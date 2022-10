Instagram, kullanıcıların uygulama içinden gönderilerini ve reels videolarını ne zaman paylaşılabileceğini ayarlamasına olanak tanıyan ‘zamanlama’ özelliğini test etmeye başladı. böylece kullanıcılar yayınları planlamak söz konusu olduğunda artık üçüncü taraf uygulamalara bağımlı olmayacaklar. Şirket bu bilgiyi geçtiğimiz Çarşamba günü (19) Mashable sitesine doğruladı.

Meta, şu ana kadar Instagram’da içerik planlama özelliğini hala test ettiğini, ancak küresel topluluğun yalnızca bazı kullanıcılarının bu özelliğe erişimi olduğunu söyledi. Programları 90 gün öncesine kadar yapabileceksiniz.

Yenilik, özelliğin test sürümünü alan bazı kullanıcılar tarafından zaten fark edilmişti, ancak onay ancak şimdi geldi. Şimdilik, çoğu kullanıcı yalnızca Planoly, Buffer gibi üçüncü taraf yazılımlar aracılığıyla programlama yapabiliyor.

Good news, social media managers!

You can now schedule posts in the Instagram app! 🎉 https://t.co/fSSPG92Zjs pic.twitter.com/NIwBrO7JOM

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 18, 2022