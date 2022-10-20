Instagram, kullanıcıları ve içerik oluşturucuları nefret söylemi ve küfürlü dilden korumak için yeni geliştirmeler yaptığını duyurdu. Geliştirilmiş engelleme seçenekleri, Gizli Kelimeler güncellemeleri ve daha fazlası yeni özellikler arasında yer alıyor.

Birini engellediğinizde, artık sahip olabileceği veya oluşturabileceği diğer hesapları da engelleyebilir ve Instagram’da sizinle etkileşime girmesini daha zor hale getirebilirsiniz.

Instagram ayrıca, 10.000’den fazla takipçisi olan kullanıcılar için, yorumlardan ve mesaj isteklerinden zararlı içeriği otomatik olarak filtrelemek için güçlü bir araç sağlayan Gizli Kelimeler özelliğini de duyurdu.

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Instagram artık içerik oluşturucu hesaplar için bu özelliği otomatik olarak etkinleştirecek ve kullanıcılar gizlemek için özel bir kelime, ifade ve emoji listesi oluşturabilecekler. Bu özellik artık kapak hikayesi yanıtlarının yanı sıra Farsça, Türkçe, Rusça, Bengalce, Marathi, Telugu ve Tamil dillerini de destekliyor.

Instagram ayrıca, insanların incitici yorumlar veya mesaj istekleri göndermeden önce düşünmelerini sağlamak için dürtüler de ekliyor. Yeni bir bildirim, insanları sistemlerimizin saldırgan olduğunu düşündüğü bir yoruma yanıt vermeden önce duraklamaya teşvik edecek. Bu dürtmeler artık İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Çince veya Arapça uygulamalar için kullanılabilir.

Uygulamadaki bu geliştirmeler önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulmaya başlanacak.

Kaynak: Instagram