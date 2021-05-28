Genel
İnstagram Hesap Silme Nasıl Yapılır? (2021)
İnstagram hesap silme ve kapatma işlemleri nasıl yapılır? Instagram hesabımızı nasıl silebiliriz? İşte sizler için İnstagram hesap silme ve kapatma rehberi.
Sosyal medyanın epey yaygın olduğu bu dönemde bazı kişiler hesaplarını dondurma veya silme düşüncesine kapılıyor. Uygulamaları kullanmaktan sıkılan ya da yeni hesap açmak isteyen kullanıcılar hesaplarını nasıl sileceklerini bilmiyorlar. Bu yazımızda İnstagram hesap silme işlemi nasıl yapılır göstereceğiz. İşte tüm detaylarıyla Instagram hesap silme işlemi.
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İçindekiler
Instagram hesabı nasıl silinir?
Instagram hesabı silmek hemen hemen herkesin ihtiyaç duyabileceği bir işlem. Ancak Instagram uygulaması üzerinde böyle bir sekme gözükmüyor. Instagram hesap silme işlemi için farklı bir web sayfası kullanıyor. Bu yazımızda sizlere o sayfa vasıtasıyla İnstagram hesap silme işlemi nasıl yapılır göstereceğiz.
1.Adım : Instagram hesap silme sayfasına gidin!
İlk olarak aşağıya bağlantısını bıraktığımız sayfaya giriş yapıyorsunuz. Burada ilk olarak sizden silmek istediğiniz hesaba giriş yapmanız isteniyor. Sayfaya girdiğinizde silmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını ve şifresini girerek siteye giriş yapıyorsunuz.
İlgili sayfa : https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
2.Adım : Silmek istediğiniz hesaba giriş yapın ve hesabınızı silme nedeninizi seçin!
Giriş yaptıktan sonra tıpkı aşağıdaki gibi bir ekran sizleri karşılayacak. Burada hesabınızı neden silmek istediğinizi seçiyorsunuz. Ya da “başka bir şey” seçeneğini seçerek açıklama yapmadan devam ediyorsunuz.
3.Adım : Hesabınızın şifresini tekrar girin ve hesabınızı silin!
Hesabınızı silme nedeninizi seçtikten sonra ilgili sayfa hemen aynı ekranda açılmış oluyor. Örneğin biz “Çok zamanımı alıyor” seçeneğini seçtik ve aşağıdaki ekran karşımıza çıktı.
Bu adımdan sonra silmek istediğiniz hesabınızın şifresini “Şifreni tekrar gir” kısmına giriyorsunuz. Ardından “…’yi sil” ismindeki butona tıklayarak hesabınızı silme işlemini başlatabilirsiniz.
Hesabım hemen silinir mi? Hesap silme işlemini iptal edebilir miyim?
Herkesin aklına takılan sorular arasında “Hesabım hemen silinir mi?” sorusu başlıca yer alıyor. Aslında Instagram hesap silme işlemini başlatırken sizlere konu ile ilgili açıklama yapıyor. Instagram hesabınızı silme işlemini başlattığınızda ilk adımda hesabınız askıya alınıyor. Yani kimse tarafından görünmüyor.
Ancak daha sonra hesabınızı kullanmak isterseniz, sildiğiniz hesabı geri açabiliyorsunuz. Yanlızca Instagram’ın size verdiği tarihi geçmemeniz gerek. Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün boyunca hesabınız askıda kalıyor. Bu süre içerisinde hesabınıza uygulama üzerinden aynı kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparsanız hesap silme işleminiz iptal ediliyor. Ancak belirtilen süreyi geçerseniz hesabınız kalıcı olarak siliniyor.
Bu yazımızda sizlere İnstagram hesap silme işlemlerini detaylı olarak gösterdik. Hesabınızı silmek için Instagram‘ın sayfasına gidip 3 adımda kolayca hesabınızı silebilirsiniz. Ancak hesabınızın silinmesini istemiyorsanız size belirtilen süre içerisinde hesabınıza giriş yapmayı unutmayın. Instagram hesap silme rehberimiz ile ilgili sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.
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Aksesuar
OPPO Watch 2 akıllı saat hakkında ilk bilgiler geldi!
OPPO’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 serisi hakkında yeni bilgiler geldi. İşte Oppo Watch 2 modelleri hakkındaki ilk bilgiler.
