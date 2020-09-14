Facebook Messenger, ortaklaşa video izleme desteğine kavuştu

Facebook Messenger uygulaması için bugün yayınlanan yeni güncelleme, kullanıcıların birbirleriyle ortaklaşa video izleyebilmelerini mümkün kılıyor.

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Facebook, uzun süredir ana uygulamasında kullanıcıların birbirleriyle eş zamanlı olarak beraber video izlemelerini mümkün kılıyor. Bugün ise şirket, bu özelliği mesajlaşma platformu Facebook Messenger için de kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Messenger’a gelen Watch Together (Birlikte İzle) özelliği sayesinde arkadaşlarınızla hem görüntülü görüşebilir, hem de eş zamanlı olarak Facebook Watch’tan video izleyebilirsiniz.

Facebook Messenger Birlikte İzle özelliği böyle görünüyor

Facebook Messenger’ın Android ve iOS uygulamasında aynı anda kullanıma sunulan Birlikte İzle özelliğine, bir video görüşmesi veya Messenger odasındayken parmağınızı yukarı kaydırarak erişebilirsiniz. Akabinde Facebook’un önerdiği videoları veya belirli kategoriler üzerinden kendi seçtiğiniz videoları izleyebilirsiniz.

Ayrıca bu özelliğin en güzel tarafı, sadece 2 kişiyle sınırlı kalmaması. Messenger, Birlikte İzle özelliğini görüntülü arama esnasında 8 kişiye kadar; Messenger odasında ise 50 kişiye kadar kullanabilme imkanı veriyor.

Facebook, şu anda Messenger’da günlük 150 milyon görüntülü görüşme yapıldığını ve insanların birbirlerine günde 200 milyon video gönderdiklerini söyledi. Daha önce Messenger’dan sorumlu bir başka yetkili de platformun giderek daha görsel hale geldiğini ve çok hızlı büyümeye devam ettiğini söylemişti.

Tüm bu büyümeler çerçevesinde şirket, platformunu kullanıcılar için çok daha eğlenceli hale getirmek için yoğun çalışıyor. Yeni Birlikte İzle özelliği de, işte bu çalışmaların son meyvesi.