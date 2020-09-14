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Facebook Messenger, ortaklaşa video izleme desteğine kavuştu
Facebook Messenger uygulaması için bugün yayınlanan yeni güncelleme, kullanıcıların birbirleriyle ortaklaşa video izleyebilmelerini mümkün kılıyor.
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Facebook, uzun süredir ana uygulamasında kullanıcıların birbirleriyle eş zamanlı olarak beraber video izlemelerini mümkün kılıyor. Bugün ise şirket, bu özelliği mesajlaşma platformu Facebook Messenger için de kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Messenger’a gelen Watch Together (Birlikte İzle) özelliği sayesinde arkadaşlarınızla hem görüntülü görüşebilir, hem de eş zamanlı olarak Facebook Watch’tan video izleyebilirsiniz.
Facebook Messenger Birlikte İzle özelliği böyle görünüyor
Facebook Messenger’ın Android ve iOS uygulamasında aynı anda kullanıma sunulan Birlikte İzle özelliğine, bir video görüşmesi veya Messenger odasındayken parmağınızı yukarı kaydırarak erişebilirsiniz. Akabinde Facebook’un önerdiği videoları veya belirli kategoriler üzerinden kendi seçtiğiniz videoları izleyebilirsiniz.
Ayrıca bu özelliğin en güzel tarafı, sadece 2 kişiyle sınırlı kalmaması. Messenger, Birlikte İzle özelliğini görüntülü arama esnasında 8 kişiye kadar; Messenger odasında ise 50 kişiye kadar kullanabilme imkanı veriyor.
Facebook, şu anda Messenger’da günlük 150 milyon görüntülü görüşme yapıldığını ve insanların birbirlerine günde 200 milyon video gönderdiklerini söyledi. Daha önce Messenger’dan sorumlu bir başka yetkili de platformun giderek daha görsel hale geldiğini ve çok hızlı büyümeye devam ettiğini söylemişti.
Tüm bu büyümeler çerçevesinde şirket, platformunu kullanıcılar için çok daha eğlenceli hale getirmek için yoğun çalışıyor. Yeni Birlikte İzle özelliği de, işte bu çalışmaların son meyvesi.
Sosyal Medya
TikTok satışına bir engel daha!
Çin’de yeni yayınlanan teknoloji ihracatı yasakları nedeniyle TikTok, Amerikalı şirketlere satılamayacak gibi görünüyor. ByteDance kurucu başkanı Zhang Yiming, olası en iyi çözüm yolu üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor.
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TikTok için haberler pek iyi değil
Amerika Birleşik Devletleri’nde başı belada olan bir diğer Çinli şirket ByteDance, dev sosyal medya platformunun Amerikalı şirketlere satılmasıyla gündemdeydi. ABD’de 100 milyonu aşkın aktif kullanıcıyla TikTok’a talip olan Oracle ve Microsoft için üzücü haberler var. CGTN tarafından aktarılan habere göre ByteDance, Amerikalı şirketlere TikTok’un satışını yeni ihracat yasakları nedeniyle gerçekleştiremeyecek.
Teknoloji ihracatı düzenlemesi engel teşkil ediyor
Oracle ile ByteDance, TikTok satışıyla ilgili olarak karmaşık bir teknoloji ve kuruluş ortaklığı görüşmesi içerisindeydi. Microsoft tarafı da ByteDance ile olası çözüm ve iş ortaklıklarını değerlendirmeye çalışıyordu. Ancak CGTN’den gelen haberlere göre Çin, yeni yayınladığı ihracat yasaklarıyla beraber hükümet tarafından lisans alınmaksızın teknoloji satışı yapmasının önüne geçiyor. Bu şekilde Çin Hükümeti, TikTok’un ABD meşeili firmalara satılmasını engellemiş durumda.
TikTok satışı gerçekleşemeyebilir
Uzmanlara göre ByteDance tarafında bulunan ‘veri analizi bazlı kişiselleştirilmiş veri aktarım’ ile ‘yapay zeka etkilişimli arayüz’ teknolojileri, ihracata yasaklı ürünler listesinde bulunuyor. Bu bağlamda raporlara göre ByteDance satış gerçekleştiremeyecek gibi görünüyor. Kullanıcılar, iş ortakları ve çalışanlar için en iyi çözüm yolunu bulmaya çalıştıklarını ifade den ByteDance’in kurucu başkanı Zhang Yiming ise satış hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.
Sosyal Medya
Instagram, gönderilere link ekleme özelliğini ‘ücretli olarak’ sunabilir
Instagram, kullanıcıların paylaştığı gönderilere ‘tıklanabilir’ link eklemelerini mümkün kılacak bir patent başvurusu yaptı. Ama bir sorun var; bu özellik, ücretli olacak.
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Instagram, kullanıcıların gönderilerine herhangi bir dış bağlantı eklemelerine izin vermediğinden dolayı uzun süredir şikayetlerin hedefinde yer alıyor. Aslında takipçilerini başka bir yere yönlendirmek isteyen hesapların, çoğu durumda profil açıklamasını veya varsa hikayeleri tercih ettiğini biliyoruz. Ancak yine de paylaşımlara dış bağlantı ekleyememek, tartışmasız çok büyük bir sorun.
