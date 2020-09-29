Sosyal Medya
Facebook Hesap Merkezi ile tüm hesaplar tek elden yönetilebilecek!
Facebook, insanların kendi platformlarındaki hesaplarını tek yerden yönetebileceği Facebook Hesap Merkezi adlı yeni sistemini duyurdu. Hesap Merkezi sayesinde Instagram, Messenger ve Facebook’ta tek bir yerden paylaşım yapabileceksiniz.
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Facebook, bünyesinde barındırdığı tüm platformları birbiriyle entegre etme stratejisini yeni boyutlar kazandırarak devam ettiriyor. Sosyal medya devi, bugün yaptığı duyuruda kullanıcıların Facebook, Instagram ve Messenger hesaplarında tek bir yerden paylaşım yapmasını kolaylaştıracak Facebook Hesap Merkezi adlı yeni özelliğini tanıttı.
Yeni Hesap Merkezi’yle beraber tüm hesaplarınıza ayrı ayrı girmeye gerek kalmaksızın tek noktadan hikaye ve gönderi paylaşabilecek, bunun yanı sıra ödeme işlemlerinizi de tek yerden kontrol edebileceksiniz.
Facebook Hesap Merkezi neler sunuyor?
Facebook Hesap Merkezi, iki amaca hizmet ediyor. Birincisi, bir içeriği tüm hesaplarınıza ayrı ayrı girmeye gerek kalmadan tek bir yerden paylaşarak tüm hesaplarınıza göndermenizi sağlamak. İkincisi ise ödeme bilgilerini kaydetmek. Bu imkan, insanların Facebook ve Instagram’da alışveriş yapmasını hiç olmadığı kadar kolaylaştırmayı hedefliyor. Her iki hizmete de kredi kartı eklemek bazen yorucu olabiliyor, işte Facebook Pay senkronizasyonu sayesinde bu yorucu işlemlerden bir nebze de olsa kurtulmak mümkün olacak.
Şirket, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Facebook Pay özelliğinin hem Facebook hem de Instagram içinde yapılan ödeme işlemlerinde kullanılacağını ve ödeme bilgilerinin de tek hesapta kaydedileceğini söylüyor. Ayrıca Facebook Hesap Merkezi sayesinde eğer isterseniz profilinizdeki ad ve fotoğraf gibi bilgilerinizi de tüm platformlarla senkronize edebileceksiniz. Böylelikle, örneğin Facebook profilinizdeki bir şeyi değiştirdiğiniz zaman otomatik olarak Instagram’da da değişmiş olacak.
Bununla birlikte Facebook, Hesap Merkezi’yle ilgili yaptığı açıklamada, insanların her platformda aynı kimliğe sahip olmalarının zorunlu olmayacağının altını çizdi. Örneğin profil adı Facebook’ta Hardware Plus iken, Instagram’da ise @hwptr olarak kalabilir. Bu noktada tüm platformlarda aynı ada ve profil bilgilerine sahip olmanız zorunlu değil. Ancak isteği bağlı olarak Facebook, adınızı ve profil fotoğrafınızı uygulamalar arasında eşitleyebilme imkanı sunuyor.
Sosyal Medya
Facebook, benzersiz bir video içeriği yaratmaya çalışıyor
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Facebook, personelleri ile yapılan röportajlar aracılığıyla çeşitli video araçlarına dair yeni eklemelere neden ihtiyacımız olduğunu açıklayan haftalık bir dizi içgörü paylaştı. Platform, Şimdiye kadar, İçerik Stüdyosu uygulaması, Facebook Live yayınlarını optimize etme, Yüklenen videolarda müzik kullanma ve İçerik Stüdyosu’ndaki video analizleri gibi konular hakkında bilgiler yayınladı.
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Yeni özellik ne içeriyor?
Serinin bu hafta yayınlanan en son videosu, Oynatma Listeleri ve Video Oynatma Serileri özelliklerinde, video oluşturucuların görüntülemelerini en üst düzeye çıkarmalarına nasıl yardımcı olabileceğini ele alıyor.
Video, Oynatma Listesi ve Seriler seçenekleri arasındaki farka ve seçeneklerin neden oluşturulduğuna değiniyor:
Oynatma listesi – Aynı içeriğin diğer bölümleri olmayan fakat belirli bir temayı veya konuyu paylaşan videolar koleksiyonu iken Oynatma serisi ise aynı program içinde toplanan videolar serisi anlamına geliyor. Seri özelliği, ayrıca içerik oluşturucuların fragmanları bir araya getirmesine ve ek sezonlar eklemesine olanak tanıyor, böylece izleyiciler içerikleri kronolojik sırayla izleyebilir.
