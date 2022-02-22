Instagram, ‘Günlük Limit’ Süresini Sessizce Artırıyor

Instagram, kullanıcıların bağımlılığı engellemelerine ve uzun süre gezinirken hatırlatıcılar almalarına olanak tanıyan “Günlük Sınır” seçeneğinde değişiklikler yaptı. Yeni güncelleme, kullanıcıların seçim yapabileceği minimum günlük kullanıcı sınırını 30 dakikaya çıkardı. Daha önce, bu 10 dakikaya kadar düşük olarak ayarlanmıştı.

Instagram Üzerinde Daha Fazla Zaman Harcamanızı İstiyor

Günlük limitin artık 30 dakikada başladığı ve Instagram‘da 3 saate kadar çıkabileceği ortaya çıktı. “Günlük Limit” bölümünün kullanıcı arayüzü, maksimum seçenek artık en üstte olduğundan, belki de kullanıcıların en yüksek limit seçeneğini seçme girişimi olarak bazı değişiklikler gördü.

Özellik şimdi kullanıma sunuldu, aşağıdaki ekran görüntüsü aracılığıyla yeni “Günlük Sınır” bölümü kullanıcı arayüzüne göz atabilirsiniz.

Bununla birlikte, bu özelliğin mevcut kullanıcıları, daha önce ayarlanmışsa, mevcut günlük 10 veya 15 dakikalık limitlerini koruma seçeneğine sahiptir. Bu, uygulama bir açılır bildirim aracılığıyla söyler ve bu da kullanıcıları değiştirmeye teşvik eder. İşte nasıl göründüğüne bir bakış:

Instagram, uygulamanın iki özelliği zaman yönetimi özelliğine sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, yeni değişikliğin özelliği kullanıcılar için daha az kafa karıştırıcı hale getirmek olduğunu öne sürüyor.

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Ancak, insanları uygulamayı daha fazla kullanmaya teşvik etmek için bir değişiklik gibi geliyor. TechCrunch‘ın belirttiği gibi, bu, Meta‘nın son üç aylık kazanç raporundan sonra geliyor ve insanlara daha fazla reklam göstererek daha fazla para kazanmanın bir yolu olabilir. Bu, insanlar uygulamayı daha fazla kullandığında mümkün olacak!

Hatırlamak gerekirse, bu özellik 2018’de insanların Instagram kullanımları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmaları için sunuldu ve bu özellik Facebook tarafından da tanıtıldı. Ancak şimdi Instagram, kontrolün bir kısmını kullanıcılardan almak ve onları uygulamayı daha fazla kullanmaya ikna etmek istiyor.

Özelliği etkinleştirmediyseniz, Instagram uygulamasının Profil bölümüne -> Ayarlar -> Hesap -> Aktiviteniz -> Günlük Zaman Sınırını Belirle bölümüne giderek istediğiniz zaman sınırını seçebilirsiniz. Ayrıca, bu değişiklik hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda bize bildirin!