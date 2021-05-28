İnstagram Hesap Silme Nasıl Yapılır? (2021)

İnstagram hesap silme ve kapatma işlemleri nasıl yapılır? Instagram hesabımızı nasıl silebiliriz? İşte sizler için İnstagram hesap silme ve kapatma rehberi.

Sosyal medyanın epey yaygın olduğu bu dönemde bazı kişiler hesaplarını dondurma veya silme düşüncesine kapılıyor. Uygulamaları kullanmaktan sıkılan ya da yeni hesap açmak isteyen kullanıcılar hesaplarını nasıl sileceklerini bilmiyorlar. Bu yazımızda İnstagram hesap silme işlemi nasıl yapılır göstereceğiz. İşte tüm detaylarıyla Instagram hesap silme işlemi.

İlginizi Çekebilir: RedmiBook Pro 15 ve 14 Modelleri Tanıtıldı!

Instagram hesabı nasıl silinir?

Instagram hesabı silmek hemen hemen herkesin ihtiyaç duyabileceği bir işlem. Ancak Instagram uygulaması üzerinde böyle bir sekme gözükmüyor. Instagram hesap silme işlemi için farklı bir web sayfası kullanıyor. Bu yazımızda sizlere o sayfa vasıtasıyla İnstagram hesap silme işlemi nasıl yapılır göstereceğiz.

reklam

1.Adım : Instagram hesap silme sayfasına gidin!

İlk olarak aşağıya bağlantısını bıraktığımız sayfaya giriş yapıyorsunuz. Burada ilk olarak sizden silmek istediğiniz hesaba giriş yapmanız isteniyor. Sayfaya girdiğinizde silmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını ve şifresini girerek siteye giriş yapıyorsunuz.

İlgili sayfa : https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

2.Adım : Silmek istediğiniz hesaba giriş yapın ve hesabınızı silme nedeninizi seçin!

Giriş yaptıktan sonra tıpkı aşağıdaki gibi bir ekran sizleri karşılayacak. Burada hesabınızı neden silmek istediğinizi seçiyorsunuz. Ya da “başka bir şey” seçeneğini seçerek açıklama yapmadan devam ediyorsunuz.

3.Adım : Hesabınızın şifresini tekrar girin ve hesabınızı silin!

Hesabınızı silme nedeninizi seçtikten sonra ilgili sayfa hemen aynı ekranda açılmış oluyor. Örneğin biz “Çok zamanımı alıyor” seçeneğini seçtik ve aşağıdaki ekran karşımıza çıktı.

Bu adımdan sonra silmek istediğiniz hesabınızın şifresini “Şifreni tekrar gir” kısmına giriyorsunuz. Ardından “…’yi sil” ismindeki butona tıklayarak hesabınızı silme işlemini başlatabilirsiniz.

Hesabım hemen silinir mi? Hesap silme işlemini iptal edebilir miyim?

Herkesin aklına takılan sorular arasında “Hesabım hemen silinir mi?” sorusu başlıca yer alıyor. Aslında Instagram hesap silme işlemini başlatırken sizlere konu ile ilgili açıklama yapıyor. Instagram hesabınızı silme işlemini başlattığınızda ilk adımda hesabınız askıya alınıyor. Yani kimse tarafından görünmüyor.

Ancak daha sonra hesabınızı kullanmak isterseniz, sildiğiniz hesabı geri açabiliyorsunuz. Yanlızca Instagram’ın size verdiği tarihi geçmemeniz gerek. Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün boyunca hesabınız askıda kalıyor. Bu süre içerisinde hesabınıza uygulama üzerinden aynı kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparsanız hesap silme işleminiz iptal ediliyor. Ancak belirtilen süreyi geçerseniz hesabınız kalıcı olarak siliniyor.

Bu yazımızda sizlere İnstagram hesap silme işlemlerini detaylı olarak gösterdik. Hesabınızı silmek için Instagram‘ın sayfasına gidip 3 adımda kolayca hesabınızı silebilirsiniz. Ancak hesabınızın silinmesini istemiyorsanız size belirtilen süre içerisinde hesabınıza giriş yapmayı unutmayın. Instagram hesap silme rehberimiz ile ilgili sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.