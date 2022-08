Alessandro Paluzzi’ye göre Instagram, kendisini “tahmin edilemez” olarak adlandıran BeReal‘ın işlevine benzer bir işlevi dahili olarak test ediyor.

Bu işlev, kullanıcının uygulama tarafından rastgele bilgilendirildiği ve filtreler, aşamalı pozlar veya makyaj olmadan tam olarak o anda ne yaptıklarının resmini çekmek için 2 dakikalık kısa bir pencereye sahip olduğu BeReal kullanıcılarının aşina olduğu eski bir işlevdir.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀

ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022