Instagram’da Yapılan Canlı Yayınları Kaydetmek Artık Mümkün

Instagram geçtiğimiz yıl kullanıcılarına canlı yayın yapabilme özelliğini getirmişti ve o günden bu yana canlı yayın özelliği sıkça kullanılıyor.

Instagram uygulamasına bugün gelen güncelleme ile beraber artık yapılan canlı yayınları telefona kaydetmek mümkün olacak. Twitter’ın sahibi olduğu Periscope uygulamasında ve Facebook’un kendi canlı yayın servisinde bu özellik uzun zamandır mevcuttu.

Platforma canlı yayın özelliği geldiğinde Ürün Yönetimi Başkanı Kevin Weil uygulama üzerinde yapılan canlı yayınların kaydedilmemesinin daha iyi olduğunu ve böylelikle kullanıcıların üzerindeki sonsuza kadar sakalanacak video baskısını kaldırdığını açıklamıştı. Ancak görünen o ki bu fikirden vazgeçilmiş. Bu özellik bugün 10.12 versiyonu ile iOS App Store ve Google Play Store’da yayınlandı.