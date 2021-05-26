RedmiBook Pro 15 ve 14 Modelleri Tanıtıldı!

YouTube’da fenomen olmak, çok takip edilen bir YouTuber olmak son yıllarda özellikle gençlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Sosyal medya platformlarında magazin dünyasının ünlü isimlerinden bile daha fazla popüler olan YouTuber’ların sayısı gittikçe artıyor. Ancak her YouTuber da fenomen olamıyor tabii. İyi bir YouTuber olmak için çok dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. İşte bu yazımızda YouTube’da güçlü ve çok takip edilen bir kanala sahip olabilmeniz için yapmanız gerekenleri sizler için sıraladık. Hazırsanız haydi başlayalım.

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1) YouTube’da kanal açma ve reklam alma işlemleri

Öncelikle işin resmi ve teknik boyutunu ele almak istedik. Çünkü bu adımları tamamlamadan YouTube’a video yüklemeniz ve dolayısıyla reklam alarak para kazanmaya başlamanız mümkün olmayacaktır.

YouTube’da kanal açabilmek çok kolay ve ücretsiz. Google hesabınız ile YouTube’da oturum açmanız ve “kanal oluştur” butonuna tıklayıp ayrıntıları inceleyerek işlemi tamamlamanız yeterli. Kanal oluşturduktan sonra kanalınıza video yüklemek için teknik olarak hazır sayılırsınız. Bu arada; açtığınız kanala, yükleyeceğiniz videoların içeriğine uygun olacak şekilde, dikkat çekici ve etkili bir isim bulmanız takipçi sayınızın kısa sürede artması açısından oldukça önemli. Akılda kalan ve YouTube kullanıcılarının arama kriterleriyle örtüşen bir isim daha kolay ulaşılır olmanızı sağlayacaktır.

YouTube videolarınıza reklam alma işlemi ise öyle hemen olmuyor maalesef. Öncelikle kendinize Google AdSense hesabı açıp bu hesabı YouTube kanalınız ile ilişkilendirmeniz gerekiyor. Reklam türünü belirleyip gerekli ayarları yaptıktan sonra YouTube’un abone sayısı, izlenme süresi, videolarınızın ve kanalınızın görüntülenme sayısı ile ilgili kriterlerini de sağlamanız gerekiyor. YouTube İş Ortağı Programı olarak geçen para kazanma sistemine katılmak için kanalınızın son 12 ay içinde herkese açık olarak en az 4.000 saat izlenmiş ve 1.000 aboneye sahip olması gerekiyor. Ayrıca tüm bunları sağlamış olsanız da Google AdSense para aktarımı için 100 dolar olan alt limitin aşılmasını bekleyecektir. Yani sizin anlayacağınız ilk bir sene bu işten para kazanmayı pek düşünmeyin derim.

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2) Kanalınızın amacı ve konusu ile başarı kriteriniz

YouTube’da videolarınızın beğeniyle izlenmesini, kullanıcılar tarafından takip edilmeyi ve kanalınıza abone olunmasını sağlamak istiyorsanız videolarınızda hangi konuda ve hangi amaçla paylaşım yapacağınız ve bu paylaşımlarla kimlere ulaşmayı hedeflediğiniz oldukça önemlidir. Çünkü belirlediğiniz konunun ya da alanın net olması gerekir, böylece videolarınızı takip eden kullanıcılara iletmek istediğinizi daha açık ve doğru bir şekilde aktarabilirsiniz. Ayrıca videolarla neyi amaçladığınızı bilmeniz sizi hedefinizden saptırmayacak, paylaşımlarınızın hangi yönde devam etmesi gerektiğini belirleyecektir. Kendinize başarı çıtaları koymanız da YouTuber olma yolundaki gelişim serüveninizi takip etmenizi ve varsa eksiklerinizi ve yanlış yaptığınız şeyleri görmenizi sağlayacaktır.

YouTube’da net bir konu veya alan belirlemek çok önemli. Kapsamı belli olmayan ve sürekli değişen konular takipçi sayınızın artmasını engelleyeceği gibi videolarınızın izlenme süresini de kısaltacaktır. Ayrıca paylaşımlarınızın konusunu ve içeriğini belirlerken sizin için başarının ne anlama geldiği de önemli bir faktör. Çok kısa sürede takipçi sayınızın rekor seviyelere ulaşmasını beklemeniz motivasyonunuzu olumsuz etkileyebilir. İyi bir hareket planı ile yükselen bir grafik çizmeniz sizin için daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.

3. Güncel gelişmeler, teknik destek ve uygun ekipman

İyi bir YouTuber olmak için mutlaka yapmanız gerekenlerden biri de özellikle sanal dünyada yaşanan gelişmeleri günü gününe takip etmektir. Sanal dünya derken tabi ki kanalınızdan bahsediyorum. Yaptığınız paylaşımlarınıza ve yüklediğiniz videolara yapılan yorumları takip ederek bunlara cevap vermeniz takipçilerinizle olan iletişiminizi güçlendirecektir. Ayrıca, izlenme ve abone sayılarınızı kontrol etmeniz işinizi daha çok sahiplenmenizi sağlayacaktır. Bunlardan başka dünyada yaşanan diğer gelişmeleri takip etmeniz de sizin için faydalı olur. Nitekim, takip ettikleri kişinin yaşanan gelişmelere duyarlı bir birey olduğunu düşünmeleri takipçiler açısından önemlidir.

