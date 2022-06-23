Google Haberler, yeni bir görünüm ve daha fazla özelleştirme seçeneğiyle yenilenmiş bir arayüze kavuştu. Haber, hizmetin 20 yılını kutlamak için geliyor ve şu anda yalnızca bilgisayarlar için mevcut.

Yeni arayüz, arama çubuğunu en üstte tutar, ancak hemen altında eski düzenin gezinme sütununun yerini alan bir dizi sekme gösterir. Google Haberler’i açtığınızda varsayılan olarak Ana Sayfa adlı ilk sekme seçilir. Yanınızda, takip ettiğiniz konularla ilgili kişiselleştirilmiş öneriler ve haberler gösteren “Sizin İçin” ve “Takip Ediliyor” sekmelerini bulacaksınız.

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İlk zaman çizelgesi genel, yerel düzeyde ana haberleri ve bir “sizin için seçenekler” penceresini gösterecektir. Sayfayı aşağı kaydırdığınızda, haber blokları daha önce ekranın sol tarafında bulunan konuları ayıracak ve ayrıca üst çubukta listelenecektir.

Konu bloklarıyla aynı alanda Özelleştir düğmesini bulabilirsiniz. Menü ile Google Haberler sayfasında görünen konuları ekleyebilir, kaldırabilir ve yeniden sıralayabilirsiniz.

Google, hizmette görüntülenen bilgiler hakkında daha fazla bağlam sağlamak için masaüstündeki “Doğruluk denetimi” bölümünü de genişletti.

PC’deki yeni Google Haberler arayüzü tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve yine de eski düzene geri dönme seçeneği vardır. Servis ayrıca sekiz yıl sonra İspanya’ya geri dönüyor.