Facebook, iki seçenek arasındaki farkın, içeriğiniz bir setin farklı bölümleri şeklindeyse, seri özelliğinin uygun olacağını, ancak faklı temalardan bir araya gelen videolar seti ise liste özelliğinin daha uygun olacağını söylüyor. Facebook ayrıca, Oynatma Listelerinin ve Serilerin her birinin benzersiz bir URL’ye sahip olduğunu ve bu URL’nin izleyicilerinizi video koleksiyonlarınıza yönlendirerek koleksiyonlarınız için daha fazla izleyici çekmenize yardımcı olabileceğini belirtiyor. Yeni gelişmeler, aniden milyonlarca görüntülemeyi garantileyen devrim niteliğinde bir işlev değil, ancak Facebook’un Facebook Watch’u vurgulamak ve insanların video platformuna geri gelmesini sağlamak istiyor olması, Oynatma Listeleri ve Seriler özellikleri ile, etkileşimi en üst düzeye çıkarması açısından etkili olabilir.
İnternet
Tiktok, ABD yasağı ani bir kararla engellendi
The New York Times‘ın bildirdiğine göre TikTok, pazar günü gece yarısı ABD genelinde yasaklanacak ve uygulama mağazalarından kaldırılacaktı, ancak federal bir yargıcın Trump yönetimine yönelik emri bunu şimdilik engelledi.
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Yasak gelmesi durumunda neler olacak?
Tiktok’un ABD’de yasaklanması durumunda, uygulama uygulama mağazalarından kalkacak ve bu, yeni kullanıcıların uygulamayı cihazlarına indirmelerini zorlaştıracaktı. Ayrıca, TikTok’un bu mağazalar aracılığıyla uygulamasına güncellemeleri ve hata düzeltmelerini göndermesini imkansız hale getirecekti. Bu kısıtlamalar hem kullanıcı deneyimine hem de ABD’deki kullanıcı tabanını büyütme becerisine zarar verirdi. Karar, ABD hükümetinin TikTok’u uygulama mağazalarından yasaklama planını açıklamasından yalnızca dokuz gün sonra geldi; Bundan önce, idare, TikTok’un ülkedeki operasyonlarının ABD merkezli bir firma tarafından devralınması için, büyük ölçüde veri gizliliği endişelerini gidermek adına son bir tarih belirlemişti.
TikTok yaptığı açıklamada, duruşmanın sonucundan memnun olduğunu belirtti:
TikTok, dün mahkemede, yasağın “keyfi ve kaprisli” olduğunu ve güvenlik güncellemelerini engelleyerek mevcut 100 milyon ABD’li kullanıcı için “veri güvenliğini zayıflatacağını” savundu. TikTok avukatı John Hall, “Bu, dünyadaki en hızlı büyüyen uygulamalardan biridir ve bu yeni kullanıcılar, bu işin can damarıdır.”dedi. Uygulama, mağazalarından kaldırılırsa, sonucunda çıkan etki kullanıcılar, içerikler, yaratıcılar açısından yıkıcı olur ve reklamverenler nezdindeki itibarına zarar verebilir.
İnternet
Facebook, reklam görsellerinde metin içeriği kısıtlamalarını kaldırıyor
Facebook’un reklam resimlerindeki uzun süredir devam eden metin kısıtlamaları, birçok reklamveren için büyük baş ağrısına neden oldu. Yeni güncelleme ile reklamverenler rahatlayacak. Raporlara göre Facebook reklamlarında ana görselde % 20’den fazla metin içeren reklamlara ilişkin kısıtlamalar kaldırılıyor. Sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşıldığı üzere Facebook, güncelleme hakkında bilgilendirmek için reklamverenlerle doğrudan iletişime geçti ve şunları açıkladı: “… artık açık artırmalarda ve teslimatta daha yüksek miktarda resim metni içeren reklamları cezalandırmayacağız.”
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Facebok neden metinlere sınır koyuyordu?
Yıllar boyunca Facebook, Facebook ve Instagram kullanıcılarının ana görselde çok fazla metin bulunan reklamları sevmediklerini ve bu nedenle genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için görünüşte kısıtlandığını defalarca belirtti. Yeni güncelleme ile bu erişim kısıtlaması kaldırılıyor, yani ana görselde % 20’den fazla metin bulunan reklamların normal şekilde görüntüleneceği ve diğer Facebook reklamlarıyla aynı sayıda insana ulaşacağı anlamına geliyor. Facebook hala % 20’den daha az metin içeren reklam resimlerinin daha iyi performans gösterdiğini savunuyor ve reklamverenlere “mesajınızı etkili bir şekilde iletmek için metninizi kısa, net ve öz tutmalarını” tavsiye ediyor. Ancak, reklam resminize daha fazla metin eklerseniz reklamınız yine de çalışır ve teorik olarak yaklaşımınıza bağlı olarak diğer kampanyalar kadar çok insana ulaşabilir.