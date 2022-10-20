Android Police‘in haberine göre, birçok kullanıcı artık bu özelliği görebiliyor. Bağlantı oluşturulduktan sonra WhatsApp veya diğer uygulamalar aracılığıyla paylaşılabilir. Bağlantıya tıklandığında kullanıcılar otomatik olarak çağrıya katılabilecek. Bu özellik esas olarak grup konuşmaları için tasarlanmıştır.

Geçen ay duyurulan yeni özellik, uygulamada grup aramalarına katılmayı veya başlatmayı kolaylaştırıyor. Aramalar için paylaşılabilir bağlantılar oluşturmanıza ve başkalarının bağlantıya tıklayarak aramaya katılmasına izin veriyor. Benzer bir özelliği Google Meet ve Zoom gibi video konferans araçlarında da gördük.

WhatsApp’taki Çağrılar sekmesinden bir Çağrı Bağlantısı oluşturabilirsiniz. Burada, arama günlüğünüzün üstünde yeni bir “Arama bağlantısı oluştur” seçeneği bulacaksınız. Bu düğmeye dokunduğunuzda anında başkalarıyla paylaşabileceğiniz yeni bir bağlantı oluşturabileceksiniz. Paylaşmadan önce arama türünü (sesli veya görüntülü) seçebilirsiniz. WhatsApp, bağlantıyı uygulamanın kendisi veya başka bir ortam aracılığıyla paylaşma seçenekleri sunar. Ayrıca bağlantıyı kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

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Bağlantıya sahip olan herkes, WhatsApp numarasının kişi olarak kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın aramaya katılabilir. Bağlantıya dokunduğunuzda, uygulama bağlantıyı kimin oluşturduğunu gösterecektir.

WhatsApp’ın Çağrı Bağlantıları özelliğini iyileştirmesi gerekiyor

WhatsApp’ın Çağrı Bağlantıları fikri, büyük grup çağrıları başlatmayı kolaylaştırmaktır. İnsanları devam eden bir aramaya manuel olarak eklemek yerine, sadece bir bağlantı paylaşabilirsiniz. Bu özellik ayrıca kaydedilmemiş kişilerle grup görüşmeleri yapmanıza da olanak tanıyor. Ancak ilginç bir şekilde, bu yöntemle başlatılan aramalar, bağlantıyı yalnızca bir kişiyle paylaşsanız bile her zaman grup araması olarak gösteriliyor. Bu da özelliğin öncelikle grup aramaları için tasarlandığını gösteriyor.

Ancak WhatsApp bu özelliği henüz tam olarak hazırlamış gibi görünmüyor. Paylaşılan bağlantıların herhangi bir sona erme süresi olup olmadığı belli değil. Daha da kötüsü, davet ettiğiniz biri katıldığında size bildirim gelmiyor. Yani başka kimin katıldığını kontrol etmek için aramada aktif olmanız gerekiyor. Yine de, bu özelliği kullanışlı buluyorsanız, WhatsApp’taki Aramalar sekmesine giderek sahip olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Henüz sahip değilseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak WhatsApp uygulamanızı güncelleyin.