Alessandro Paluzzi’ye göre Instagram, kendisini “tahmin edilemez” olarak adlandıran BeReal‘ın işlevine benzer bir işlevi dahili olarak test ediyor.

Bu işlev, kullanıcının uygulama tarafından rastgele bilgilendirildiği ve filtreler, aşamalı pozlar veya makyaj olmadan tam olarak o anda ne yaptıklarının resmini çekmek için 2 dakikalık kısa bir pencereye sahip olduğu BeReal kullanıcılarının aşina olduğu eski bir işlevdir.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀 ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022

Instagram’da, yeni özellik Candid Challenges adı altında test ediliyor, ancak özelliğin gerçekten ne zaman yayınlanacağına dair hala bir onay yok. Engadget tarafından yapılan bir araştırmaya göre, test aşaması henüz harici deneylere kadar ilerlemedi.

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BeReal’ın felsefesi her bir kişinin gerçek yüzünü göstermektir, Instagram gibi ağlar ise her kullanıcının gerçek olmayan bir görüntüsünü satmak için kılavuzu takip eder. Fransız sosyal ağı, halkın takipçilerine kendileri hakkında söylediği yalanlar olmadan sanal bir ortam yaratmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Fotoğraf çekmek için 2 dakika, kullanıcının iyi aydınlatılmış, mutlu bir yerde, standart bir atletik vücutla makyaj yapması veya şehrin en pahalı restoranında en iyi tasarım kıyafetlerini giymesi için tasarlanmamıştır. Temel öncül, hiç kimsenin 7/24 alt ünlü olmadığını veya olması gerekmediğini göstermektir.