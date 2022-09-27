Hikayelerin en fazla 15 saniyede kesilmesi artık geçmişte kalıyor. Instagram, kullanıcıların bir dakikaya kadar kesintisiz olarak geçici yayınlar yapmasına izin veriyor.

Yapılan açıklamaya göre, “Her zaman Hikaye deneyimini iyileştirmenin yolları üzerinde çalışıyoruz. Instagram’ın ana şirketi Meta’nın bir sözcüsü TechCrunch web sitesine yaptığı açıklamada, artık otomatik olarak 15 saniyelik klipler halinde kesilmek yerine, 60 saniyeye kadar sürekli olarak oynatabilecek ve hikayeler oluşturabileceksiniz.”

Değişiklik geçen yılın sonlarından beri test edildiğinden bazı kullanıcılar bunu çok yeni bulmayabilir.

İçindekiler Artıları ve eksileri

Artıları ve eksileri

Üretenler için iyi bir özellik olmasının yanı sıra, konu ilgisini çekmediğinde artık videoları atlamak zorunda kalmayan izleyici için de hayatı kolaylaştırıyor. Öte yandan, kısa öyküleri tercih edenleri memnun etmeyebilir.

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Videoya bu dönüş, sosyal ağın 2022 yılı için önceliklerinden biri. Instagram başkanı Adam Mosseri, platformun video ürünlerini Reels etrafında birleştireceğini ve kısa video özelliğini artırarak iki işlev arasındaki çizgiyi bulanıklaştıracağını ima etti.

Bu elbette Mark Zuckerberg’in sosyal ağının TikTok’u geride bırakma yarışıyla ilgili. Hatta Instagram, ByteDance’in ürününe benzer bir akış ile geldi, ancak kullanıcılar bundan nefret etti ve tepkiye neden oldu.

Kaynak: TechCrunch