Xiaomi’nin Çin’deki Mağaza Sayısı 10.000’e Ulaştı

Mağaza sayısı, 30 Ekim’de Çin’in Shenzen eyaletinde bulunan Guangdong şehrinde açılan yeni mağazasıyla 10.000’e ulaşan Xiaomi, perakende iş modelini geliştirme sürecinde çok önemli bir aşamaya ulaştı. 600 metrekarelik tamamen bağımsız bir binada faaliyete geçen ve üç boyutlu LED ekranlarla donatılan mağaza, bölgedeki en hareketli ticari alanlarından birinde yer alıyor.

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Xiaomi, hızla büyümeye devam ediyor

Xiaomi Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Lei Jun, Twitter’da paylaştığı bir gönderiyle Xiaomi’nin 10.000’inci mağazasının açılışını kutladı. Xiaomi Group Ortağı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Çin Bölgesi Başkanı, Uluslararası Departman Başkanı ve Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing ise şunları söyledi: “10.000’inci Xiaomi mağazasının açılması, Xiaomi’nin yeni perakende işinde dönüm noktası niteliğinde büyük bir aşama kaydetmesinin çok önemli bir göstergesi oldu. Her bir Xiaomi hayranının evine yakın bir Xiaomi mağazası olmasını ve herkesin en mükemmel Xiaomi ürünlerini makul bir şekilde satın almasını ve deneyimlemesini sağlamak bizim en büyük vizyonumuz. Ne olursa olsun Xiaomi’nin perakende satış alanındaki vizyonunun her zaman aynı kalacak.”

Xiaomi’nin 10.000’inci mağazası, minimalist bir tarz ve fütüristik teknoloji hissine sahip yeni “Xiaomi Store 4.0” konseptini benimsiyor. Bu konsept, aynı zamanda hem satış hem de hizmet sunulabilen çok işlevli bir mağaza görevi de görüyor. Xiaomi ürünlerini uygulamalı olarak deneyimleyebilen kullanıcılar, aynı zamanda Xiaomi MIX FOLD ve Xiaomi 11 serisi gibi amiral gemisi akıllı telefonların yanı sıra yeni Redmi Note 11 serisini ve birçok AIoT ürününü satın alabiliyor.

Xiaomi geçtiğimiz yılın Kasım ayında tüm Xiaomi hayranlarının yakınında bir Xiaomi mağazası faaliyete geçirme hedefini duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra yeni perakende işi hızlı bir genişleme aşamasına giren Xiaomi, Çin’de günde ortalama 27 yeni Xiaomi mağazası açarak yeni bir rekora imza attı. Xiaomi, Çin’de son bir yıl içinde yaklaşık 8.000 mağaza açtı.

Yeni perakende işi, akıllı donanımlar ve internet hizmeti ile Xiaomi’nin üç temel yapı taşına sahip “Triathlon” iş modelini oluşturuyor. Xiaomi’nin kurulma aşamasında Lei Jun, internet modelinin daha yüksek verimlilik elde etmek için perakende alanına uygulanabileceğini ve bunun satış ve işletim maliyetlerini azaltabileceğini, dolayısıyla kullanıcı deneyimini iyileştirebileceğini öngörmüştü. Müşterilerin ürün ve hizmetleri verimli ve kolay bir şekilde almaları nedeniyle Xiaomi mağazalarındaki artış bu öngörüyü ispatladı. Xiaomi’nin perakende işi yalnızca Çin’de değil tüm dünyada hızla genişlemeye devam ediyor ve mağaza sayısındaki artış kullanıcıları memnun ediyor. Bu, yalnızca dünya genelinde kullanıcıların Xiaomi ürünlerini doğrudan deneyimlemelerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Xiaomi’nin iş geliştirme konusunda yürüttüğü yoğun çabaları da gösteriyor.

Lu Weibing, “Yenilikçi teknolojiler aracılığıyla herkesin daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz, çünkü yüksek yaşam kalitesine ulaşım imkansız olmamalı” dedi.