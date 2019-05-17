Minecraft Earth beta sürümü oyuncu deneyimine sunuluyor!

Minecraft’ın yeni oyunu olan Minecraft Earth adlı artırılmış sanal gerçeklik oyununun, piyasaya sürülmesine az kaldı. Oyun hakkındaki yorumları ve deneyimleri öğrenmek isteyen Microsoft, kapalı beta sürümünü bu yaz boyunca kullanıcı deneyimine sunacak.

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Birkaç yıl önce; Minecraft’ın Microsoft bünyesine geçmesiyle oyun, daha fazla kullanıcıya sahip olarak popülerliğini iyice artırdı. Şimdi, 10. yıl dönümünü kutlayan oyun; kullanıcılarına yeni bir deneyim yaşatmak için Minecraft Earth versiyonunu piyasaya sürecek. Oyunun neredeyse hazır olduğunu açıklayan şirket, Android ve iOS için özel olarak geliştirdiği Minecraft Earth beta sürümünü; bir form üzerinden seçilen oyuncuların deneyimine sunacak.

Bu yeni artırılmış gerçeklik oyunu, Pokemon Go’ya oldukça benzer bir şekilde çalışıyor. Minecraft’ın resmi sitesindeki fragmana ve açıklamalara göre; oyun dünyasını kendi gerçek çevrenizdeki harita üzerinden, telefonunuzun kamera özelliği sayesinde oyunu oynayabileceksiniz. Gerçek zamanlı çevrede keşif yaparken “Tappables” adı verilen ögelerle karşılaşacak ve üzerine dokunduğunuzda hazine sandıklarını, oyundaki yaratıkları ve yeni maceraları ortaya çıkaracak. Bu yeni oyun; her gün gördüğünüz bir evrenin sanal boyutunda, yeni şeyler yaratmayı ve başka oyuncularla iş birliği yaparak yaratıcılığınızı artırmayı hedefliyor.

Minecraft Earth’ ün heyecan veren ücretsiz beta sürümüne ulaşmak için, Minecraft bağlantısı ile resmi sitesindeki yönergeleri takip ederek gerekli formu doldurmanız yeterli. Sınırla sayıda kullanıcıya verilecek olan oyun için; daha önceki Minecraft deneyimleriniz, Google ve Microsoft hesaplarınız gibi bilgilere erişim isteniyor.