Sektörde adını oldukça sık duyuran markalardan birisi olan Oppo, yeni teknoloji temelli ürünleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl akıllı saat modelleri ile ilgi gören şirket, bu sene yeni modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
Bir süredir Oppo tarafından duyurulması beklenilen yeni akıllı saat modelleri hakkında ilk bilgiler geldi. Artık adlarının Watch 2 olduğu kesinleşen modellerin renkleri ve boyutları hakkında da yeni bilgiler mevcut. Gelin OPPO Watch 2 serisinin bilinen detaylarına göz atalım.
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OPPO Watch 2 serisinin özellikleri!
Oppo’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 ile ilgili gelen ilk bilgiler arasında cihazların boyutları ve model numaraları yer alıyor. OW20W1, OW20W2 ve OW20W3 model numaraları ile gelecek olan yeni Watch 2 serisi iki farkı boyutta sunulacak.
46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyut ile gelecek olan Oppo Watch 2 modelleri için renk seçenekleri de belirlenmiş gibi gözüküyor. Çünkü gelen bilgilere göre Oppo Watch 2 modelleri Dusty Gray, Mine Shaft, Steel Blue, Gold Sand, Water Leaf ve Matisse adlı renklere seçeneklerine sahip olacak. Cihazın teknik özelliklerine geçtiğimizde ise Oppo, yeni akıllı saat modellerinde kavisli AMOLED ekran kullanmayı planlıyor.
Yine gelen bilgilere göre işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon Wear 4100 yonga setini kullanacak olan OPPO Watch 2 serisi, 16GB dahili depolama ile birlikte gelecek. Ve muhtemelen Android 8.1 tabanlı Wear OS işletim sistemi ile birlikte çalışacak. Ayrıca yeni akıllı saat yüzleri, stres algılama, OPPO Relax uygulaması, e-SIM desteği gibi yenilikler ve özellikler de OPPO Watch 2 modellerinde bulunacak. Şimdi gelin şirketin son çıkarmış olduğu OPPO Watch serisinin özelliklerine bakarak yeni Watch 2 serisini yorumlayalım.
OPPO Watch’un özellikleri!
OPPO Watch 2 serisinden bahsetmişken, bir süredir satışta olan OPPO Watch modeline de göz atmamak olmaz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bu akıllı saat modelleri tıpkı yeni Watch 2 modelleri gibi AMOLED bir ekran sunuyor. 8GB dahili depolama ile gelen 46mm boyutundaki OPPO Watch modelleri, Android 6.0 temelli Wear OS işletim sistemi kullanıyor. Aynı zamanda bu modellerde Snapdragon Wear 3100 yonga seti bulunuyor.
Genel olarak baktığımızda OPPO Watch 2 serisi bir önceki seriye göre gerçekten yüksek özellikler sunuyor. Özellikle işlemci ve depolama farkı iki akıllı saat modeli arasında uçurum oluşturuyor. Tabi Watch 2 ile birlikte gelecek olan yeni özellikleri de unutmamak gerek.
OPPO Watch 2 modelleri hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Görünüşe göre OPPO, akıllı saatlerinin tarzından ve büyüklüğünden gayet memnun. Ancak yeniliğin peşini de bırakmıyor. Bakalım OPPO Watch 2 serisi ne zaman tanıtılacak? Sizce OPPO Watch 2 modellerinin fiyatları ne kadar olacak?
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Genel
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Akıllı Telefonlar
OPPO Türkiye’de Yerli Üretime Reno5 Lite ile Devam Ediyor!
Yaratıcı video özellikleri, performansı, ince ve hafif tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan OPPO’nun Reno5 Lite modeli Türkiye’de üretilerek tüketicilerin beğenisine sunuldu.
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OPPO, merakla beklenen Reno5 Lite modelini Türkiye’de üreterek tüketicilerin beğenisine sundu. Yaratıcı video özellikleri, performansı, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Reno5 Lite’ın Çift-Görüntülü Video (Dual-View Video) gibi özellikleri kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkararak ‘başrol benim’ diyenlerin kendi hikayelerini yaratmalarına yardımcı olacak.
Bugün akıllı telefonların sadece anılarımızı kaydetmeye yarayan ürünler olmadığını söyleyen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Türkiye’de ürettikleri Reno5 Lite modeli ile ilgili olarak şunları söyledi: “Akıllı telefonlar hikayelerimizi anlatma şeklimizi yeniliyor ve onları farklı perspektiflerden anlatmamızı sağlıyor. Reno5 Lite kullanıcıların belirlediği kriterleri karşılayan bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarımızın beklentilerini biliyoruz ve OPPO Reno5 Lite’ı Türkiye pazarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
İçindekiler
Kendi hikayenin başrolü sensin
Fotoğraf ve video özelliklerindeki teknolojilerle birlikte gelen Reno5 Lite, kendi hikayenizi çekebileceğiniz özelliklere sahip bir akıllı telefon. 48MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip Reno5 Lite modelinde fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor. Reno5 Lite modeli selfie çekmeyi sevenler için de başarılı özellikler sunuyor. Önde 32MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan akıllı telefon, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu sunuyor. Çift Görüntülü Video özelliği hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor. Bir yandan arka kamerayla etrafınızı çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu sosyal medyanızda paylaştırabilirsiniz
OPPO’nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor.
