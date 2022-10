Bugün Instagram’a giren bir çok kullanıcı “Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde Instagram hesabınız askıya aldık.” açıklamalı bir bildirimle hesaplarının kapandığını gördüler. Instagram tarafından bu durumla ilgili açıklama yapıldı.

Bazı kullanıcılar uygulamaya girildiğinde boş bir yuvarlağın döndüğünü, bazı kullanıcılar ise kod istendiğini kodu girince de tümden gittiğini raporladılar.

It's me trying to figure out why Instagram suspended my Account 🤨 #instagramdown pic.twitter.com/J0oWfYYoCT

Yapılan açıklamada Instagram ekipleri durumun farkında olduklarını üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıyeten verdikleri rahatsızlıktan dolayı da özür dilediler.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022