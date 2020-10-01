Instagram DM ve Facebook Messenger resmen birleşti!

Facebook; Instagram DM ve Facebook Messenger servislerinin artık etle tırnak misali bir arada hayatına devam edeceğini resmen duyurdu. Yeni sistemle beraber Instagram’ın hem DM bölümüne yeni özellikler ekleniyor hem de Messenger’daki arkadaşlarınızla mesajlaşma imkanı doğuyor.

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Sosyal medya devi Facebook, bünyesindeki mesajlaşma platformlarını entegre etme konusunda şimdiye kadarki en büyük adımını atarak, Messenger ve Instagram kullanıcılarının, uygulamalar arası mesaj göndermelerine artık izin veriyor. Uzun süredir şirketin planları arasında olan bu entegrasyon, şirketin bugün yaptığı duyuruyla birlikte resmi olarak hayata geçmiş oldu.

Instagram DM ve Facebook Messenger: Bir elmanın iki yarısı

Platformlar arası mesajlaşmanın yanı sıra Instagram, DM bölümünü de Messenger’dan aldığı bir dizi özelliklerle genişleterek büyük bir revizyon gerçekleştiriyor. Yeni deneyim size sunulduysa hemen kabul ederek Instagram DM ve Facebook Messenger sohbetlerini birleştirebilirsiniz. Ancak birleştirmek istemiyor ve eski haliyle kullanmaya devam etmek istiyorsanız da, güncelleme isteği geldiğinde “şimdi değil” düğmesine basmanız yeterli.

Her şeyden önce bu değişikliğin en iyi yanı, artık Facebook Messenger’ı cihazınıza yüklemenize gerek kalmayacak olması. Yani Messenger’a ayrı bir uygulama olmadan erişmek, özelliklerini kullanmak ve arkadaşlarınızla sohbet etmek için artık yalnızca Instagram yeterli olacak. Üstelik Instagram DM bölümüne eklenen özellikler sayesinde Messenger deneyiminden de mahrum kalmayacaksınız.

Konuyla alakalı Facebook yetkilileri şu açıklamayı yaptı:

“İnsanlar artık özel alanlarda her zamankinden daha fazla iletişim kuruyor. Bir milyardan fazla insan halihazırda Messenger’ı aile ve arkadaşlarıyla paylaşmak, takılmak ve kendilerini ifade etmek için kullanıyor. Bu nedenle, en iyi Messenger özelliklerinden bazılarını Instagram’a getirmek için Messenger ve Instagram deneyimini birleştiriyoruz.”

Instagram DM, yeni yüzüyle neler sunuyor?

Instagram mesajlaşma araçlarına eklenen en önemli yenilikler arasında kaybolan mesajlar, selfie çıkartmaları, özel emojiler, sohbet renkleri, istenmeyen mesajları engellemenin yeni yolları ve Messenger’ın Birlikte İzle özelliği yer alıyor.

Birlikte İzle: Bir video görüşmesi sırasında Facebook Watch, IGTV, Reels (çok yakında!), diziler, filmler ve daha fazla yerden videoyu arkadaşlarınızla birlikte izleyebilirsiniz.

Bir video görüşmesi sırasında Facebook Watch, IGTV, Reels (çok yakında!), diziler, filmler ve daha fazla yerden videoyu arkadaşlarınızla birlikte izleyebilirsiniz. Kaybolma modu: Eğer isterseniz gelen bir mesajı gördükten sonra o mesajın kaybolmasını sağlayabilirsiniz. İstemiyorsanız, Facebook bunu kapatma imkanı da sunuyor.

Eğer isterseniz gelen bir mesajı gördükten sonra o mesajın kaybolmasını sağlayabilirsiniz. İstemiyorsanız, Facebook bunu kapatma imkanı da sunuyor. Yönlendirme: Platform içerisinde hoşunuza giden her şeyi 5 adede kadar farklı hesaba yönlendirebilirsiniz.

Platform içerisinde hoşunuza giden her şeyi 5 adede kadar farklı hesaba yönlendirebilirsiniz. Geliştirilmiş raporlama yöntemi: Instagram’daki mesajları tek tek rapor etmek yerine artık bir sohbeti topyekûn rapor edebilirsiniz.

Instagram’daki mesajları tek tek rapor etmek yerine artık bir sohbeti topyekûn rapor edebilirsiniz. Mesaj kontrolleri: Sizinle kimlerin doğrudan iletişim kurabileceğini ve kimlerin hiçbir şekilde size mesaj gönderemeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri

Bu yeni güncelleme, mesaj isteklerinin doğrudan gelen kutunuza mı yoksa mesaj istekleri bölümünüze mi düşeceğini ayarlayabilmenizi sağlayan yeni gizlilik araçları da içeriyor. Ek olarak Facebook, insanların şüpheli etkinlikleri bildirmeleri ve istenmeyen mesajları ve çağrıları durdurmalarını kolaylaştırmak için de işlevsellik odaklı yeni araçlarla Instagram DM bölümünü geliştirdiğinin altını çizdi.

Sosyal medya devi, yeni özelliği ilk başta sadece belirli pazarlara açtığını ve yakın zamanda da tüm dünya genelinde kullanıma sunacağını ifade etti.