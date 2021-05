Instagram, çalışanlarının tepkisinden sonra Filistin ile ilgili adım attı

Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi, yani “Ever Given”, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olay hala çözülebilmiş değil. Başka bir deyişle, Ever Given, tüm çalışmalara rağmen hala Süveyş Kanalı’nda sıkışmış durumda. Uzmanlar, olayın başından beri durumun tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkileyeceğinin üstünde durmaktayken, bu etkiler gün geçtikçe ortaya çıkmaya başlıyor. Zira, bugün gelen bilgiler zaten kötü durumda olan PS5 stoklarının bu olayın etkisini hissedeceğini söylüyor…

Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi neden bu kadar büyük olay oldu?

Muhtemelen, Süveyş Kanalı’nda gemi sıkışması haberlerini duymuşsunuzdur. Hatta, konu hakkındaki güldüren capslere de sosyal medyada rastlamış olmanız kuvvetle muhtemel. Ancak, asıl konumuza geçmeden olayı kısaca özetlemekte yine de fayda olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu olay geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Ever Given adlı kargo gemisi uluslararası ticaretin en önemli deniz yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nda sıkıştı. Olayın önemini anlatabilmek adına, geminin ABD’deki Empire State binasından daha uzun olduğunu ve Süveyş Kanalı’nın dünya ticaretinin neredeyse %10’una ev sahipliği yaptığını belirtelim. Daha da kötüsü, gemi hala sıkıştığı yerde ve kanalı bloklamaya devam ediyor. Bunun yanında, uzmanlar, geminin kurtarılmasının haftalar sürebileceğini belirtiyor.

Ever Given, PS5 de dahil tüm elektronik ürünlerin stoklarını etkilemesi muhtemel

Bu olayın olası etkileri hakkında bilgiler ise pek de iç açıcı değil. Özellikle, elektronik bir ürün satın almayı düşünüyorsanız. Öncelikle, uzmanlar, bu durumun zaten kötü durumda olan yarı-iletken (semiconductor) stoklarını kötü etkileyeceği konusunda hemfikir. Hatta, bunun örneklerini görmeye başladık bile. Öyle ki, Ford meşhur arazi aracı F-150 üretimine bu olayın neden olduğu çip gecikmeleri yüzünden ara verdi. Buna ek olarak, Samsung da durumun kendilerini etkilediğini dile getirdi. Bildiğiniz üzere, PS5 stokları çıktığı günden bu yana talebi karşılayamıyor. Bunun nedeni ise teknoloji sektöründe pandemi nedeniyle yaşanan yarı-iletken azlığı. Her ne kadar firmalar yarı-iletkenleri hava yoluyla taşısa da, PS5 gibi tüketici elektronikleri hala deniz yolunu kullanmakta. İşte PS5 stoklarının olumsuz etkilenme nedeni tam da bu. Kuvvetle muhtemel ki, şu an Ever Given’ın arkasında bekleyen 300 küsür sayıda geminin bazıları PS5 taşımakta. Üstelik, her gün bu sayıda gemi de sıraya giriyor. Varın etkiyi siz düşünün. Bakalım, kriz ne derecede büyüyecek ve elektronik ürünlere ulaşımımızı ne derece etkileyecek…