Monochrome Video, tam da yaratıcılıklarını renklerle ifade etmeyi sevenler için. Bu özellik her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor. Perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği çalıştığı için hareket halinde bile sabit bir video kaydı yapabiliyorsunuz.
Reno5 Lite, gündüz ya da gece çektiğiniz fotoğrafta arka planı beğenmemeniz durumunda da sizi mutlu edebilecek özelliklerle birlikte geliyor. Dinamik Bokeh bulanıklaştırma efekti ışığı çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor. Gece Portresi ise geri plana çok güzel ve yuvarlak mercek ışıkları koyuyor. OPPO Reno5 Lite ayrıca Yapay Zeka Sahne Geliştirme 2.0 özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyor.
Son olarak oluşturduğunuz videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilirsiniz.
Uzun pil ömrü Reno 5 Lite ile mümkün
Reno5 Lite, 4310mAh pil ve 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu sayede 56 dakikada tam şarj olurken, gün içinde veya akşam piliniz bitmek üzereyken 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0, Reno5 Lite’ı hızlı bir şekilde şarj ediyor. Sadece 5 dakikalık şarjla 2,9 saat YouTube izleyebiliyorsunuz. Gün içinde şarjın bitmesi durumunu da ortadan kaldıran akıllı telefon ile tek şarjda 16 saat çevrimiçi video seyredebilirsiniz. Uzun pil ömrüne ihtiyaç duyan video içerik üreticilerini de düşünerek geliştirilen Reno5 Lite, Sistem Performansını İyileştirici (System Performance Optimizer) ile daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.
İhtiyaçlara göre düzenlenebilen Reno5 Lite’ın kullanıcıları ekranın açık kaldığı süreyi ve karanlık modu istedikleri gibi tasarlayabiliyor. Flexdrop ve Google iş birliğiyle gerçekleşen Üç Parmak Çeviri özelliği verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda Oyun Kısayol Modu, Oyuncu Modu, Maddeli Ekran Mesajları ve Ayarlanabilir Oyun Dokunuşu gibi özelliklerle kendinizi tamamen eğlencenin içinde hissedebilirsiniz.
Reno 5 Lite ile Renklerin dansı
OPPO Reno5 Lite iki farklı renkle tüketiciye sunuluyor. Hayat Kadar Canlı Tasarımı konseptini kullanan OPPO, bu teknolojisiyle ilk bakışta yanıltıcı bir şekilde tek renk gibi gelen görüntüye derinlik kazandırıyor. Sonsuz Siyah, koyu siyahtan daha açık siyah renge kadar değişebilen yumuşak bir siyah renk yelpazesi sunuyor. OPPO’nun ilk kez kullandığı Aurora Moru’nda ise, kompozit bir 3D arka panelde Sıvı Kristal Kaplama (Liquid Crystal Coating) işlemi uygulanıyor.
Oppo Reno5 Lite Teknik Özellikleri
|Ekran
|6.4 inç AMOLED ekran
|Ekran Çözünürlüğü
|2400 x 1080
|İşlemci
|Mediatek Helio P95
|Bellek
|8 GB
|Dahili Depolama
|128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart
|Kamera
|48 MP Ana Kamera
8 MP Geniş Açılı Kamera
2 MP Makro Kamera
2 MP Mono Kamera
|Ön Kamera
|32 MP
|Pil
|4310 mAh, 30W VOOC 4.0 Hızlı Şarj
|İşletim Sistemi
|Android 11 ColorOS 11.1
|Boy x En x Kalınlık
|160.1 mm x 73.2 mm x 7.8 mm
|Ağırlık
|172g
|Renk
|Sonsuz Siyah, Aurora Moru
Oppo Reno 5 Lite için istenen ve tavsiye edilen satış fiyatı da 4299TL olarak belirlenmiş. Ancak şuanda birçok satış kanalında ve e-ticaret sitelerinde 3400TL civarında satın alabiliyorsunuz.
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