Instagram Gönderi Önizlemeleri Yeniden Twitter’da!

Instagram, Twitter’da Instagram gönderilerinin önizlemelerini görebileceğinizi duyurdu. Herhangi bir tweet’e bir Instagram bağlantısını eklediğinizde bunlar otomatik olarak bir kart formatına dönüştürülecek. Bu özelliğin neredeyse on sene sonra tekrar gelmesi sevindirici bir durum oldu.

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Aslına bakacak olursak hoş bir özellik gibi gözüküyor. Link gözükmesi yerine bir kart şeklinde gözükmesi herkesin seveceği bir şey . Peki daha önce Instagram’ın bu şekilde linkleri karta dönüştürmesi kaldırıldığında Twitter’ın yaptığı “asla böyle bir özellik bir daha olmayacak” olayına ne oldu? Belli ki Instagram ve Twitter tekrardan masaya oturdu ve bu özelliği tekrardan aktif etme konusunda anlaştılar.

Instagram resmi hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada da “Bunu asla geri gelmeyeceğini söylediler… Twitter Kartı önizlemeleri BUGÜN yayınlanmaya başlıyor. Şimdi, Twitter’da bir Instagram bağlantısı paylaştığınızda, o gönderinin bir önizlemesi görünecektir.” sözlerinde bulundu.

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀 Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1 — Instagram (@instagram) November 3, 2021

Facebook Instagram’ı neredeyse on yıl önce satın alana kadar bu işlevin Twitter’da gerçekten var olduğu ortaya çıktı. Bu hareketin ardından Twitter, Instagram’ın insanların Instagram’da Twitter arkadaşlarını bulmasına izin vermek için API’sini kullanmasını engelledi ve ardından Instagram, Twitter’ın kullanıcılar bir Instagram bağlantısı paylaştığında Instagram gönderilerini tweet’lere yerleştirmesini engelleyerek tavrını ortaya koymuştu.

Bu kadar büyük şirketlerin böyle küçük ama hayat kurtarıcı ve zaman kazandırıcı özellikleri birbirlerinden saklamaları veya engellemeleri, sosyal medya kullanıcılarının hayatını zorlaştırıyor. Peki ne oldu da bu karar verildi? Belli ki Facebook, ya da yeni adıyla Meta şirketi geçmişten kalan kötü anıldığı olayların üzerini kapatmaya veya bir başka deyişle düzeltmeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün de sizlere Facebook’un Yüz Tanıma özelliğini gizlilik ve güvenlik sebepleri dolayısıyla kaldırılacağını yazmıştık. Şimdi ise bu özelliğin geri gelmesine Facebook’un insanların gözündeki algısını değiştirmek ve düzeltmek olarak bakabiliriz. Peki siz Twitter’da Instagram önizleme kartlarının geri gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?