Facebook Hesap Merkezi ile tüm hesaplar tek elden yönetilebilecek!

Facebook, insanların kendi platformlarındaki hesaplarını tek yerden yönetebileceği Facebook Hesap Merkezi adlı yeni sistemini duyurdu. Hesap Merkezi sayesinde Instagram, Messenger ve Facebook’ta tek bir yerden paylaşım yapabileceksiniz.

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Facebook, bünyesinde barındırdığı tüm platformları birbiriyle entegre etme stratejisini yeni boyutlar kazandırarak devam ettiriyor. Sosyal medya devi, bugün yaptığı duyuruda kullanıcıların Facebook, Instagram ve Messenger hesaplarında tek bir yerden paylaşım yapmasını kolaylaştıracak Facebook Hesap Merkezi adlı yeni özelliğini tanıttı.

Yeni Hesap Merkezi’yle beraber tüm hesaplarınıza ayrı ayrı girmeye gerek kalmaksızın tek noktadan hikaye ve gönderi paylaşabilecek, bunun yanı sıra ödeme işlemlerinizi de tek yerden kontrol edebileceksiniz.

Facebook Hesap Merkezi neler sunuyor?

Facebook Hesap Merkezi, iki amaca hizmet ediyor. Birincisi, bir içeriği tüm hesaplarınıza ayrı ayrı girmeye gerek kalmadan tek bir yerden paylaşarak tüm hesaplarınıza göndermenizi sağlamak. İkincisi ise ödeme bilgilerini kaydetmek. Bu imkan, insanların Facebook ve Instagram’da alışveriş yapmasını hiç olmadığı kadar kolaylaştırmayı hedefliyor. Her iki hizmete de kredi kartı eklemek bazen yorucu olabiliyor, işte Facebook Pay senkronizasyonu sayesinde bu yorucu işlemlerden bir nebze de olsa kurtulmak mümkün olacak.

Şirket, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Facebook Pay özelliğinin hem Facebook hem de Instagram içinde yapılan ödeme işlemlerinde kullanılacağını ve ödeme bilgilerinin de tek hesapta kaydedileceğini söylüyor. Ayrıca Facebook Hesap Merkezi sayesinde eğer isterseniz profilinizdeki ad ve fotoğraf gibi bilgilerinizi de tüm platformlarla senkronize edebileceksiniz. Böylelikle, örneğin Facebook profilinizdeki bir şeyi değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak Instagram’da da değişmiş olacak.

Bununla birlikte Facebook, Hesap Merkezi’yle ilgili yaptığı açıklamada, insanların her platformda aynı kimliğe sahip olmalarının zorunlu olmayacağının altını çizdi. Örneğin profil adı Facebook’ta Hardware Plus iken, Instagram’da ise @hwptr olarak kalabilir. Bu noktada tüm platformlarda aynı ada ve profil bilgilerine sahip olmanız zorunlu değil. Ancak isteği bağlı olarak Facebook, adınızı ve profil fotoğrafınızı uygulamalar arasında eşitleyebilme imkanı sunuyor.