YouTube’da kaliteli işler çıkarabilmek için iyi bir analize ve kapsamlı istatistiki bilgiye ihtiyaç vardır. Tabii bunu yapmak ve bunlara erişmek sosyal medya platformlarında çok vakit geçirmekten ziyade bilgisayar ve internet dilini iyi bilmeyi ve yazılımla içli dışlı olmayı gerektiriyor. Ama dert etmeyin, ben yazılımdan anlamam derseniz, bu işi sizin yerinize yapabilecek birçok eleman var.

Özellikle SEO alanında ülkemizde son yıllarda daha fazla girişimci yetişiyor. Alanında uzman kişilerden oluşan bir teknik ekibiniz varsa bu konuda sırtınız yere gelmeyecek demektir. Onlar sizin yerinize tüm teknik alt yapıyı kuracak, hatta videolarınız konusunda da size çok yardımcı olacaklardır. Özellikle video düzenleme konusunda çok iyi değilseniz hiç canınızı sıkmayın, bu işi de gayet iyi yapıyorlar. Ki video düzenleme, YouTube’a yükleyeceğiniz videolar için olmazsa olmaz bir şey.

Ayrıca YouTube’a yükleyeceğiniz videoların kalitesi, izlenirliğinizin ve takip sayılarınızın artması açısından çok önemli. Bu da videoları siz çekip yüklüyorsanız iyi bir kameraya sahip olmanız anlamına geliyor.

Hem sizin çektiğiniz videolar için hem de mevcut videolar üzerinde yapacağınız düzenlemeler için video edit’leme dediğimiz işlem en önemli işlem diyebiliriz. Şimdi bu konuyu biraz daha detaylandıralım.

4. Video düzenleme

Video düzenleme, YouTube’a yüklenen birçok videoda fark edeceğimiz işlemlerden biridir. Hemen hemen her videoda ya ses, ya renk ya da efekt düzenlemesine rastlarız. İşte video üzerinde bilgisayar programları kullanılarak yapılan bu kurgu işlemlerinin hepsi video düzenleme işlemiyle gerçekleştirilir.

Video edit’leme olarak da geçen bu terim, kısaca videoda yapılan düzenlemeler anlamına gelmekle birlikte bu işlem çok detaylandırılabilir ve çok farklı işlemler içerebilir. Videonun akışının düzenlenmesi, videoya ses efekti veya müzik eklenmesi, videonun hızının, tarzının veya bakış açısının değiştirilmesi gibi birçok işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde video daha ilgi çekici hale getirilebilir. Böylece daha çok ve defalarca izlenen videolar oluşturulabilir. Bu noktada örneğin Movavi Video Editor benzeri bir uygulama ile çok profesyonel tarzda videolar oluşturmanız mümkün olacaktır.

Unutmayın ki yükleyeceğiniz kaliteli videolar kanalınızın ve dolayısıyla da sizin takipçi sayınızı artıracak ve sıkı takipçileri olan bir YouTuber olmanız için size büyük avantajlar sağlayacaktır.

5. Reklam ve iletişim

Reklam deyince aklınıza hemen para kazanmak gelmesin. Burada kastettiğimiz reklamın başrolü kanalınız ve onu yöneten sizsiniz. Evet, doğru okudunuz. Başrolde kanalınız var ve reklamı da siz çekiyorsunuz. Aslında ekliyorsunuz desek daha doğru olur. Tamam tamam, daha açık yazayım o halde. “Videolarınızın arasında ve sonunda kanalınızı ve kendinizi reklam edin.” diyorum kısaca. Nasıl mı, çok basit. Videolarınıza yazıyla “Lütfen kanalıma abone olun.” gibi kısa cümleler ekleyebilir veya sesli videolarınızda bunu söyleyebilirsiniz. Hatta ara ara izleyicilerinize videolarınızı beğendikleri, sizi takip ettikleri ve yorum yazdıkları için teşekkür etmeyi de ihmal etmeyin.

YouTuber olmanın püf noktalarından biri de takipçilerinizle olan ilişkilerinizi sıkı tutmanızda gizli. Takipçilerinizle ilgilenin ve onlara samimi olduğunuzu hissettirin. Özellikle videolarınızda soracağınız sorulara yorumlarda cevap vermelerini istemeniz ve buradan takipçilerinizle yapacağınız yazışmalar aranızdaki bağları kuvvetlendirecektir. Böylece takipçilerinizle güzel bir iletişim kurabilirsiniz ve onlar da bir sonraki videonuzu sabırsızlıkla beklerler.

Sonuç olarak iyi bir YouTuber olmak istiyorsanız kararlı ve samimi olmanız şart. Ayırca, YouTube’da tutunabilmek için yalnızca kullanıcılar için değil, YouTube’un kuralları için de özen göstermeniz gerekir. Dikkat edin, kabul ettiğiniz şartlar ve yükleyeceğiniz videolarla ilgili yasal sorumluluklarınız YouTuber olma hayalinize sekte vurmasın. Unutmayın ki YouTube, kullanıcılardan daha fazla YouTuber’ları takip ediyor.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere YouTuber olma yönünde hepinize başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.

Bu içerik Movavi’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.