Instagram, tıklanabilen link eklemeyi ‘bir şartla’ mümkün kılabilir
Instagram ise, bu sorunu ortadan kaldırmak ve nihayet teknolojinin günümüzde insan hayatına getirdiği muazzam kolaylıklara bir açıdan daha ayak uydurmaya karar vermiş gibi görünüyor. Zira şirketin yaptığı bir patent başvurusu, kullanıcıların paylaştığı gönderiye tıklanabilir bağlantı eklemesini sağlayacağını gösteriyor.
Ama Instagram, bunu yapabilmek için kullanıcılardan 2 dolarcık bir ücret istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nin web sitesinde yer alan patent bilgilerinden anladığımız kadarıyla, söz konusu özelliğin hayata geçmesi durumunda Instagram, paylaşımına bağlantı eklemek isteyen kullanıcılara ödeme yapmaları gerektiğini söyleyen bir açılır pencere gösterecek.
Sosyal medya devi, yeni sistemin çalışma prensibini patent başvurusunda şu ifadelerle tanımlıyor: “Çevrim içi sistem, alt yazının metin içeriğini bir adresi tanımlayan bir dizi bağlantı metni içerirse, çevrim içi sistem, gönderen kullanıcıdan bir bağlantı oluşturma karşılığında bir ücret ödemesini ister.”
Söz konusu sistemin hayata geçirilmesi durumunda, Instagram kullanıcıları yine her zaman olduğu gibi paylaşımlarına link eklemeye ücretsiz bir şekilde devam edebilecek; ancak bu linkin diğer kullanıcılar tarafından tıklanabilir olması için, paylaşan kişinin 2 dolar ödemesi gerekecek.
Bunun yalnızca bir patent başvurusu olduğu ve hayata geçirilmesinin kesin olmadığı unutulmamalı. Hayata geçirilse bile kullanıcılar, alternatif yöntemler varken Instagram’a 2 dolar ödemek istemeyebilir. Bu bağlamda şirketin yeni sistemi kullanıma sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor. Her ne kadar iş patent başvurusu noktasına kadar gelmiş olsa da, bu özellikle alakalı konuşmak için şu an çok erken.
Sosyal Medya
Facebook, üniversite öğrencilerine özel ‘Facebook Kampüs’ü tanıttı
Facebook, üniversite öğrencileri için özel olarak tasarladığı Kampüs adlı yeni servisinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu servis, adından da tahmin edilebileceği üzere öğrencilerin platform içerisinde grupça vakit geçirebilmesini sağlıyor.
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Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün, girişimcilik hayatına ilk olarak Thefacebook adlı sadece üniversite öğrencilerine özel bir sosyal ağ platformuyla başladığını tam olarak bilmiyorsanız bile, en azından kulak aşinalığınız vardır. Hatta bu süreci anlatan The Social Network (Sosyal Ağ) adlı bir film bile bulunuyor.
Bugünlerde Facebook’un bu anılarını yad etmek istediğini gösteren bir gelişme yaşandı. Sosyal medya devi, “Köklerimize dönüyoruz.” diyerek üniversite öğrencilere özel olarak geliştirdiği ‘Facebook Kampüs’ adlı yeni platformunu resmen tanıttı. Basitçe anlatmak gerekirse Facebook Kampüs, birbirleriyle ortak noktası olan üniversitelilerin, kendilerince sanal bir grup kurarak burada bağlantı kurabilmelerini sağlıyor.
Facebook Kampüs ana sayfasının görünümü
Kampüs’e katılan öğrenciler, kendilerine özel olarak tasarlanan haber kaynağında paylaşım yapabiliyor ve yine Kampüs için tasarlanmış özel gruplara, etkinliklere ve sohbet odalarına katılabiliyor. Ayrıca şirket, Kampüs’e katılan öğrencilere ana Facebook profillerinden tamamen farklı olan ayrı bir profil sayfası da sunuyor. Bu bağlamda öğrencilerin Kampüs profillerinde ana dal, yan dal, sınıf, memleket ve mezuniyet yılı gibi üniversite bilgileri bulunacak.
Ek olarak Facebook Kampüs’e kayıt olmak için “.edu” uzantılı üniversite e-postası ve mezuniyet yılı bilgilerinin gerektiğini de ekleyelim. Yalnız Facebook, yeni servisini tüm dünyada kullanıma açmış değil. Şu an için sadece Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü ve New York Eyalet Üniversitesi gibi ABD ile sınırlı olan okullarda Facebook Kampüs servisi kullanılabiliyor.
Kampüs ne özellikler sunuyor?
Kampüs’ün üç temel ayrıcalığı var. Bunlardan ilki, Kampüs haber akışı. Burası, Facebook’u açtığımız zaman paylaşım yapabildiğimiz ve diğer gönderileri görebildiğimiz haber akışının ta kendisi; ama sadece öğrencilere özel. Burada öğrenciler, özel sınıflardan sohbet odalarına, okul gruplarından üniversite etkinliklerine kadar sadece kendilerini ilgilendiren güncellemeler görecek.
Facebook’un ‘Kampüs dizini’ olarak adlandırdığı bir diğer özellik, öğrencilere özel bir öneri algoritması sunuyor. Bu sistem içerisinde Facebook Kampüs, sizin sınıfınıza ve genel olarak eğitim durumunuza bağlı olarak ilginizi çekebileceğini düşündüğü şeyler öneriyor.
Bir başka özellik ise, Sohbet odaları. Bu özellik sayesinde öğrenciler, birbirleriyle aralarında özel sohbet odaları oluşturarak iletişime geçebiliyor.