Instagram, çalışanlarının tepkisinden sonra Filistin ile ilgili adım attı

Sosyal medya uygulamalarında milyarlar bir araya geliyor. Dolayısıyla, bu platformların toplum düzeyindeki politik ve sosyal olaylardaki etkisi yadsınamayacak seviyede. Bugüne kadar yaşanan Arap Baharı, #MeToo hareketi ve 2016 ABD başkanlık seçimleri bunun uluslararası arenadaki en büyük örnekleri. Tabi, bu olaylarda tek rol sosyal medyada bu konularda paylaşım yapan insanların değil. Zira, bu gibi sosyal ve politik meselelerde uygulamaların bu konularda aldığı tavırlar da büyük önem teşkil ediyor. Bu durumun son örneği ise Instagram ve çatı şirketi Facebook’un İsrail-Filistin olaylarındaki tutumu. Facebook’un, 65’i çocuk olmak üzere en az 232 Filistinli sivilin İsrail tarafından öldürüldüğü çatışmalarda, Filistin’i destekleyen gönderileri sansürlediği ileri sürülmüştü. Hatta, şirketin kendi çalışanları da sosyal medya devine bu konudaki şikayetlerini bildirmişti. Firma ise bu suçlamaları kabul etmemiş, bu konuda tarafsız olduğunu iddia etmişti. Ancak görünüşe göre işler pek de öyle değilmiş. Öyle ki, Instagram bugün yaptığı açıklamada, algoritmasını Filistin’i destekleyen gönderileri öne çıkaracak şekilde değiştireceğini duyurdu. İşte detaylar…

Instagram, ‘Filistin sansürü’ tepkilerinden sonra algoritmasını değiştiriyor

Facebook ve sahip olduğu Instagram, Filistin olaylarından beri eleştiri toplamaya devam ediyor. Sosyal medya devi, bu süreçte milliyet fark etmeksizin dünya genelindeki insan hakları savunucularının yoğun tepkisine maruz kalmıştı. Hatta, benzer tepkiler firmanın kendi çalışanlarından bile gelmişti. Fakat, bugüne kadar Facebook’un bu konuda somut bir adım attığını söylemek mümkün değil. Görünen o ki, bu durum bir nebze de olsa değişiyor.

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Sosyal medya devinin Financial Times’a bugün yaptığı açıklamalara göre, Instagram, Filistin’i destekleyen gönderilerin geri planda kalmaması için algoritmasında bir değişikliğe gitti. Bugüne kadar, algoritmanın çalışma prensibi orijinal hikayelere öncelik vermek üzerine kuruluydu. Tabi, her haber hikayesi gibi, Filistin’i destekleyen hikaye ve gönderilerin çoğunluğunun “re-post/shared (tekrar paylaşılan)” içerikler olduğunu düşündüğümüzde; bu durum bu içeriklerin arka planda kalmasına ve yeteri kadar öne çıkmamasına neden oluyordu. İşte Instagram’ın yaptığı algoritma değişikliği tam da bu konuda. Zira, platformun algoritması artık bu iki tip içeriğe (orijinal ve paylaşılmış) eşit derecede öncelik verecek. , Filistin’i destekleyen gönderilerin geri planda kalmaması içinBugüne kadar, algoritmanın çalışma prensibi orijinal hikayelere öncelik vermek üzerine kuruluydu. Tabi, her haber hikayesi gibi, Filistin’i destekleyen hikaye ve gönderilerin çoğunluğunun “içerikler olduğunu düşündüğümüzde; bu durum bu içeriklerin arka planda kalmasına ve yeteri kadar öne çıkmamasına neden oluyordu. İşteyaptığı algoritma değişikliği tam da bu konuda. Zira, platformun algoritması artık bu iki tip içeriğe (orijinal ve paylaşılmış) eşit derecede öncelik verecek.

Instagram yetkilisinin açıklamaları

İşte firmanın bir yetkilisinin konu hakkında Financial Times’a yaptığı açıklamalar:

“Açıkcası, son dönemlerde Gazze’de yaşanan olaylardan dolayı tekrar paylaşılan (repost) gönderilerde bir artış oldu. Bizim normal algoritmamız bu duruma hazırlıklı değildi. Dolayısıyla da bu gönderiler biraz geri planda kaldı ve yeteri sayıda insana ulaşamadı. Bunun kullanıcılar için kötü bir deneyim sunduğunu kabul ediyoruz. Bundan dolayı, algoritmamızı her iki tip içeriğe de eşit derecede önem verecek şekilde değiştireceğiz.”

Buraya kadar gayet olumlu gözüken açıklamaların devamında Instagram, bu sansür işlemini isteyerek yapmadığını iddia etti:

“Bu durum sanki Filistin’i destekleyen içerikleri sansürlüyormuşuz gibi gözükebilir. Hatta, buna inanan birçok kullanıcımız olduğunun farkındayız. Ancak gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki böyle bir durum söz konusu değil. Bu sadece algoritmamızın doğal bir sonucuydu.”

Facebook çalışanlarının şikayetleri etkili oldu

Haberimizde daha önce de söylediğimiz gibi, Facebook ve Instagram çalışanları, sosyal medya devine Filistin’i destekleyen içerikleri sansürlediğini yönünde tepki göstermişti. Kaynakların bildirdiğine göre, bu grup 50 çalışandan oluşuyor ve bugüne kadar firma içinde 80’den fazla resmi şikayette bulundu. Bu şikayetlerin temel çıkış noktası ise Instagram ve Facebook algoritmalarının “şehit” ve “direniş” gibi kelimeleri ‘Şiddet’ kategorisi altında sansürlemesiydi. Hatta, platformda Mescid-i Aksa bile “terröristle ilişkili” denilerek sansürlenmişti. Bu çalışanlar açısından bardağı taşıran son damla oldu. Bunun üzerine işverenlerine tepkilerini gösteren çalışanlar, şirketin bu yanlışlarından dönmesini istedi. Bunun yanında, bu grubun firmadan diğer bir isteği de Filistin’i destekleyen gönderileri daha fazla öne çıkarmasıydı. Görünüşe göre, çalışanların bu isteği sonunda Facebook tarafında karşılık buldu. Nitekim, tam da çalışanların isteği doğrultusunda, söz konusu algoritma değişikliği gerçekleşiyor. Bakalım, bu algoritma değişikliği ne kadar etkili olacak…Umarız diğer sosyal medya platformları da bu konuda daha adil olmak adına bir adım atarlar.

Sizce Instagram ve Facebook’un bu algoritma değişikliği yeterli mi? Filistin konusunda sosyal medya devlerinin tavrını nasıl buluyorsunuz? Yeteri kadar adiller mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: FinancialTimes, BusinessInsider