan’da Mi.com, Amazon ve Mi Home başta olmak üzere diğer satıcılar üzerinden piyasaya sürülecek.
Sosyal Medya
Instagram ve Messenger’ın bazı özellikleri Avrupa’da kaldırıldı
Facebook, Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe girmekte olan yeni veri güvenliği kurallarına uymak amacıyla Instagram ve Messenger bünyesindeki özelliklerin bir kısmını Avrupa’da kullanımdan kaldırmaya başladığını açıkladı. Facebook’un kaldırdığı özellikler arasında çıkartmalar, anketler, AR efektleri gibi “yok sayılamayacak” özellikler bulunuyor.
İlginizi çekebilir: Facebook, 2021 için gizlilik korumalarını kaldırdı
Instagram’ı ve Messenger’ı bünyesinde bulunduran sosyal medya devi Facebook’un, şu sıralar Avrupa Birliği’nin yeni veri kurallarıyla başı dertte. Şirket, veri kullanımıyla alakalı AB ülkelerinde yürürlüğe girmekte olan yeni kurallar dolayısıyla Instagram ve Messenger’dan bazı özellikleri kaldırdığını açıkladı.
Instagram ve Messenger’dan kaldırılan özellikler arasında; takma adlar, çıkartmalar, AR efektleri gibiler bulunuyor
Avrupa’daki Messenger ve Instagram kullanıcılarına, bazı özelliklerin geçici olarak kullanılamayacağını bildiren Facebook, bu değişikliği Avrupalı kullanıcılara, telefonlarına küçük bildirimler göndererek haberdar etti. Instagram ve Messenger uygulamalarında gördüğü uyarıları sosyal medya hesaplarında paylaşan kullanıcılar, en çok çıkartmaların eksikliğinden dert yanıyorlar.
Özellikleri en kısa zamanda geri getireceğini ifade eden Facebook, kullanıcılarına gönderdiği bildirimde, değişikliğin Avrupa’daki mesajlaşma hizmetlerine yönelik yeni kurallar dolayısıyla yapıldığını söylüyor. Facebook’un, kaldırdığı özellikleri ne zaman geri getireceğiyse bilinmiyor.
Bilinmeyen önemli detaylardan birisi de, Facebook’un tam olarak hangi özellikleri kaldırdığı. Bu konuyla ilgili henüz Facebook kanadından resmi bir basın açıklaması gelmiş değil; ancak bugün itibariyle ortaya çıkan bilgilere göre Facebook; Instagram’daki ve Messenger’daki anketleri, Instagram çıkartmalarını ve Messenger’daki takma adlar özelliğini tamamıyla kaldırmış durumda. Avrupalı kullanıcıların elinden alınan bir başka özellik de, Instagram DM’de bulunan AR efektleri oldu. Kullanıcıların kaldırılmasından en çok şikayet ettiği bu ve diğer tüm özelliklerin, Avrupalı kullanıcılara ne zaman döneceği veya dönüp dönmeyeceği ne yazık ki muamma.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 2 saat önce
-
Yazan: osilator, 2 gün önce
-
Yazan: osilator, 2 gün önce
-
Yazan: osilator, 2 gün önce
-
Yazan: osilator, 2 gün önce