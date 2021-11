Instagram Gönderi Önizlemeleri Yeniden Twitter’da!

Instagram, Twitter’da Instagram gönderilerinin önizlemelerini görebileceğinizi duyurdu. Herhangi bir tweet’e bir Instagram bağlantısını eklediğinizde bunlar otomatik olarak bir kart formatına dönüştürülecek. Bu özelliğin neredeyse on sene sonra tekrar gelmesi sevindirici bir durum oldu.

Aslına bakacak olursak hoş bir özellik gibi gözüküyor. Link gözükmesi yerine bir kart şeklinde gözükmesi herkesin seveceği bir şey . Peki daha önce Instagram’ın bu şekilde linkleri karta dönüştürmesi kaldırıldığında Twitter’ın yaptığı “asla böyle bir özellik bir daha olmayacak” olayına ne oldu? Belli ki Instagram ve Twitter tekrardan masaya oturdu ve bu özelliği tekrardan aktif etme konusunda anlaştılar.

Instagram resmi hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada da “Bunu asla geri gelmeyeceğini söylediler… Twitter Kartı önizlemeleri BUGÜN yayınlanmaya başlıyor. Şimdi, Twitter’da bir Instagram bağlantısı paylaştığınızda, o gönderinin bir önizlemesi görünecektir.” sözlerinde bulundu.

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀

Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1

— Instagram (@instagram) November 3, 2021