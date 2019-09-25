Instagram için karanlık mod geliyor! Nasıl görünecek?

Son dönemin popüler teması olan karanlık modu şimdi de Instagram’a geliyor. Beta testi başlayan Instagram karanlık modu iOS ve Android işletim sistemlerinde test edilmeye başlandı.

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Şahsi hesabıma da gelen söz konusu karanlık modunda koyu renkler yerine direkt olarak siyah renk tercih edilmiş. Gri ve beyaz detaylar ile hazırlanan karanlık modu özellikle OLED panele sahip olan telefonlarda ciddi bir batarya tasarrufu sağlayacak gibi görünüyor.

Android 10 ve iOS 13’le beraber gelmesi planlanan karanlık modunu biz Samsung Galaxy S10+’ın One UI 1.1 ve Android 9 sürümünde beta olarak test ettik. Eğer siz de Instagram’ı karanlık modda denemek isterseniz Google Play üzerinden Instagram’ın beta kullanıcısı olarak test etmeniz gerekecek. Ayrıca Samsung cihazlarındaki gece moduna uygun çalışan Instagram karanlık modu telefonda yapacağınız gece modu değişikliğine uygun olarak değişiklik gösteriyor.

Beta test süreci bitince tüm kullanıcılara açılacak olan karanlık modunun ayarlarda bir karanlık modu açma yeri bulunmuyor. İlk aşamada cihazların gece moduna entegre çalışacağını düşündüğümüz karanlık teması için uygulama içinde ayar da getirilebilir.